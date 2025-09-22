Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

dia 3

Sephora inaugura primeira loja em Campo Grande no início de outubro

Rede internacional de beleza abrirá unidade no Shopping Campo Grande, com inauguração na próxima semana e portfólio de marcas exclusivas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/09/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Sephora, rede varejista de produtos de beleza, anunciou que a inauguração de sua primeira unidade em Campo Grande será no dia 3 de outubro. A loja será instalada no primeiro piso do Shopping Campo Grande.

A gigante da beleza já havia anunciado a abertura de uma unidade em Campo Grande e que a inauguração seria ainda neste ano, mas, até então, não havia confirmação da data oficial, que agora foi divulgada nas redes sociais da marca.

É a primeira unidade da Sephora não apenas em Campo Grande, mas em Mato Grosso do Sul. A unidade da Capital seguirá o padrão arquitetônico das lojas da marca nos Estados Unidos.

A Sephora é famosa por oferecer um portfólio de diversas marcas, que inclui fragrâncias, maquiagens, produtos de skincare e cuidados para o cabelo.

Entre as grifes disponíveis estão Fenty Beauty, Rare Beauty, Kylie Cosmetics, Glow Recipe e Sol de Janeiro, todas com venda exclusiva na Sephora no Brasil.

Atualmente, a Sephora possui 42 lojas no Brasil.

No entanto, nos planos de expansão da rede, está o de abrir cerca de cinco lojas por ano até 2026. O diretor de marketing da marca, Cataldo Domenicis, disse, em entrevista ao Valor Econômico em abril do ano passado, que a América Latina é uma das principais regiões da companhia, especialmente Brasil e México.

Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento. 

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Com investimentos de R$ 216 milhões, Shopping Campo Grande será ampliadoCom investimentos de R$ 216 milhões, Shopping Campo Grande será ampliado

Ficha técnica da ampliação

  • ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²
  • Área total construída expansão shopping: 22.461m²
  • Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)
  • Área total construída: 56.615m²

Operações:

  • 150 novas lojas
  • 4 novos restaurantes
  • 2 novas megalojas
  • 1 nova semi-âncora

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6833, segunda-feira (22/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/09/2025 19h05

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6833 da Quina na noite desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6833 são:

  • 09 - 73 - 22 - 03 - 07

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6834

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6834. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

R$ 300 milhões

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

Primeira parcela será paga agora e a segunda está prevista para o mês de dezembro; Montante de R$ 300 milhões deve movimentar economia do Estado

22/09/2025 16h00

Compartilhar
Primeira parcela estará disponível para saque na quinta-feira

Primeira parcela estará disponível para saque na quinta-feira Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul será depositada nesta quarta-feira (24), com os valores disponíveis para saque na quinta-feira (25). No total, serão pagos R$ 300 milhões nesta primeira parcela.

O Correio do Estado já havia antecipado que haveria o pagamento em duas parcelas, mas a data exata ainda não havia sido definida, com o governador Eduardo Riedel tendo informado que o pagamento seria entre 25 e 30 de setembro.

O pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam em 2025 aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, a gente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor. A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", disse o governador no dia 11 de setembro.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

Movimento na economia

A injeção de R$ 300 milhões na economia sul-mato-grossense deve ser importante para o comércio, segundo a Fecomércio.

Isto porque parte do dinheiro deve ser usada para o consumo, enquanto a outra parcela, que será paga no fim do ano, costuma ser destinada para o pagamento de contas e regularização de dívidas.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajuda a dar um fôlego ao setor varejista.

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma.

O presidente do IPF-MS e do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforça a importância do pagamento antecipado para o empresariado.

“Essas estimativas são animadoras para o empresário do comércio do Estado e é um incentivo para que o setor se prepare para atender às necessidades desse segmento, cada vez mais relevante na economia e com poder de compra”, diz.

Além de movimentar o setor, a medida traz reflexos diretos para datas comemorativas, como o Dia das Crianças, segundo economistas.

Pesquisa de intenção de compras aponta a data, celebrada no dia 12 de outubro, deve movimentar R$ 352,37 milhões na economia. Mesmo com a retração no gasto médio, aumentou o desejo de presentear, o que deve levar mais consumidores às lojas em outubro.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 3 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 9 horas

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

3

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 2 dias

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

4

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

5

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões
questionamentos

/ 2 dias

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?