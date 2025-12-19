Servidores municipais já podem sacar 13º salário nesta sexta-feira (19)

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena - Gerson Oliveira

Servidor público municipal pode sacar o 13º salário nesta sexta-feira (19).

O pagamento foi depositado em parcela única nesta quinta (18) e está na conta dos funcionários públicos nesta sexta-feira (19). Com isso, o servidor está de bolso cheio neste fim de ano.

A administração municipal realiza o pagamento dentro do prazo, que termina em 20 de dezembro.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber qual o valor do montante e quantos servidores foram beneficiados, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

13º SALÁRIO

Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao 13º salário, incluindo os que trabalham em regime de tempo parcial ou intermitente.

O cálculo do 13º salário é feito com base no salário bruto do trabalhador. Para calcular, você divide o salário bruto por 12 e multiplica pelo número de meses trabalhados no ano.

No 13º salário, são feitos descontos de INSS e IRRF. O valor dos descontos depende do salário bruto e da faixa de renda do trabalhador.

O 13º salário pode ser pago em duas parcelas: uma até o dia 30 de novembro e outra até o dia 20 de dezembro.

Em 2025, como o dia 30 caiu num domingo, o prazo final para depósito foi antecipado para a sexta-feira, 28 de novembro.

A segunda parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro. Em 2025, devido ao calendário, o prazo final para o depósito é hoje, 19 de dezembro.

Veja quem tem direito ao 13º: