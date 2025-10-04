Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ENTREVISTA

"Se houver início de corte de juros, esperamos melhora gradual das vendas"

Construção civil de MS enfrenta juros altos, mas mantém otimismo com programas habitacionais, aponta o presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

04/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O setor da construção civil em Mato Grosso do Sul passa por um momento de contrastes. De um lado, enfrenta os efeitos diretos da taxa básica de juros em 15% ao ano, que encarece o crédito, afasta consumidores e impõe maior rigor na análise de financiamentos por parte dos bancos.

De outro, encontra fôlego em políticas públicas como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e programas estaduais e municipais de habitação, que garantem a manutenção de obras e a geração de empregos em um cenário de incertezas.

A construção civil é historicamente um dos motores da economia sul-mato-grossense, com forte impacto na geração de postos formais de trabalho e no movimento do mercado imobiliário. Para construtoras e consumidores, os desafios refletem tanto na dificuldade de acesso ao crédito quanto no aumento do custo financeiro dos empreendimentos.

Para as empresas, especialmente as pequenas e médias, a realidade é de maior seletividade na aprovação de crédito para obras, exigência de garantias mais robustas por parte das instituições financeiras e necessidade de replanejamento nos lançamentos, conforme o presidente da Acomasul, Gustavo Shiota.

Já para as famílias, a consequência mais imediata é o encarecimento das parcelas dos financiamentos habitacionais e o adiamento da decisão de compra, principalmente fora da faixa atendida pelo MCMV.

Nesse contexto, o presidente da Acomasul avalia que o mercado imobiliário do Estado tem buscado alternativas para manter o ritmo, apostando em projetos mais compactos, obras realizadas em etapas menores e a escolha de bairros já consolidados, onde a infraestrutura reduz custos.

A aposta em empreendimentos vinculados a programas habitacionais se mostra ainda mais estratégica, já que os subsídios federais e estaduais e as condições de financiamento com prazos mais longos sustentam a demanda no segmento econômico.

Segundo o dirigente, a pressão não vem apenas dos juros. O aumento nos custos de materiais e mão de obra também afeta o andamento dos canteiros e limita a margem para reajustes de preços dos imóveis. Mesmo com esse cenário, a tendência apontada é de estabilização do mercado, já que a demanda permanece sensível às condições de financiamento.

A entrevista a seguir detalha como a alta da Selic tem repercutido no dia a dia das construtoras e consumidores sul-mato-grossenses, quais estratégias estão sendo adotadas para enfrentar o momento, além das expectativas do setor para 2026.

___

Confira a entrevista a seguir:

Como a alta da taxa de juros tem afetado diretamente o setor da construção civil em Mato Grosso do Sul

Com a Selic em 15% ao ano, o crédito fica mais caro e seletivo. Isso acaba encarecendo o custo financeiro das obras e reduz a capacidade de compra das famílias, principalmente aqueles que estão fora do programa Minha Casa, Minha Vida.

Qual tem sido o impacto mais imediato para os construtores e consumidores de Mato Grosso do Sul?

Para quem constrói os principais impactos são o crédito de obra e capital de giro mais caros e com mais exigências. Já para quem compra, as parcelas sobem e aprovações [de financiamentos] ficam mais difíceis, diminuindo as vendas à vista e a prazo fora do MCMV.

Do ponto de vista dos construtores, o aumento dos juros reduziu a velocidade de vendas dos empreendimentos?

Sim, sobretudo nos produtos que estão fora do programa Minha Casa, Minha Vida. No modelo de construção econômico, o programa amortece um pouco, porque tem subsídios e condições reguladas. Mas de qualquer maneira, ainda assim, o cliente demora mais para decidir efetivamente fazer a compra.

O senhor acredita que esse cenário econômico desenhado em 2025 pode provocar redução no ritmo de obras?
Há chances de adiar lançamentos e gerar o replanejamento de cronogramas em segmentos não atendidos pelo MCMV. Porque onde há subsídios, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal, a produção se mantém mais estável, desde que o terreno seja bem localizado.

Como os pequenos e médios construtores associados à Acomasul estão lidando com esse momento econômico? Quais as dicas para “driblarem” os percalços?

Com foco nas faixas atendidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, utilizar também os programas do Estado, por meio da [Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul] Agehab quando couber, e tocar obras em etapas menores para girar caixa rápido e acabar reduzindo os riscos.

Existe risco de aumento no estoque de imóveis nos municípios de MS, que estejam prontos e sem compradores?

Existe sim, mas o risco maior é para aqueles imóveis de médio e alto padrão. No modelo econômico [principalmente no caso dos imóveis impactados por programas sociais] a saída é mais firme por causa de subsídios e prazos longos. Mas ainda assim, a localização e o preço continuam decisivos.

A alta dos juros afeta de forma diferente os imóveis sul-mato-grossenses de alto padrão em relação ao segmento popular e médio?

