Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

rio paraguai

TCU vai definir se irmãos Batista serão barrados em leilão da hidrovia

Posições da Antaq e do Ministério de Portos e Aeroportos sobre a participação da mineradora do grupo J&F são divergentes

Clodoaldo Silva, De Brasília

27/12/2025 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Opiniões antagônicas do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) sobre a participação da mineradora LHG Mining, do grupo J&F, de Joesley e Wesley Batista, na primeira etapa do leilão do tramo sul da hidrovia do Rio Paraguai jogou no colo do Tribunal de Contas da União (TCU) a decisão sobre este ponto no certame. É que a diretoria da Antaq proibiu, mas o Ministério quer autorizar. 

Esse posicionamento do Ministério que contrapõe decisão da Antaq foi apresentado em agosto, dois meses após a diretoria da agência aprovar em reunião colegiada um acórdão com 10 determinações de ajustes na primeira redação dos esboços da minuta do edital e do contrato de concessão, restringindo a participação da mineradora – que explora jazidas de alto teor de ferro e de manganês, em Corumbá, e é a maior usuária do transporte fluvial – no certame apenas na segunda etapa, isso caso não haja interessados no primeiro momento. 

A autarquia acatou relatório do diretor Alber Vasconcelos sobre o Plano de Outorga Específica (POE), alertando sobre o risco da concentração do serviço com a LHG, que é e será a maior usuária do serviço, evitando a concentração, práticas anticoncorrenciais e manipulação de mercado.

Mesmo com este posicionamento, o Ministério de Portos e Aeroportos sugeriu alterações nos editais após realizar um market sounding (conversa com empresas do segmento), entre elas, a liberação da mineradora para participar da primeira etapa. Em nota técnica da Pasta é afirmado que: “Entendemos legítima a preocupação de propor a referida vedação, pois a LHG Mineração detém cerca de 70% do minério de ferro transportado por via hidroviária e é proprietária do principal terminal de escoamento dessa carga, o que poderia resultar em uma integração vertical e eventual uso indevido da infraestrutura. Entretanto, o cumprimento de limites e condicionantes legais, previstos na legislação brasileira, ou mesmo o acompanhamento da atuação do concessionário e a implementação de instrumentos regulatórios e concorrenciais pela agência reguladora podem mitigar esse risco, não sendo, portanto, no nosso entendimento, necessária a vedação daquela empresa”.

Em nota técnica, assinada em 29 de outubro por Bruna Santoyo, coordenadora-geral de Política de Navegação Interior do Ministério de Portos e Aeroportos, e por Otto Silveira Filho, diretor do Departamento de Navegação e Fomento, é sugerido que a decisão da Antaq (Acórdão nº 443/2025) seja revista, argumentando que o temor de eventual discriminação de acesso à infraestrutura da hidrovia em relação aos concorrentes não vai se materializar.

“O concessionário não terá o poder de autorizar ou não a navegação, pois isso é feito pela Marinha do Brasil. Ainda, quando um ponto do rio estiver sendo dragado, existe uma comunicação oficial de horários de fechamento e abertura daquele ponto, sendo público, autorizado pela Marinha e conhecido por todos os armadores”, trouxe a nota técnica.

Com base nesse parecer, a Antaq acatou os argumentos do Ministério e fez a revisão do texto do edital, excluindo a proibição de a empresa participar da primeira fase do certame. No dia 31 de outubro, a agência reformulou a minuta, retirando todo o conteúdo do item 3.7 do texto, que tratava das restrições para a LHG Mining, tornando público no dia 6 deste mês o edital de licitação revisado. O documento também foi enviado ao TCU, para que o Tribunal desse seu parecer. 

Em despacho interno da Antaq, no dia 7 de novembro, foi afirmado que: “Em síntese, foram realizados ajustes no edital do projeto, mais especificamente no critério de disputa do leilão (retorno ao critério de menor tarifa) e nas regras de participação (exclusão das restrições de participação)”.

