Resultado da Timemania de ontem, concurso 2292, terça-feira (09/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2292 da Timemania na noite desta terça-feira, 10 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 22,5 milhões.

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 51.407,88)

5 acertos - 236 apostas ganhadoras, (R$ 1.555,92)

4 acertos - 4.328 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)

3 acertos - 42.439 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: MIRASSOL /SP - 10.649 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2292 são:

32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67

Time do Coração: Mirassol (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2295

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 11 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2295. O valor da premiação está estimado em R$ 23 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

