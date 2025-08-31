Sortudo de MS acerta 5 números e leva mais de R$54 mil na Mega-Sena

Apostador é da cidade de Glória de Dourados, em MS - Divulgação/GOV MS

Um apostador da cidade de Glória de Dourados, a 280 quilômetros de Campo Grande, quase levou a bolada de R$8,5 milhões da Mega-Sena deste sábado (30).

Dos seis números, ele acertou cinco, levando para casa R$54.694,54.

O ganhador fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$5 reais, na lotérica Trevo da Sorte.

No total, 31 apostadores de MS fizeram 4 acertos no jogo, recebendo um total de R$1.319,99 cada.

Como não houve ganhador do prêmio total, o valor acumulou para R$14 milhões.

O sorteio 2910 da Mega-Sena foi realizado ontem (30) e os números sorteados foram:

37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2909

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

