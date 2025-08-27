Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EM 2025

Setor supermercadista de Mato Grosso do Sul estima crescer 4%

Faturamento dos maiores grupos no Estado foi de R$ 5,3 bilhões em 2024; no País, o número chegou a R$ 1,067 trilhão, aponta a Associação Brasileira de Supermercados

Bárbara Cavalcanti

Bárbara Cavalcanti

27/08/2025 - 09h00
O setor supermercadista de Mato Grosso do Sul deve seguir uma tendência otimista de crescimento neste ano, alinhado ao cenário nacional. De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), o atual cenário é de crescimento contínuo.

De acordo com o presidente da Associação, Denyson Prado, a estimativa é de crescimento real, já deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Como não estamos com a inflação muito alta, a nossa expectativa de crescimento de um ano para o outro está na média de 4%. Esse ano antecede as eleições, mas é um ano comum, a expectativa que nós temos de crescimento é essa, de não ter desaceleração na economia”, declarou.

Considerando o faturamento dos maiores grupos do Estado, que em 2024 foi de R$ 5,3 bilhões, o incremento de 4% no ano vigente deve passar de R$ 200 milhões na economia estadual.

Conforme levantamento da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), somente a quantidade total de supermercados ativos registrados na repartição somam 863, além de 27 hipermercados. Destes, 156 supermercados estão localizados em Campo Grande. Até o mês de julho deste ano, 20 novos supermercados foram abertos e registrados na Jucems. 

Os números refletem o crescimento já registrado no faturamento nacional de 2024, divulgado no Ranking da Associação Brasileiras de Supermercados (Abras) este ano. Incluindo o varejo de autosserviço, o setor rendeu R$ 1,067 trilhão, o que representou crescimento de 6,5%. 

Esse valor, ainda conforme o Ranking, representou uma participação equivalente de 9,12% no Produto Interno Bruto (PIB), mantendo mais de 9 milhões de trabalhadores e 424 mil lojas em todo Brasil. Na última década, o faturamento do setor mais do que dobrou.

CONSUMO

Em âmbito nacional, o consumo das famílias brasileiras também apresentou crescimento médio de aproximadamente 4%, conforme monitoramento da Abras. 

“O resultado reflete um movimento sustentado pela melhora da renda e do mercado de trabalho: a taxa de desemprego recuou para 5,8% no trimestre encerrado em junho, o menor nível desde 2012, enquanto o rendimento real habitual dos trabalhadores alcançou R$ 3.477, alta de 3,3% frente a 2024”, divulgou a instituição. 

Também conforme a análise da Associação, o consumo é avaliado como resistente, o que só reforça o potencial de crescimento.

“Esses indicadores mostram que o consumo se manteve resiliente mesmo diante de alterações em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e injeções extraordinárias de recursos na economia, incluindo restituições do Imposto de Renda e saques do PIS/Pasep”, divulgou a instituição. 

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, os resultados evidenciam um consumo mais sólido, incluindo nas famílias que deixaram de receber auxílios governamentais. 

“O menor volume de recursos destinados ao programa de transferência de renda indica que as famílias que passaram a se sustentar apenas com a renda do trabalho mantiveram a autonomia financeira e ainda fortaleceram o seu poder de compra no varejo alimentar”.

RENDIMENTO

Conforme divulgado pelo Correio do Estado em abril deste ano, também conforme o Ranking, as redes supermercadistas com sede em Mato Grosso do Sul tiveram uma receita de R$ 5,3 bilhões em 2024. 

O volume, que já é expressivo e maior que o orçamento anual de todas as cidades do Estado, sequer representa todo o faturamento do setor, pois não contabiliza o faturamento de grandes redes como Grupo Pereira (Comper e Fort Atacadista), Grupo Carrefour (Atacadão e Hiper Carrefour), Assaí e Pão de Açúcar. A estimativa, inclusive, é de que o faturamento dessas grandes redes ainda chegue ao dobro. 

O Grupo ABV é original de Dourados, e liderou o faturamento bruto com R$ 1,29 bilhão. Além do município sede, a rede também atua em cidades como Ponta Porã, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina e Paranaíba. 

Na sequência, o Grupo Pires ocupa a posição de segunda maior marca no setor de supermercados em Mato Grosso do Sul. O faturamento foi de R$ 890,6 milhões em 2024. A maioria das lojas está localizada em Campo Grande, mas há atuação do Grupo também em Dourados, Maracaju e Rio Brilhante. 

Em terceiro lugar no Ranking ficou a VRA Comércio, empresa do Grupo Veratti, Grupo Veratti, que surgiu em 1983 na cidade de Costa Rica. A principal marca da empresa é a Mega, mercado ou atacadista, também em Chapadão do Sul, Corumbá, Ivinhema e Amambai. 

O faturamento da VRA em 2024 foi de R$ 637,6 milhões. Ainda conforme a pesquisa, a nível nacional, MS ocupa a 14ª posição de participação dos estados no faturamento. 
 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1107, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2025 08h09

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1107 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 580 mil. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 31 apostas ganhadoras, (R$ 3.052,03)
  • 5 acertos - 1.187 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 15.925 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1107 são:

  • 23 - 21 - 18 - 20 - 29 - 28 - 03
  • Mês da sorte: Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1108

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1108. O valor da premiação está estimado em R$ 800 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2025 08h07

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6810 da Quina na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,7 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 13.760.007,63)
  • 4 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 11.130,04)
  • 3 acertos - 3.722 apostas ganhadoras, (R$ 142,39)
  • 2 acertos - 110.137 apostas ganhadoras, (R$ 4,81)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6810 são:

  • 34 - 07 - 75 - 61 - 08

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6815

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6815. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

