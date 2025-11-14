Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PNAD Contínua

Taxa de desempregados em MS é a 4ª menor do Brasil

Pesquisa aborda situações a respeito do mercado de trabalho e as características da população, como o total de empregados; empregadores; autônomos; rendimentos, etc. 

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/11/2025 - 12h47
Nesta sexta-feira (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe à público a atualização do 3° trimestre da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a popular PNAD Contínua, que indica uma boa taxa de desocupação, a quarta melhor do País. 

Pelos números da Pnad Contínua do terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE, a taxa de desocupação no Mato Grosso do Sul fechou estimada em 2,9%, desempenho atrás apenas das seguintes Unidades da Federação (UF 's). 

  • Santa Catarina (2,3%),
  • Mato Grosso (2,3%), e 
  • Rondônia (2,6%)

Essa pesquisa, cabe esclarecer, aborda situações a respeito do mercado de trabalho e as características da população, como: total de empregados; empregadores; autônomos; rendimentos, etc. 

Essa taxa de 2,9% de desocupação no 3° trimestre em MS, conforme o Instituto, é resultado de um nível de ocupação estimado em 63,0%, que por sua vez já indica alta de 0,7 ponto percentual se comparado com o trimestre imediatamente anterior, no período entre abril, maio e junho.

Ou seja, de julho a setembro Mato Grosso do Sul somava  2,28 milhões de pessoas em idade de trabalhar, número 1,8% maior que o terceiro trimestre de 2024, que em outras palavras representa o universo de 41 mil pessoas aptas a emprestarem sua mão de obra.

Dessas, segundo o IBGE, pelo menos 1,48 milhão estavam na considerada "força de trabalho", das quais 1,44 milhão estavam ocupadas e apenas 43 mil desocupadas, que além de indicar estabilidade em relação ao trimestre anterior também se mostra como o menor nível da série histórica da pesquisa que começou em 2012. 

Pnad de MS

Nacionalmente, a taxa de desocupação para esse período em questão marcou 5,6%, 0,2 ponto percentual abaixo dos 5,8% anotados no segundo trimestre. A queda em relação ao período de janeiro a março é de 0,8 p.p.

No recorte específico da Capital, a desocupação em Campo Grande bateu 3,4%, queda de 0,9 ponto em comparação ao segundo trimestre de 2025 e 0,6% maior que o período de janeiro a março deste ano. 

"Com isso, Campo Grande ganhou duas posições no ranking de menor taxa entre as capitais, ficando com a 6ª menor taxa", expõe a seção de disseminação de informações (SDI) do IBGE em MS.  

No número de empregados em MS (1,03 milhão), a variação de -0,3% segundo o Instituto indica estabilidade, já que nos três meses imediatamente anteriores esse valor atingia a casa de 1,04 milhão. 

Em uma espécie de raio-x do setor, pelo menos 724 mil desses empregados estão no setor privado, com 222 mil trabalhando junto ao setor público e 93 mil trabalhadores domésticos.

Para o setor privado, houve uma variação de aproximadamente 16 mil pessoas, também estável se comparado com o trimestre imediatamente anterior. 

Enquanto isso, também no setor público a variação indica estabilidade em comparação ao 2° e 3° trimestres deste ano, bem como entre os indicadores dos trabalhadores domésticos e aquelas pessoas que trabalham como trabalhador familiar auxiliar. 

Já para a chamada taxa de informalidade da população, são consideradas as seguintes populações: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; empregado doméstico sem carteira de trabalho assinada; empregador sem registro no CNPJ; trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ; trabalhador familiar auxiliar. 

No terceiro trimestre deste ano, o ranking das menores taxas de informalidade em porcentagem, enquanto o índice nacional marca Brasil 37,8%, fica organizado da seguinte forma: 

  1. Santa Catarina| 24,9%
  2. Distrito Federal| 26,9%
  3. São Paulo| 29,3%
  4. Paraná| 30,6%
  5. Mato Grosso do Sul| 31,1%
  6. Rio Grande do Sul| 31,3%

Esse índice de 31,1% é fruto das 448 mil pessoas que estão ocupadas em MS, mas que não possuem qualquer tipo de registro, o que por sua vez representa uma queda de 0,9%, enquanto que entre as capitais a Cidade Morena vêm com a 3ª menor taxa de informalidade.
 

MEGAUSINAS

Expansão da energia solar trava no País, enquanto MS anuncia aporte bilionário

Mato Grosso do Sul confirma R$ 5,12 bilhões em três usinas, que elevarão em 45% a potência instalada

14/11/2025 08h30

Números revelam que entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

Números revelam que entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) Divulgação / Governo de MS

O avanço dos cortes obrigatórios na geração de energia renovável no Brasil expôs um desequilíbrio estrutural que já provoca retração de investimentos, renegociação de financiamentos e cancelamentos de projetos.

Em um momento de incerteza nacional e prejuízos acumulados, Mato Grosso do Sul segue caminho oposto e confirmou um pacote de R$ 5,12 bilhões para implantar três megausinas solares que vão elevar em 45% a potência instalada do Estado.

O contraste entre os dois cenários mostra como a crise energética brasileira convive, simultaneamente, com a expansão planejada e acelerada do Estado.

Reportagem publicada pelo jornal O Globo descreve o quadro nacional como “inusitado”, porque, pela primeira vez, o País precisa cortar a produção de energia solar e eólica, já que a rede elétrica não suporta a oferta excedente.

Os números revelam a profundidade do problema. Entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Isso significa que 4,3 mil gigawatts-hora (GWh) deixaram de ser gerados, volume 230% maior do que o registrado em todo o ano de 2024, e suficiente para abastecer o estado do Paraná por um mês inteiro.

A magnitude dos cortes tem levado empresas a suspender empreendimentos, a revisar cronogramas e a cancelar contratos já assinados. “Nos piores casos, temos visto cancelamentos de alguns projetos”, afirmou Francisco da Silva à reportagem, diretor da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, em alguns parques solares com menos de um ano de operação, o corte chega a 70% de sua geração.

“Não é justo que esses geradores sejam punidos financeiramente com esse prejuízo, que está pondo em risco o pagamento dos compromissos financeiros das empresas, com os seus fornecedores, com as suas instituições, com os seus financiadores e até mesmo internamente, com a sua estrutura, sua equipe. Como é que você faz para pagar os custos e a operação se as empresas estão tendo, em média, um terço do seu faturamento inviabilizado?”

Números revelam que entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

ESTADO

Enquanto isso, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou três megausinas solares da Casa dos Ventos, instaladas em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas. O investimento totaliza R$ 5,12 bilhões, e dois empreendimentos entram em operação já em junho e julho de 2026. A terceira usina será conectada em setembro de 2027.

A dimensão dos projetos coloca MS em destaque nacional. “Sozinhas, essas três usinas farão aumentar em 45% a potência instalada do Estado e representam um crescimento de 8% em nível de Brasil”, afirmou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Ele reforça que a energia é um dos pilares para os R$ 105 bilhões em investimentos privados previstos no Estado. “A oferta de energia é um dos requisitos fundamentais que os empresários procuram antes de investir. Esse projeto se insere perfeitamente no plano de desenvolvimento que o governo traça”, disse.

A capacidade instalada revela o porte dos empreendimentos: Usina Rio Brilhante (Campo Grande), 491 megawatts (MW), com mais de 1,1 milhão de módulos; Projeto Solar Seriemas (Paranaíba), 400 MW; e Projeto Solar Paraíso (Paraíso das Águas), 640 MW, o maior dos três.

Ainda conforme a gestão do Estado, as obras devem empregar mais de 4 mil trabalhadores, com licenciamento já concedido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e  R$ 25 milhões destinados à compensação ambiental.

Para a Casa dos Ventos, o avanço em MS representa expansão estratégica. “É um incremento importante na matriz elétrica do Estado, o que acelera a transição energética brasileira”, afirmou Thiago Rezende, diretor da empresa.

Conforme dados da Absolar, Mato Grosso do Sul é o oitavo maior gerador de energia solar fotovoltaica do Brasil, com potência instalada de 1.597,7 MW. 

INSEGURANÇA

No restante do País, o panorama é inverso. O curtailment, como é chamado o mecanismo que força o desligamento de usinas renováveis para proteger o Sistema Integrado Nacional (SIN), transformou-se em um dos maiores desafios do setor elétrico nacional.

Estados como Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco concentram a maioria dos cortes. Segundo Donato Filho, diretor da Volt Robotics, “só em agosto, 57% da energia renovável foi cortada por excesso de geração”.

Além das perdas físicas, o impacto econômico é crescente. A Absolar e a Abeeólica projetam que os cortes somam R$ 6,6 bilhões em perdas entre 2024 e 2025, número que deve aumentar porque empresas relatam interrupções ainda mais altas em setembro.

Quando são “desligadas”, usinas eólicas e solares são obrigadas a comprar energia no mercado livre para cumprir seus contratos de fornecimento a clientes, gerando prejuízos.

Para Edvaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os cortes seguirão até 2035.

Relatórios financeiros confirmam esse cenário. A Auren Energia registrou queda de 1,3% na geração total e curtailment de 33,1% na energia solar, reduzindo seu Ebitda em 10,4%. A companhia reforça que a instabilidade afeta a previsibilidade e encarece a operação.

No mesmo sentido, a H2-CCS Network calcula que o setor renovável perdeu R$ 1,7 bilhão só entre janeiro e agosto deste ano. Em junho, a Megawhat registrou que 27,8% da geração solar centralizada foi desperdiçada.

Para Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras e chairman do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne), o Brasil vive uma contradição ao promover cortes após ampliar com sucesso a participação de eólicas e solares na matriz elétrica, e tem risco de aumentar ainda mais o custo da energia.

“Esse paradoxo encarece a conta, pressiona subsídios e alimenta a narrativa equivocada de que as renováveis atrapalham a rede. O problema não está nas fontes, mas na falta de flexibilidade do sistema elétrico e na ausência de sinais econômicos para aproveitá-la. É preciso acelerar soluções digitais e novas ferramentas de gestão”, disse.

MEDIDA

A Medida Provisória nº 1.304/2025, aprovada em outubro, tornou-se a principal aposta para mitigar parte das perdas.

O texto prevê reembolso dos cortes de geração relacionados à confiabilidade do SIN, retroativo a setembro de 2023; definição de conceitos específicos para cortes por sobreoferta, o que pode abrir espaço para ressarcimentos adicionais; e diretrizes para renovação de concessões hidrelétricas.

O setor ainda discute o risco de repasse desses custos às tarifas. A Abradee, que reúne distribuidoras, alerta que “a tarifa já é alta, e falar em novos aumentos vai reduzir a competitividade de toda a economia”, disse o diretor executivo Ricardo Brandão.

A MP ainda depende de sanção presidencial e regulamentação.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2320, quinta-feira (13/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2320 da Timemania na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 48 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 164.274,04)
  • 5 acertos - 330 apostas ganhadoras, (R$ 1.422,28)
  • 4 acertos - 6.047 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 58.703 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: SAO PAULO /SP - 37.335 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2320 são:

  • 23 - 36 - 66 - 19 - 47 - 20 - 65
  • Time do Coração: São Paulo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2325

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 15 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2325. O valor da premiação está estimado em R$ 49 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

