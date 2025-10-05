Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 1124, sábado (04/10): veja o rateio

O Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/10/2025 - 08h15
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1124 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 600 mil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88

5 acertos
1.653 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
20.909 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Dia de Sorte 1124:

31 - 02 - 28 - 27 - 30 - 24 - 18

Mês da sorte: 07 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1125

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1125.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 291, sábado (04/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/10/2025 08h30

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 291 da + Milionária na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 170 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71

4 acertos + 2 trevos
155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33

3 acertos + 2 trevos
3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
187026 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 291 são:

22 - 19 - 31 - 15 - 30 - 14

Trevos sorteados: 04 e 03

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 292

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 292. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2923, sábado (04/10): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

05/10/2025 08h00

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2923 da Mega-Sena na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). 

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43

4 acertos
2.749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01

Ao todo, 49 apostas de Mato Grosso do Sul ganharam prêmios na Mega Sena, sendo uma de R$63.029,43, uma de R$126.058,80 e outras 47 de R$1.096,00 cada.

Confira o resultado da Mega-Sena 2923:

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2924

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2924.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

