Economia

FGTS

Saque-aniversário terá novas regras e já movimentou R$ 2,4 bilhões em MS

Mudança no FGTS busca limitar antecipações e afeta 361 mil trabalhadores em Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

14/10/2025 - 08h20
Em cinco anos, os trabalhadores de Mato Grosso do Sul movimentaram R$ 2,4 bilhões por meio da antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garanti do Tempo de Serviço (FGTS), uma modalidade de crédito que permitia transformar o saldo futuro do fundo em empréstimo imediato.

O dado foi enviado pela Caixa Econômica Federal ao Correio do Estado e mostra o peso desse tipo de operação na economia local.

Com 572,5 mil contas ativas do FGTS no Estado, 361,7 mil trabalhadores, o equivalente a 63% dos beneficiários, aderiram ao saque-aniversário desde 2020.

O volume expressivo de adesões e de crédito liberado agora entra em uma nova fase: o governo federal anunciou mudanças nas regras da modalidade, que passam a valer a partir de novembro de 2025.

O objetivo é restringir as operações de antecipação, que vinham crescendo em todo o País e, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), comprometendo parte da função original do FGTS como reserva de segurança para situações de demissão.

A principal mudança anunciada pelo MTE é a limitação da alienação de valores do FGTS, prática que ocorre quando o trabalhador antecipa os saques futuros ao contratar um empréstimo nos bancos ou nas financeiras, usando o saldo do fundo como garantia.

Na prática, o governo quer reduzir o alcance desses contratos de antecipação, uma vez que muitos trabalhadores estavam ficando sem acesso ao saldo integral em caso de demissão, justamente por terem comprometido o fundo com essas operações.

A portaria que entra em vigor em novembro determina que os novos contratos de antecipação terão limites mais rígidos e não poderão ultrapassar o saldo efetivamente disponível na conta do FGTS. Além disso, a Caixa e outras instituições financeiras serão obrigadas a adotar critérios de transparência para que o trabalhador entenda com clareza o impacto da operação e o valor total que deixará de receber futuramente.

Segundo o governo, o intuito não é acabar com o saque-aniversário, mas corrigir distorções criadas pelo uso massivo dessa modalidade de crédito, que era usada como linha de empréstimo de alto custo e, em muitos casos, sem plena compreensão dos riscos por parte do trabalhador.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma “armadilha” para os trabalhadores e lembrou que o governo desbloqueou, no início do ano, cerca de 12 bilhões de contas do Fundo.

“Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS – e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o fundo, tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento”, afirmou o ministro.

AFETADOS

As novas regras se aplicam aos contratos firmados a partir de novembro de 2025. Ou seja, quem já antecipou parcelas do saque-aniversário ou possui contratos em vigor permanece com as condições atuais, até que o pagamento seja quitado.

Já os trabalhadores que fizerem novas adesões ou novas antecipações estarão sujeitos aos novos limites e exigências, como prazo máximo reduzido de antecipação e proibição de comprometer integralmente o saldo futuro do FGTS.

O MTE também determinou que a Caixa implemente avisos obrigatórios no aplicativo do FGTS, alertando o trabalhador sobre os impactos de contratar antecipações, o custo efetivo total (CET) do empréstimo e a possibilidade de restrições futuras ao saldo.

Em Mato Grosso do Sul, o saque-aniversário ganhou força durante os anos de crise econômica e alta da inadimplência. O volume de R$ 2,4 bilhões liberado de 2020 até este ano mostra que a antecipação do FGTS se tornou uma importante fonte de crédito pessoal, especialmente entre trabalhadores formais com rendimentos mais baixos.

A preocupação é que, ao alienar o saldo, “o trabalhador perde a liquidez do fundo em caso de demissão e ainda compromete parcelas futuras, ficando sem a reserva que deveria garantir estabilidade temporária”, detalhou o governo federal.

MUDANÇA

A modalidade de saque-aniversário continua existindo, permitindo que o trabalhador retire anualmente um porcentual do saldo disponível no FGTS no mês de seu aniversário, de 5% a 50%, conforme a faixa de valores, com adicional fixo que pode chegar a R$ 2.900. O que muda é a forma de usar esse saldo como garantia de crédito.

Com as novas regras, os bancos terão restrições para antecipar múltiplas parcelas futuras do saque-aniversário; o valor total da antecipação não poderá exceder o saldo atual da conta; a Caixa terá de exibir alertas de risco e custos totais antes da contratação; e, em caso de demissão, o trabalhador poderá resgatar o saldo não comprometido com empréstimos, o que antes era bloqueado integralmente.

O MTE também informou que estuda permitir a retomada parcial da modalidade tradicional (saque-rescisão) para quem se arrepender da adesão ao saque-aniversário, após cumprir o período de carência de 12 meses.

Desde que foi criado, em 2020, o saque-aniversário se consolidou como uma forma rápida de acesso a dinheiro em momentos de aperto, mas especialistas alertam que a antecipação das parcelas aumenta o endividamento de longo prazo.

Na maioria dos contratos, o trabalhador recebe o valor antecipado à vista, mas paga taxas de juros embutidas que reduzem o montante final e, em muitos casos, comprometem o saldo total do FGTS.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2872, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/10/2025 08h26

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2872 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 9.243,15)
  • 4 acertos - 404 apostas ganhadoras (R$ 130,73)
  • 3 acertos - 8.488 apostas ganhadoras (R$ 3,11)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 8.318,83)
  • 4 acertos - 378 apostas ganhadoras (R$ 139,73)
  • 3 acertos - 7.464 apostas ganhadoras (R$ 3,53)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2872 são:

Primeiro sorteio

  • 46 - 43 - 44 - 07 - 18 - 21

Segundo sorteio

  • 01 - 16 - 29 - 32 - 14 - 19

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2872

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2872. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2835, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/10/2025 08h24

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2835 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 37.704,99)
  • 18 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.142,33)
  • 17 acertos - 497 apostas ganhadoras, (R$ 237,07)
  • 16 acertos - 2911 apostas ganhadoras, (R$ 40,47)
  • 15 acertos - 12633 apostas ganhadoras, (R$ 9,32)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2835 são:

  • 29 - 88 - 07 - 27 - 49 - 66 - 75 - 40 - 98 - 81 - 92 - 24 - 33 - 08 - 46 - 68 - 82 - 86 - 50 - 99

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2836

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2836. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

