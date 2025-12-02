Servidores estaduais devem receber 2ª parcela do 13º salário antes do previsto

Segunda parcela deve injetar mais R$300 milhões na economia - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul adiantou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

A previsão é de que o valor esteja disponível no dia 10 de dezembro, na próxima quarta-feira, dez dias antes do publicado no Diário Oficial do Estado no mês de setembro, que afirmava que o benefício seria pago apenas no dia 20 de dezembro.

Cerca de 82 mil servidores do estado ativos e inativos, e todos que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade em 2025 serão contemplados com o pagamento.

A primeira parcela do benefício, que corresponde a 50% do valor líquido da remuneração, foi paga no dia 25 de setembro.

Já a segunda parcela corresponde à diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores estaduais injetou, pelo menos, R$300 milhões na economia sul-mato-grossense, o que deu uma levantada no setor de comércio, segundo a Federação do Comércio, enquanto a segunda parcela deve ser mais voltada para o pagamento de contas e regularização de dívidas.

Nesta segunda etapa, a estimativa é que outros R$ 300 milhões sejam injetados, influenciando a circulação de capital em todo o Estado.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados, o que corresponde a 46,92% da receita corrente líquida do Estado.

No ano passado, o pagamento foi feito em parcela única.

Economia

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o pagamento do 13º salário aos trabalhadores de carteira assinada, aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul deve injetar R$5.202.440.040 na economia do Estado.

Destes, R$1.281.222.949 são provenientes dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (INSS), e R$3.921.221.091 de trabalhadores formais.

A cifra bilionária teve um aumento de 22,42% em comparação ao ano passado, o que significa um acréscimo de R$953.570.685.

Com relação aos números totais, entre os beneficiários do Estado, foi registrado um aumento de 6,2%, ou seja, 75.654 pessoas a mais do que as contabilizadas em 2024, totalizando 1.287.100 pessoas.

Com relação aos trabalhadores no Mercado Formal, foram contabilizadas 893.441 pessoas, 4,5% a mais que no ano anterior (36.160 a mais). Esse número corresponde a 69,4% do total de beneficiários de MS.

Nos setores públicos e privados, houve um acréscimo de 44.160 trabalhadores apesar da redução de 6 mil postos de trabalho entre os Empregados Domésticos com Carteira Assinada (que correspondia a 2,2% do total de beneficiados no ano de 2024 para 1,6% neste ano, com 21 mil postos).

Entre os aposentados e pensionistas, que representam 30,06% do contingente, correspondem a 393.659 em 2025, número 10,5% maior que o ano passado. O valor médio da remuneração do grupo foi de R$1.671,62, aumento de R$90,40 ou 6%.