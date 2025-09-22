Sephora inaugura primeira loja em Campo Grande no início de outubro

Unidade de Campo Grande será inaugurada no dia 3 de outubro - Foto: Divulgação

A Sephora, rede varejista de produtos de beleza, anunciou que a inauguração de sua primeira unidade em Campo Grande será no dia 3 de outubro. A loja será instalada no primeiro piso do Shopping Campo Grande.

A gigante da beleza já havia anunciado a abertura de uma unidade em Campo Grande e que a inauguração seria ainda neste ano, mas, até então, não havia confirmação da data oficial, que agora foi divulgada nas redes sociais da marca.

É a primeira unidade da Sephora não apenas em Campo Grande, mas em Mato Grosso do Sul. A unidade da Capital seguirá o padrão arquitetônico das lojas da marca nos Estados Unidos.

A Sephora é famosa por oferecer um portfólio de diversas marcas, que inclui fragrâncias, maquiagens, produtos de skincare e cuidados para o cabelo.

Entre as grifes disponíveis estão Fenty Beauty, Rare Beauty, Kylie Cosmetics, Glow Recipe e Sol de Janeiro, todas com venda exclusiva na Sephora no Brasil.

Atualmente, a Sephora possui 42 lojas no Brasil.

No entanto, nos planos de expansão da rede, está o de abrir cerca de cinco lojas por ano até 2026. O diretor de marketing da marca, Cataldo Domenicis, disse, em entrevista ao Valor Econômico em abril do ano passado, que a América Latina é uma das principais regiões da companhia, especialmente Brasil e México.

Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego.

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento.

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Ficha técnica da ampliação

ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²

Área total construída expansão shopping: 22.461m²

Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)

Área total construída: 56.615m²

Operações: