Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 777, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

27/11/2025 - 08h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 777 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$5,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 1.024,75 cada);
  • 4 acertos - 1.162 apostas ganhadoras, (R$ 70,55 cada); 
  • 3 acertos - 10.966 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 777 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 778

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 778. O valor da premiação está estimado em R$5,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2891, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 08h58

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2891 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 6.859,59 cada); 
  • 4 acertos - 388 apostas ganhadoras (R$ 121,22 cada); 
  • 3 acertos - 6.948 apostas ganhadoras (R$ 3,38 cada). 

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.408,36 cada);
  • 4 acertos - 319 apostas ganhadoras (R$ 147,45 cada);
  • 3 acertos - 6.997 apostas ganhadoras (R$ 3,36 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2891 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14

Segundo sorteio

  • 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2892

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2892. O valor da premiação está estimado em R$1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2854, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 08h48

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2854 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$2,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 48.313,49 cada);
  • 18 acertos - 47 apostas ganhadoras, (R$ 2.569,87 cada);
  • 17 acertos - 445 apostas ganhadoras, (R$ 271,42 cada);
  • 16 acertos - 2517 apostas ganhadoras, (R$ 47,98 cada);
  • 15 acertos - 11038 apostas ganhadoras, (R$ 10,94 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2854 são:

  • 57 - 38 - 26 - 04 - 88 - 28 - 89 - 02 - 42 - 07 - 68 - 40 - 18 - 05 - 25 - 54 - 37 - 50 - 73 - 76

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2855

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2855. O valor da premiação está estimado em R$3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 2 dias

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 1 dia

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2323, terça-feira (25/11)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2323, terça-feira (25/11)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais