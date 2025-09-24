Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Segunda parcela do 13° salário dos servidores de MS será paga na semana do Natal

Primeira parcela será paga nesta quinta-feira e a segunda parcela deve cair na conta dos servidores no dia 20 de dezembro

Karina Varjão

Karina Varjão

24/09/2025 - 14h15
Continue lendo...

Os servidores de Mato Grosso do Sul irão poder sacar a segunda parcela do 13° salário antes de chegar o dia de Natal. O decreto, publicado hoje (24) no Diário Oficial do Estado determinou que o pagamento da quantia será efetuada no dia 20 de dezembro. 

Nesta quinta-feira (25) será paga a primeira parcela aos servidores estaduais. Ela corresponde a 50% do valor líquido da remuneração. 

A segunda parcela corresponde à diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada. 

O pagamento é feito aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, bem como aposentados, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, integrantes da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. 

Como já noticiou o Correio do Estado, o pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade em 2025. 

Ainda de acordo com o decreto, os servidores que quiserem apurar o valor líquido do décimo terceiro salário, devem considerar a contribuição previdenciária, o imposto de renda e a eventual pensão judiciária, quando incidentes. 

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro. 

Injeção na economia

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores nesta quinta-feira deve injetar R$300 milhões na economia sul-mato-grossense, o que deve ser muito importante para o comércio, segundo a Federação do Comércio. 

Isso porque o valor “extra” deve ser usado para o consumo dos trabalhadores, enquanto o valor do final do ano é destinado ao pagamento de contas e regularização de dívidas. 

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados. 

*Colaborou Glaucea Vaccari

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3494, terça-feira (23/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

24/09/2025 08h25

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3494 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 23 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 363 apostas ganhadoras, (R$ 1.355,74)
  • 13 acertos - 6936 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 86744 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 472290 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3494 são:

  • 22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3495

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3495. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2298, terça-feira (23/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/09/2025 08h20

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2298 da Timemania na noite desta terça-feira, 23 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 27 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 48.596,14)
  • 5 acertos - 230 apostas ganhadoras, (R$ 1.509,19)
  • 4 acertos - 4.264 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 40.415 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: FERROVIARIO /CE - 10.618 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2298 são:

  • 75 - 04 - 48 - 66 - 39 - 05 - 27
  • Time do Coração: Ferroviário (CE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2300

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 25 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2300. O valor da premiação está estimado em R$ 27,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

