Setor de serviços leva maior tombo em treze anos em MS

O setor de serviços, tem a pior queda em 13 anos, registrando 9,7%, representando o pior índice para o mês de março, conforme o levantamento da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números foram divulgados nesta semana, segundo a PMS, esse é o pior índice apresentado pelo estado, desde o início do estudo em 2011.

Em comparação com março de 2023, a queda foi ainda mais acentuada, representando 16,4%, no volume de serviços.

Enquanto a variação acumulada em doze meses ficou em 3,3% o acumulado do ano apresentou uma queda na atividade do setor de serviços de - 3,8%.

Unidades da federação que apresentaram queda no setor

Rio Grande do Sul (-3,6%);

Mato Grosso (-7,6%);

Distrito Federal (-4,0%);

País

No Brasil, enquanto 13 unidades da federação avançaram, 14 recuraram. Com a junção dos dados, o setor apresentou crescimento de 1,2% sendo que no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 1,4%.

Deste modo, o volume de serviços no país alcançou 12,1%, registrando aumento no nível em comparação ao período pré-pandemia (fevereiro de 2020), ficando apenas 1,5% abaixo do índice mais alto da série histórica que ocorreu em dezembro de 2022. Em fevereiro, os números apontaram recuo de 0,9%.

Unidades da Federação que apresentaram alta no setor

São Paulo (1,1%);

,Rio de Janeiro (1,1%);

Minas Gerais (1,2%)

Espírito Santo (5,1%);

Veja os setores que apresentaram crescimento

Informação e comunicação, que cresceu 4% (recuperando a queda de 2,5% registrada em fevereiro);

Profissionais, administrativos e complementares, que com a alta de 3,8%;

Atividades de transportes 0,3%;

Serviços prestados às famílias 0,6%;

Atividades que representam setor de serviços

Turismo e Hospitalidade:

Agências de viagens

Hotéis

Restaurantes

Companhias aéreas

Operadoras de turismo

Serviço de beleza:

Salões de beleza

Barbearias

Salões de cabeleireiro

Manicure e pedicure



Comunicação:

Telefonia

Internet

Televisão por assinatura

Rádio

Jornais e revistas

Transporte e Logística:

Transporte de passageiros (ônibus, táxis, aplicativos de transporte)

Transporte de cargas

Armazenagem

Courier

Limpeza e Manutenção:

Empresas de limpeza

Jardinagem

Serviços de manutenção predial, entre outros.

"A PMS expõe, a partir da variável investigada, índices de receita nominal e de volume, este último como resultado dadeflação dos valores nominais correntes por índices de preços específicos para cada grupamento de atividade (quandopossível), e para cada Unidade da Federação, construídos a partir dos relativos de preços do IPCA."

Assine o Correio do Estado