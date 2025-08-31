Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Foi você?

Sortudo de MS acerta 5 números e leva mais de R$54 mil na Mega-Sena

Não houve ganhador do prêmio total, fazendo com que o valor acumulasse para R$14 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

31/08/2025 - 13h45
Um apostador da cidade de Glória de Dourados, a 280 quilômetros de Campo Grande, quase levou a bolada de R$8,5 milhões da Mega-Sena deste sábado (30).

Dos seis números, ele acertou cinco, levando para casa R$54.694,54. 

O ganhador fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$5 reais, na lotérica Trevo da Sorte. 

No total, 31 apostadores de MS fizeram 4 acertos no jogo, recebendo um total de R$1.319,99 cada.

Como não houve ganhador do prêmio total, o valor acumulou para R$14 milhões. 

O sorteio 2910 da Mega-Sena foi realizado ontem (30) e os números sorteados foram:

  • 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2909

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2908, sábado (30/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/08/2025 07h06

Confira resultado do rateio da Mega Sena sorteado no sábado (30)

Confira resultado do rateio da Mega Sena sorteado no sábado (30) Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2908 da Mega-Sena na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.  com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 14 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2908 são:

  • 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2911

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/08/2025 07h03

Confira o rateio do Dia de Sorte sorteado no sábado (30)

Confira o rateio do Dia de Sorte sorteado no sábado (30) Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1109 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. O prêmio acumulou para R$ 1,7 milhão! 

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

Os números da Dia de Sorte 1109 são:

  • 11 - 28 - 06 - 15 - 03 - 29 - 19
  • Mês da sorte: Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1110

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1110. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

