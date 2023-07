Soja e celulose puxam exportações de MS no semestre, saldo chega a US$ 3,7 bilhões

Com saldo de US$ 3,759 bilhões, a soja e a celulose foram os produtos mais exportados no primeiro semestre de 2023 em Mato Grosso so Sul. O valor é 51,62% superior se comparado ao mesmo período do ano passado, aponta a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), através da Carta de Conjuntura do Setor Externo, publicada no início de julho.

De acordo com a Carta, a soja ocupa a primeira posição entre os produtos exportados no período, representando 44,01% do total e registrando crescimento de 58,84% em termos de volume e de 48,94% em termos de valor. O segundo produto é a celulose, com 14,47% de participação e aumento em termos de valor de 2,35% em relação ao primeiro semestre de 2022.

No entanto, houve queda de 22,12% nas exportações de carne bovina no período, ao mesmo tempo que outros produtos apresentaram crescimento de destaque, como o milho (+154,47%), açúcar (+413,50%), Minério de Ferro (+62,12%) e ferro-gusa (+45,53%).

Em relação aos produtos importados, ‘Gás natural, liquefeito ou não’ se destaca como o principal produto importado, representando 46,34% da pauta de importações do primeiro semestre de 2023, acima dos valores verificados do semestre de 2022 em 6,13%.

Houve uma concentração de 42,63% no valor total das exportações para a China no primeiro semestre, que segue como o principal parceiro comercial nas vendas externas de Mato Grosso do Sul. Neste período, os países com maiores aumentos na participação foram Polônia (+437,69%) e Argentina (+204,03%).

De janeiro a junho deste ano de 2023, as exportações de Mato Grosso do Sul cresceram 28,52%, saindo de US$ 4,149 bilhões para US$ 5,333 bilhões, enquanto que as importações recuaram de U$ 1,670 bilhão para US$ 1,573 bilhão, queda de 5,79% no período.

No escoamento portuário, considerando os cinco principais portos, houve aumento de 40,66%, sendo que a maior participação no valor exportado foi verificada no Porto de Paranaguá, com 38,20%, seguido pelo Porto de Santos, com 24,97%, e Porto São Francisco, com 14,19%.

Na Agência da Receita Federal Brasileira de Porto Murtinho foi registrado aumento de 261,4% nas exportações, saindo de 193,48 mil toneladas para 841 mil toneladas no primeiro semestre deste ano.

“É importante destacarmos a participação de Porto Murtinho nesse cenário, devido ao fomento do Governo do Estado para as exportações e importações por meio da Hidrovia do Rio Paraguai”, ressaltou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Com relação à questão regional no Estado, os dez principais municípios exportadores responderam por 83,96% das exportações no primeiro semestre de 2023.

O principal município exportador no período foi Três Lagoas, com cerca de 23,71% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo no setor de Papel e Celulose. Seguido por Dourados, com 20,99%, e Corumbá, com 9,56%.

