Economia

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6818, quinta-feira (04/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

05/09/2025 - 08h09
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6818 da Quina na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão. Ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou para R$ 2,3 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69
  • 3 acertos - 3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27
  • 2 acertos - 76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13

Os números da Quina 6818 são:

  • 06 - 13 - 36 - 53 - 63

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6819

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6819. Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1111, quinta-feira (04/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/09/2025 07h45

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1111 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. Ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou para R$ 400 mil.

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14
  • 5 acertos - 1.146 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 14.881 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Os números da Dia de Sorte 1111 são:

  • 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 30
    Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1112

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  sexta-feira, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1112. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2290, quinta-feira (04/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/09/2025 07h16

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2290 da Timemania na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 22 milhões.

Confira o rateio da Timemania de ontem!

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 242.531,59
  • 5 acertos - 187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80
  • 4 acertos - 3.875 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 37.358 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Os números da Timemania 2290 são:

  • 10 - 49 - 53 - 54 - 56 - 66 - 74
  • Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2291

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2291. O valor da premiação está estimado em R$ 22 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

