Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6933, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

22/01/2026 - 08h24
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6933 da Quina na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 12.167,17)
  • 3 acertos - 1.804 apostas ganhadoras, (R$ 160,58)
  • 2 acertos - 48.710 apostas ganhadoras, (R$ 5,94)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6933 são:

  • 69 - 62 - 51 - 64 - 55

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6935

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira,  22 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6935. O valor da premiação está estimado em R$ 2,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2915, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/01/2026 08h32

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2915 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 3.717,38)
  • 4 acertos - 1.892 apostas ganhadoras, (R$ 87,57)
  • 3 acertos - 30.026 apostas ganhadoras, (R$ 2,75)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 21 apostas ganhadoras, (R$ 6.213,34)
  • 4 acertos - 1.222 apostas ganhadoras, (R$ 135,58)
  • 3 acertos - 26.222 apostas ganhadoras, (R$ 3,15)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2915 são:

Primeiro sorteio

  • 36 - 18 - 49 - 14 - 03 - 08

Segundo sorteio

  • 33 - 10 - 45 - 16 - 42 - 46

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2916

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2916. O valor da premiação está estimado em R$ 10,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 322, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/01/2026 08h30

Compartilhar
Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 322 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 18 apostas ganhadoras, (R$ 15.581,58)
  • 4 acertos + 2 trevos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 1.703,25)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 664 apostas ganhadoras, (R$ 139,25)
  • 3 acertos + 2 trevos - 725 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6823 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6550 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 55492 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 322 são:

  • 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40
  • Trevos sorteados: 3 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 323

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 323. O valor da premiação está estimado em R$ 18,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 19 horas

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

2

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS
Violência

/ 20 horas

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados
Avenida Julio de Castilhos

/ 18 horas

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026