Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

perada nas exportações

Campo Grande lidera municípios de MS prejudicados pelo tarifaço de Trump

No ano passado, somente as carnes que saíram de Campo Grande rumo aos EUA renderam US$ 117 milhões

Taynara Menezes

06/08/2025 - 16h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, por Donald Trump, entraram em vigor nesta quarta-feira (6) e atingiram em cheio a indústria sul-mato-grossense, afetando principalmente o setor de carnes e miudezas comestíveis.

O levantamento feito pelo Estadão aponta que Campo Grande lidera as perdas, com mais de US$ 117,5 milhões em exportações impactadas, seguida por Nova Andradina (US$ 37,8 milhões), Naviraí (US$ 29,2 milhões) e Bataguassu (US$ 16,1 milhões).

Além da carne bovina, outros setores também sentiram os efeitos das barreiras comerciais, como o açúcar e produtos de confeitaria, gorduras e óleos de origem animal ou vegetal, preparações alimentícias e até papel e cartão. Municípios como Rio Brilhante, Cassilândia, Paraíso das Águas, Angélica e Ivinhema aparecem entre os mais afetados nessas áreas.

Dourados, Três Lagoas e Iguatemi também registraram perdas significativas, assim como pequenas exportações de segmentos menos tradicionais, como máquinas e aparelhos mecânicos, preparações hortícolas e caldeiras, que partiram de Campo Grande e Parnamirim. 

Confira abaixo a relação detalhada:

  • Carnes e muidezas: Campo Grande (US$ 117.535 milhões), Nova Andradina (US$ 37.899 milhões), Naviraí (US$ 29.243 milhões), Bataguassu (US$ 26.152 milhões) e Anastácio (US$ 23.896 milhões).
  • Açúcar e produtos de confeitaria: Rio Brilhante (US$ 6,81 milhões), Paraíso das Águas (US$ 4,11 milhões), Angélica (US$ 2,59 milhões), Naviraí (US$ 2,33 milhões) e Ivinhema (US$ 2,02 milhões).
  • Gorduras e óleos animais ou vegetais: Cassilândia (US$ 4,44 milhões) e Dourados (US$ 498,36 mil).
  • Preparações alimentícias: Campo Grande (US$ 2,54 milhões).
  • Papel e cartão: Três Lagoas (US$ 182,33 mil).
  • Máquinas e aparelhos mecânicos: Campo Grande (US$ 20,24 mil).

O impacto reforça a dependência de Mato Grosso do Sul das exportações do agronegócio e da indústria alimentícia, setores diretamente vulneráveis a decisões políticas e comerciais internacionais.

Cenário nacional 

O tarifaço de 50%, imposto pelo presidente dos Estados Unidos, atingiu 906 municípios brasileiros que vendem para os americanos, conforme levantamento do Estadão. A medida foi decretada há uma semana e passou a valer nesta quarta-feira (6). 

Trump livrou produtos como aeronaves da Embraer, suco de laranja, petróleo e celulose, mas sobretaxou carne, café, máquinas, pescados e outros produtos. 

No cenário nacional, as empresas mais afetadas são dos municípios do Sudeste e Sul do País, regiões que mais exportam para os EUA. O levantamento feito pelo Estadão leva em conta os 30 produtos mais exportados pelo Brasil aos Estados Unidos em 2024 e os segmentos que foram alvo da sobretaxa adicional de 40% decretada por Trump no último dia 30 — uma taxa de 10% já havia sido anunciada sobre o Brasil, totalizando 50%.

Entre os municípios mais prejudicados estão Piracicaba (SP), que vende máquinas e peças para os americanos; Matão (SP), com preparações de frutas; Guaxupé (MG), que vende café; Jaraguá do Sul (SC), com máquinas e materiais elétricos; Ribeirão Pires (SP) e São Leopoldo (RS), que têm fábricas de armas vendidas aos EUA.

O levantamento foi realizado com base nas incidências divulgadas pelo Ministério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Dentro dos grupos de mercadorias que não escaparam da tarifa adicional, há produtos que, a depender da especificação, podem ser isentos. Portanto, o levantamento não é definitivo.

Não foram considerados os itens enquadrados na Seção 232, que taxa produtos específicos com a mesma alíquota em todos os países, como aço, alumínio e madeira.

 

Economia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2806, quarta-feira (06/08)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/08/2025 19h18

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2806 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2806 são:

  • 71 - 62 - 36 -92 - 26 - 46 - 20 - 06 - 18 - 85 - 44 - 90 - 81 - 12 - 94 - 38 - 24 - 96 - 95 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2807

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2804. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6793, quarta-feira (06/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/08/2025 19h14

Compartilhar
Confira o rateio do concurso da quina

Confira o rateio do concurso da quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6793 da Quina na noite desta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6793 são:

  • 30 - 38 - 29 - 73 - 39 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6794

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 7 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6794. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 11 horas

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes
Cidades

/ 1 dia

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes

3

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 6 horas

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

4

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção
Operação Codicia

/ 1 dia

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Lei do Superendividamento
QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?
Exclusivo para Assinantes

/ 25/07/2025

QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?