Sim, as diferentes camadas sociais são impactadas de maneira diferenciada. No caso do alto padrão, por exemplo, o impacto das taxas de mercado é mais forte. Enquanto que no segmento mais popular, o Minha Casa, Minha Vida reduz o peso dos juros com subsídios e condições próprias do programa federal.

O programa Minha Casa, Minha Vida consegue mitigar os efeitos dos juros elevados para a habitação de interesse social?

Mitiga sim, de forma significativa. O programa combina subsídio, prazos longos e regras específicas do [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] FGTS. Neste ano, o limite de renda urbana foi ampliado até R$ 12 mil mensais, incluindo mais famílias. A Caixa Econômica Federal também abriu modalidade para classe média com teto de R$ 500 mil.

Como está a relação das construtoras com os bancos na hora de negociar crédito para novos projetos no setor imobiliário de Mato Grosso do Sul?

A relação passou a ser mais criteriosa. Os agentes financeiros pedem mais garantias e preferem empreendimentos com pré-venda e enquadramento em programas [FGTS/MCMV]. Com juros altos, a conversa é mais dura.

Além dos juros, quais outros fatores hoje pressionam o custo da construção em Mato Grosso do Sul?

Os materiais para construção, assim como a mão de obra seguem subindo em Mato Grosso do Sul. O [Índice Nacional de Custo da Construção] INCC-M acumula aproximadamente 7% em 12 meses, mostrando pressão de custos no canteiro de obras.

O setor tem sentido impacto na geração de empregos com esse cenário?

Mato Grosso do Sul mantém saldo positivo de empregos formais neste ano [29.555 no acumulado do ano, conforme o Ministério do Trabalho] e a construção civil segue contribuindo. O risco é estabilizar se os juros altos persistirem.

Quais estratégias os construtores estão adotando para manter a atratividade dos empreendimentos diante da retração do crédito?

Eles tem adotado projetos mais compactos e funcionais com um preço final menor. Obra feitas por etapas, para acelerar a entrega e a recomposição do caixa. Foco em bairros que já possuem infraestrutura pronta com um custo urbano menor.

O senhor acredita que haverá espaço para reajuste no valor dos imóveis ou a tendência é de estabilização?

Tendência de estabilização com alguns ajustes pontuais: custos sobem (INCC), mas a demanda está sensível aos juros, dificilmente é possível repassar tudo. Depende ainda de localização e se o imóvel se enquadra ou não no programa Minha Casa, Minha Vida.

Qual a expectativa da Acomasul para o mercado imobiliário e a construção civil para 2026 em relação a retomada do setor? Já consideram uma possível redução da taxa Selic?

Se houver início de corte de juros em 2026, esperamos melhora gradual das vendas fora do programa Minha Casa, Minha Vida, com o segmento mais econômico seguindo forte. O mercado já trabalha com essa hipótese, mas ainda com cautela...

*PERFIL

Gustavo Shiota

É arquiteto, educador e gestor empresarial com forte presença no cenário da construção civil em Mato Grosso do Sul. Ele acumula experiência que permeia as esferas acadêmica, profissional e institucional. Além de presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), o arquiteto e urbanista é consultor imobiliário, professor universitário em Projetos Comerciais na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conselheiro no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e conselheiro suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS).

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2868, sexta-feira (03/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/10/2025 09h15

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2868 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 29 apostas ganhadoras (R$ 6.458,78)
  • 4 acertos - 1.943 apostas ganhadoras (R$ 110,17)
  • 3 acertos - 37.096 apostas ganhadoras (R$ 2,88)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 21 apostas ganhadoras (R$ 8.027,34)
  • 4 acertos - 1.718 apostas ganhadoras (R$ 124,59)
  • 3 acertos - 34.000 apostas ganhadoras (R$ 3,14)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2868 são:

Primeiro sorteio

  • 27 - 08 - 35 - 17 - 09 - 43

Segundo sorteio

  • 34 - 38 - 33 - 02 - 18 - 13 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2869

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2869. O valor da premiação está estimado em R$ 15,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2831, sexta-feira (03/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/10/2025 09h10

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2831 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 03 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 39.775,75)
  • 18 acertos -54 apostas ganhadoras, (R$ 2.301,84)
  • 17 acertos - 568 apostas ganhadoras, (R$ 218,83)
  • 16 acertos - 3669 apostas ganhadoras, (R$ 33,87)
  • 15 acertos - 12672 apostas ganhadoras, (R$ 9,80)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2831 são:

  • 43 - 07 - 38 - 87 - 16 - 05 - 47 - 04 - 77 - 85 - 24 - 70 - 25 - 81 - 69 - 28 - 64 - 61 - 15 - 41

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2832

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2832. O valor da premiação está estimado em R$1,8 mihão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 2 dias

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

4

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
NOTA PREMIADA

/ 1 dia

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

5

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial
Cidades

/ 2 dias

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você