Resultado da Timemania de ontem, concurso 2331, sábado (13/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2331 da Timemania na noite deste sábado, 13 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 67 milhões.
- 7 acertos - Não houve ganhadores;
- 6 acertos - 11 apostas ganhadoras (R$ 52.730,69 cada);
- 5 acertos - 527 apostas ganhadoras (R$ 1.572,34 cada);
- 4 acertos - 9.494 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
- 3 acertos - 91.641 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
- Time do Coração: Novorizontino/SP - 25.469 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada);
Confira o resultado da Timemania de ontem!
Os números da Timemania 2331 são:
- 74 - 12 - 63 - 78 - 37 - 71 - 56
- Time do Coração: 55 (Novorizontino - SP)
O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Timemania 2332
Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2332. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;
Como jogar a Timemania
A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.
Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.