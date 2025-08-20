Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2283, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

20/08/2025 - 08h57
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2283 da Timemania na noite desta terça-feira, 19 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16,5 milhões.

  • 7 acertos -Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 85.293,69)
  • 5 acertos - 114 apostas ganhadoras, 9R$ 2.137,68)
  • 4 acertos - 2.661 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 27.018 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: ABC /RN - 11.312 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2283 são:

  • 61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46 - 53
  • Time do Coração: 01 - ABC/RN

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2285

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2285. O valor da premiação está estimado em R$16,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina, concurso 6804, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h51

Compartilhar
Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6804 da Quina na noite desta terça-feira, 19 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 11.478,11)
  • 3 acertos - 2.250 apostas ganhadoras, (R$ 140,89)
  • 2 acertos - 61.220 apostas ganhadoras, (R$ 5,17)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6804 são:

  • 47 - 06 - 58 - 50 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6805

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6805. O valor da premiação esá estimado em R$7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2903, terça-feira (19/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 08h47

Compartilhar
Confira sorteio do concurso de hoje

Confira sorteio do concurso de hoje

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65  milhões.

6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68
5 acertos - 51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22
4 acertos - 3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2903 são:

  • 27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2905

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2905. O valor da premiação está estimado em R$3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 21 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

5

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 16 horas

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 2 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?