Expogenética terá rodeio internacional, leilão inédito e movimentará Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com rodeio internacional e leilão inédito de touros campeões, exposição agropecuária da raça Nelore, a 1ª Expogenética, movimentará mais de R$ 20 milhões na economia de Mato Grosso do Sul.

A feira será realizada entre os dias 30/10 e 10/11 no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, e promete movimentar a Capital.

Estão confirmados 10 leilões, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais ao vivo, palestras de melhoramento e evoluções na reprodução, conceito de nutrição, parque de diversões, área comercial, stands, praça de alimentação e shows nacionais.

A expectativa, segundo a organização, é receber 12 mil pessoas diariamente.

Leilões e agenda de shows:

O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo Matos, afirmou ao Correio do Estado que a ideia é colocar a feira no calendário do agronegócio de Mato Grosso do Sul.

“Entre os 10 maiores criadores de nelore do Brasil, sete são daqui de MS. Então, queremos mostrar toda essa parte de melhoramento genético. Esse evento vem consagrar e mostrar essa força para o restante do País, pois a genética produzida aqui no Estado é exportada para todo o Brasil”, disse.

Matos ressalta que entre as grandes novidades e os atrativos que a exposição traz o retorno do rodeio ao Parque de Exposições. A Professional Bull Riders (PBR) vai realizar uma etapa máster do campeonato mundial entre os dias 31/10 e 2/11. O ganhador garante uma vaga para a grande final em Las Vegas (EUA).

“Teremos uma etapa do melhor rodeio de montaria em touros do planeta. A gente vai ter shows junto aos rodeios e teremos toda a etapa de provas equestres: laço comprido, baliza, tambor, ranch sorting. Então, vai ser uma feira completa”, detalhou Matos.

Além disso, no dia 3 de novembro será realizado o 1° leilão de touros de rodeio da história do Brasil.

“Serão vendidos 26 touros, dos quais dois são campeões da PBR Brasil. Vai ser o primeiro leilão deste tipo no Brasil”, completou Matos.

Quem é Professional Bull Riders

A PBR é a maior organização mundial de montaria em touros e está presente em vários países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália.

No Brasil, a PBR está presente desde 2006, promovendo campeonatos nas arenas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

Suas principais etapas são realizadas dentro dos maiores eventos agropecuários e rodeios nessas regiões.

MOVIMENTAÇÃO

Paulo Matos acrescenta que os valores negociados durante a Expogenética devem ser muito superiores aos R$ 20 milhões, uma vez que haverá ainda as atividades de comercialização dentro do parque de exposições.

“Vamos oferecer um layout semelhante ao da Expogrande, com mais de 150 stands disponíveis para empresas do segmento agropecuário”, explica Matos.

São nove leilões confirmados para as duas semanas de feira. Para o gerente comercial da Agro Jacarezinho, Lucas Motta, aceitar o convite para expor seus animais é contribuir com a pecuária do Estado.

“Nos, da Agropecuária Jacarezinho, aceitamos o convite para o leilão durante a Expogenética primeiramente pela organização sempre impecável, e nessa virada de ciclo da pecuária, estar dentro do Estado que mais acredita na evolução genética de rebanho, e que tem o maior desafio pelas dificuldades do Pantanal, é acreditar no nosso trabalho. Nosso gado se encaixa perfeitamente no que tange a rusticidade e lucratividade para os pecuaristas de Mato Grosso do Sul e deve chegar no parque na segunda-feira [4] de novembro”, comenta Motta.

Em sua primeira edição, a pretensão da Expogenética Nelore-MS é se consolidar como uma feira com entretenimento voltado para toda a família.

Outras atrações:

Além da expectativa de negócios com leilões de touros já confirmados, terá shopping ao vivo, palestras sobre melhoramento, evoluções na reprodução e conceito de nutrição, todos voltados para produtores que atuam ou queiram conhecer mais sobre a área de reprodução e melhoramento genético.

O presidente da Nelore-MS ainda detalha que esse tipo de evento é importante para valorizar a pecuária de Mato Grosso do Sul, que conta atualmente com um rebanho bovino de corte estimado em 18,9 milhões de cabeças.

“Dessas, seguramente 80% são de animais nelore ou anelorado, uma raça que se adaptou ao longo dos anos naturalmente ao clima e à geografia do Centro-Oeste”, concluiu.

A feira ainda contará com grandes nomes da música. No dia 31, a dupla Jads e Jadson garantirá a animação. No dia 1º de novembro, a atração musical será o DJ Jiraya Uai. Já no dia 2 de novembro, a atração será a dupla Felipe & Rodrigo. E no dia 8 de novembro o “Cabaré” estará de volta, desta vez com a dupla Bruno e Marrone e Leonardo.

Bovinos em Mato Grosso do Sul

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul registrou redução gradual do quantitativo de bovinos, saindo de 21,800 milhões em 2016 para 21,474 milhões em 2017. Em 2018, o total aferido chegou a 20,896 milhões, reduzindo para 19,407 milhões em 2019 e para 19,027 milhões em 2020.

Em 2021, chegou a 18,608 milhões, foi a 18,433 milhões em 2022 e subiu a 18,891 milhões no ano passado.

Segundo o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, “mais importante do que estar no topo é ter uma carne de qualidade. Mato Grosso do Sul tem reconhecidamente uma das melhores carnes do Brasil, e precisamos buscar uma melhor remuneração por essa qualidade”.



Assine o Correio do Estado