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LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2395, sábado (23/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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24/05/2026 - 07h43
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2395 da Timemania na noite deste sábado, 23 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 21.995,24 cada); 
  • 5 acertos - 300 apostas ganhadoras, (R$ 1.152,13 cada); 
  • 4 acertos - 4.649 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 42.711 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

ATLETICO /MG
10.630 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Os números da Timemania 2395 são:

  • 22 - 32 - 26 - 52 - 35 - 10 - 04
  • Time do Coração: 39-Floresta/Ceará

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2396

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 2396. O valor da premiação está estimado em R$ 29 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3693, sábado (23/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

24/05/2026 07h47

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3693 da Lotofácil na noite deste sábado, 23 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 351.527,84 cada);
  • 14 acertos - 340 apostas ganhadoras, (R$ 1.548,47 cada);
  • 13 acertos - 10082 apostas ganhadoras, (R$ 35,00 cada); 
  • 12 acertos - 105307 apostas ganhadoras, (R$ 14,00 cada); 
  • 11 acertos - 527983 apostas ganhadoras, (R$ 7,00 cada). 

Os números da Lotofácil 3693 são:

  • 25 - 11 - 16 - 09 - 01 - 18 - 06 - 07 - 21 - 13 - 17 - 10 - 04 - 20 - 14 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimulado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 357, sábado (23/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/05/2026 07h28

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 357 da + Milionária na noite deste sábado, 23 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 219.960,95); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 6.517,36 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 2.137,61 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1108 apostas ganhadoras, (R$ 94,53 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1086 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 11046 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 7687 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 80139 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Os números da + Milionária 357 são:

  • 23 - 42 - 38 - 07 - 08 - 10
    Trevos sorteados: 01 - 02

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 358

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 358. O valor da premiação está estimado em R$ 43,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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