Resultado da Timemania de ontem, concurso 2281, quinta-feira (14/08): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2281 da Timemania na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 35.253,40)

5 acertos - 137 apostas ganhadoras, (R$ 1.838,02)

4 acertos - 3.029 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)

3 acertos - 29.431 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: FLORESTA /CE - 7.806 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2281 são:

11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57

Time do coração: 39 - Floresta/CE

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2282

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 22825. O valor da premiação está estimado em R$16 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado