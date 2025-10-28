Resultado da Super Sete de ontem, concurso 764, segunda-feira (27/10): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 764 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,3 milhões.

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 37.540,96)

5 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 1.247,20)

4 acertos - 788 apostas ganhadoras, (R$ 68,05)

3 acertos - 6.986 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 764 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

Coluna 1: 0

Coluna 2: 4

Coluna 3: 5

Coluna 4: 3

Coluna 5: 1

Coluna 6: 8

Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 765

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 765. O valor da premiação está estimado em R$ 3,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

