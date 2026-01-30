Resultado da Timemania de ontem, concurso 2349, quinta-feira (29/01): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2349 da Timemania na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores;

6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 21.263,18 cada);

5 acertos - 85 apostas ganhadoras, (R$ 1.429,45 cada);

4 acertos - 1.600 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada);

3 acertos - 15.500 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada).

Time do Coração

GOIAS /GO

6.362 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Os números da Timemania 2349 são:

15 - 10 - 52 - 42 - 79 - 26 - 01

Time do Coração: Goiás (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2350

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2350. O valor da premiação está estimado em R$4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

