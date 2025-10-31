Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MERCADO DE TRABALHO

Serviços e construção civil puxam a geração de empregos no Estado

Número de trabalhadores com carteira assinada ultrapassa a marca de 700 mil em Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

31/10/2025 - 08h40
Mato Grosso do Sul encerrou os nove primeiros meses do ano com saldo positivo na geração de empregos formais, impulsionado principalmente pelos setores de serviços e de construção civil.

Entre janeiro e setembro, o Estado acumulou 30.869 novas vagas com carteira assinada, saldo de 332.534 admissões e 301.665 demissões, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com o resultado, o estoque total de trabalhadores formais em Mato Grosso do Sul chegou a 701.093, número que reflete a consolidação do mercado de trabalho em ritmo de recuperação, mesmo diante de um cenário econômico nacional de desaceleração.

Ainda segundo o levantamento, o setor de serviços lidera a geração de empregos, com 10.645 novas vagas abertas no período. Em segundo lugar aparece a construção civil, responsável por 7.355 postos de trabalho. A indústria surge em seguida, com 6.130 vagas, enquanto a agropecuária e o comércio criaram 3.421 e 3.320 empregos, respectivamente.

“Os números confirmam a consistência da nossa política de qualificação e de fortalecimento do mercado formal de trabalho em MS. Mesmo em um cenário de sazonalidade, como é o caso da agropecuária no período de entressafra, o Estado segue ampliando oportunidades em setores estratégicos como a construção, a indústria e os serviços. Isso demonstra que estamos no caminho certo, investindo na formação profissional e criando condições para que as empresas gerem mais empregos e renda para a população sul-mato-grossense”, disse o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Esaú Aguiar.

O Estado registrou 1.379 novos empregos formais em setembro, puxados especialmente pelos setores de construção, indústria e comércio.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, os resultados mostram que o Estado mantém um ambiente favorável à geração de emprego, mesmo em meio às flutuações do mercado nacional.

“Estamos consolidando um novo modelo de desenvolvimento. Os incentivos fiscais agora estão claramente vinculados à geração de empregos e à qualificação da mão de obra. Com a integração ao MS Qualifica Digital, damos transparência às oportunidades e reforçamos o compromisso do Estado com os trabalhadores. Ao mesmo tempo, garantimos segurança jurídica para as empresas, que podem se regularizar e continuar investindo”, destacou em publicação da Semadesc.

Entre os segmentos que mais contrataram no Estado estão os serviços de educação, saúde, alojamento, alimentação e transporte, que representam parte expressiva do setor de serviços.

Já a construção civil mantém o ritmo aquecido, com obras habitacionais, de infraestrutura urbana e de empreendimentos privados, espalhadas por diversas regiões.

SERVIÇOS

O setor de serviços, responsável por quase metade dos empregos formais criados no Estado, segue em expansão, com destaque para atividades administrativas, educacionais e de saúde. O avanço é explicado pelo crescimento das cidades médias e pela consolidação de Campo Grande como polo de serviços no Centro-Oeste.

O saldo de 10.645 vagas representa o dinamismo do setor, que historicamente responde de forma rápida à melhora do ambiente econômico e à elevação da demanda por mão de obra especializada.

Embora com menor participação no saldo geral, a indústria e a agropecuária também tiveram papel relevante na geração de empregos formais no Estado. A indústria sul-mato-grossense criou 6.130 vagas entre janeiro e setembro, resultado de novos investimentos em segmentos como alimentos, papel e celulose, e transformação mineral.

Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul tem se consolidado como um dos principais polos industriais do Centro-Oeste, com a chegada de novas plantas e a expansão de unidades já instaladas, sobretudo nos municípios de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Dourados.

Já a agropecuária, mesmo enfrentando oscilações de preços e desafios climáticos, manteve o ritmo de contratações, com 3.421 novos empregos no acumulado do ano. O desempenho reflete o avanço da cadeia da soja, do milho e da pecuária de corte, que seguem entre as bases da economia estadual.

O doutor em Economia Michel Constantino afirmou ao Correio do Estado que Mato Grosso do Sul tem um cenário muito positivo quanto à empregabilidade e vive um momento chamado de pleno emprego.

“O Estado vem realmente crescendo nisso e vai continuar com a taxa de desemprego bem positiva, porque a gente está atraindo cada vez mais empresas, o que faz com que se mantenha esse nível de emprego, e podemos chamar tecnicamente de pleno emprego, porque o pleno emprego é quando você tem esse fluxo entre troca de empresa e uma taxa baixa de desemprego”, avalia.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3526, quinta-feira (30/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

31/10/2025 08h26

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3526 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 256 apostas ganhadoras, (R$ 1.580,34)
  • 13 acertos - 9890 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 95939 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 475915 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3526 são:

  • 21 - 01 - 18 - 10 - 22 - 07 - 23 - 15 - 08 - 19 - 20 - 03 - 14 - 17 - 12 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3530

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3530. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6866, quinta-feira (30/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/10/2025 08h24

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6866 da Quina na noite desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 31,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 70 apostas ganhadoras, (R$ 14.043,25)
  • 3 acertos - 7.101 apostas ganhadoras, (R$ 131,84)
  • 2 acertos - 187.320 apostas ganhadoras, (R$ 4,99)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6866 são:

  • 12 - 65 - 73 - 46 - 02

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6875

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6875. O valor da premiação está estimado em R$ 34 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