 Só que, ao ser consultada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a Advocacia-Geral da União (AGU), no dia 16, deu um parecer, assinado pelo procurador-geral da Antaq, Flávio Azevedo, no qual afirma, após analisar a legislação das atribuições de cada um dos órgãos, que “parece inequívoco que compete, exclusivamente, à própria Antaq definir as regras da licitação e de participação nos projetos de concessão de infraestrutura aquaviária, cabendo ao Ministério, tão somente, a definição da política pública setorial. Isso se torna ainda mais evidente quando comparadas, na legislação citada, as atribuições e competências referentes às instalações portuárias (portos) e, também, à aviação civil (outra esfera de atuação do mesmo ministério)”, destacando que a Antaq tem autonomia, por isso, “certo é que o Ministério (assim como outros atores evolvidos) poderá propor, a título de colaboração, quaisquer medidas que entender salutares ao desenvolvimento dos projetos, e esta agência poderá, eventualmente, acolher ou não tais sugestões”.
Ele concluiu que “as contribuições encaminhadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos ao Tribunal de Contas da União: a) devem ser entendidas como subsídios para decisão que será tomada pela Corte de Contas; e b) não têm o condão de alterar a decisão da diretoria colegiada desta agência”.

OFÍCIO

Com este parecer, o diretor-geral da Antaq, Frederico Dias, encaminhou, no dia 17, ofício ao ministro do TCU Benjamin Zymler afirmando que a posição de liberar a mineradora informada à Corte de Contas pelo Ministério diverge da decisão da autarquia, citando que “cabe a esta Antaq conduzir a licitação e celebrar os contratos de concessão de hidrovias, nos termos da lei, considera-se que eventuais mudanças sugeridas pelo Ministério somente surtiriam efeitos jurídicos se efetuadas pela própria agência, para que o processo licitatório pudesse seguir seu andamento regular dentro dos preceitos da legalidade e observadas as competências legais atribuídas à agência”.

No documento é afirmado que se trata de questão relacionada à proteção da autonomia decisória das agências. No entendimento da diretoria colegiada da Antaq, a “manifestação divergente de ministério supervisor não tem o condão de alterar decisão de agência reguladora a ele vinculada, validamente aprovada mediante acórdão e lastreada nos fundamentos ali apresentados. Esse também é o entendimento da Procuradoria Federal junto à Antaq, nos termos do pronunciamento que ora encaminho às suas considerações”.

Ele finaliza o ofício afirmando que é o TCU que poderá propor a alteração nos editais. “Diferentemente seriam as decisões dessa Corte de Contas que, no regular exercício do controle externo, viessem a determinar ou recomendar alterações, as quais viriam a ser implementadas pela agência em fase posterior”.

Este comunicado ao TCU é necessário porque a Corte precisa aprovar a proposta de desestatização para que ela possa ser realizada. Os ministros do TCU estão em recesso, só retomam os trabalhos em fevereiro. 

O leilão do tramo sul do Rio Paraguai – que vai de Corumbá até a Foz do Rio Apa, em Porto Murtinho, com 590 km –, mais 10 km do Canal do Tamengo, em Corumbá, estava previsto para o fim deste ano, mas deve ocorrer somente no primeiro semestre de 2026.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2867, sexta-feira (26/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/12/2025 09h20

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2867 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 63.615,44
  • 18 acertos - 81 apostas ganhadoras, R$ 1.963,44
  • 17 acertos - 641 apostas ganhadoras, R$ 248,11
  • 16 acertos - 3435 apostas ganhadoras, R$ 46,29
  • 15 acertos - 15045 apostas ganhadoras, R$ 10,57
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 127.230,89

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2867 são:

  • 93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2868

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2868. O valor da premiação está estimado em R$ 7,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3572, sexta-feira (26/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/12/2025 09h12

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3572 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 927.289,30
  • 14 acertos - 269 apostas ganhadoras, R$ 2.065,12
  • 13 acertos - 9698 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 116202 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 587541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3572 são:

  • 07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17  - 19 - 18 - 02 - 14 - 04

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3573

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de dezembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3573. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)

2

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão
SUPERSALÁRIOS

/ 2 dias

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)