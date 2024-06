Senadores criticam medida de compensação de desoneração

Senadores manifestaram insatisfação com a medida proposta pelo Ministério da Fazenda que visa compensar a desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios com até 156 mil habitantes. Nesta quinta-feira (6), os parlamentares pediram mais estudos sobre o impacto da medida no setor produtivo.

Na terça-feira (4), o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou uma medida provisória (MP) que restringe o uso de créditos tributários do PIS/Cofins, batizada de MP do equilíbrio fiscal. A previsão de arrecadação para 2024 é de R$ 29,2 bilhões.

O senador Efraim Filho (União Brasil-PB), autor do projeto de lei da desoneração e líder do partido no Senado, declarou que os parlamentares receberam "grande inquietação por parte do setor produtivo" e já estão discutindo alternativas. "O PL da desoneração tem outras alternativas, que o presidente Pacheco tem listado, como a atualização de ativos financeiros e uma nova política de repatriação, que podem trazer receitas para compensar a desoneração sem prejudicar o setor produtivo", afirmou.

Efraim também informou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), solicitou à consultoria da Casa um estudo sobre o "real impacto" da MP. O líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto de lei, comprometeu-se a dialogar com o Ministério da Fazenda.

Durante a reunião de líderes desta quinta, os senadores criticaram a medida usando expressões como "dar com uma mão e tirar com a outra". Parte do grupo mencionou que Pacheco pediu novas contrapartidas aos parlamentares. "O setor produtivo entende que não se pode resolver um problema criando outro maior. É necessário conversar com o governo para encontrar alternativas", afirmou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), líder da sigla.

A MP atua em duas frentes. A primeira restringe o uso de créditos tributários do PIS/Cofins, que atualmente podem ser usados para abater o saldo devedor de outros tributos, inclusive contribuições à Previdência. A nova medida limita o aproveitamento do crédito apenas para abater o próprio PIS/Cofins, com potencial de elevar a arrecadação em até R$ 17,5 bilhões neste ano, segundo o Ministério da Fazenda.

A segunda frente da MP restringe o uso do crédito presumido do PIS/Cofins, um benefício fiscal concedido para fomentar certas atividades econômicas. As leis mais recentes já proíbem o ressarcimento desse crédito em dinheiro para evitar a tributação negativa. Contudo, ainda existem oito casos onde esse ressarcimento é permitido, os quais seriam barrados pela MP.

A desoneração da folha de pagamento das empresas foi criada em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), e prorrogada várias vezes. A medida permite o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência, beneficiando 17 setores da economia, incluindo comunicação, calçados, call center, confecção e vestuário, construção civil, entre outros.

Para os municípios, a desoneração foi aprovada pelo Congresso em 2023, vetada por Lula e reinstituída após a derrubada do veto. O governo editou uma MP para revogar o corte nas alíquotas, mas enfrentou resistências e precisou fechar um acordo para manter a cobrança reduzida em 2024.

