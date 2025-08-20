Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

STF vai julgar se empresas devem pagar contribuição previdenciária sobre VR e vale-transporte

O julgamento do mérito ainda não tem data para ser realizado

Estadão Conteúdo

20/08/2025 - 22h00
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar se as empresas devem pagar contribuição previdenciária sobre os descontos de vale-transporte e auxílio-alimentação incidentes sobre a folha de pagamento. Por unanimidade, os ministros reconheceram a repercussão geral do caso, o que significa que o resultado deve ser seguido por todos os tribunais do País em processos semelhantes. O julgamento do mérito ainda não tem data para ser realizado.

Com a decisão de analisar o caso, o Supremo pode causar uma reviravolta na jurisprudência que, até o momento, é favorável à União. O possível impacto com uma mudança de entendimento do Judiciário ainda é avaliado pela Receita Federal.

A discussão gira em torno da contribuição previdenciária sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador, com o desconto correspondente à coparticipação paga do empregado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou a controvérsia no ano passado e decidiu que as empresas devem pagar a contribuição previdenciária sobre tais descontos. No entendimento do STJ, eles não alteram a base de cálculo das contribuições, formada pelo salário bruto.

Para a empresa que ajuizou a ação na Corte, a contribuição previdenciária a cargo do empregador deve incidir apenas sobre a remuneração e não sobre verbas que não representam rendimentos decorrentes do trabalho. O argumento parte do princípio de que o auxílio-alimentação e vale-transporte teriam caráter indenizatório.

"Despesas essenciais e imprescindíveis para o trabalho, suportadas pelo trabalhador, não são e nem podem ser consideradas rendimentos do trabalho. São despesas e não rendimentos. Não implicam nenhum acréscimo ao patrimônio do obreiro", afirmam os advogados na petição inicial.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por outro lado, sustentou ao STF que o auxílio-alimentação e o vale-transporte têm natureza remuneratória, e por isso, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. "A porção da contraprestação que é utilizada para custear uma utilidade para o trabalhador, obviamente, não deixa de ser remuneração pelo simples fato de sua destinação", disse o órgão.

Em 2022, o Supremo chegou a rejeitar a análise da ação. Em 2025, o relator, André Mendonça, reavaliou sua posição e reconheceu a repercussão geral do caso. Seu voto foi acompanhado por unanimidade em sessão virtual que foi encerrada na última segunda-feira, 18.

"Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação", afirmou o ministro em seu voto.

Para o advogado tributarista Lucas Cardoso Ferfoglia, da Innocenti Advogados, o julgamento representa uma oportunidade para os contribuintes, "que passam a contar com uma nova e valiosa oportunidade de demonstrar seu direito perante a Suprema Corte, permitindo a reforma do atual entendimento desfavorável do STJ".

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2812, quarta-feira (20/08)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 19h17

Confira o resultado da Lotomania

25A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2812 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2812 são:

  • 25 - 81 - 06 - 07 - 20 - 02 - 43 - 37 - 58 - 71 - 17 - 49 - 83 - 74 - 55 - 95 - 22 - 79 - 32 - 87 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2813

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2813. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6805, quarta-feira (20/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 19h13

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6805 da Quina na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6805 são:

  • 73 - 26 - 18 - 06 - 16

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6806

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6806. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

