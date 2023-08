Tebet diz que políticas públicas serão aperfeiçoadas

COMBUSTÍVEL

Preço da gasolina subiu na semana passada e do etanol se manteve

Etanol está compensando mais do que a gasolina, para veículo flex, em Campo Grande.

Pesquisa e cálculo realizados pelo Correio do Estado aponta que o etanol se tornou mais vantajoso, após alta no preço da gasolina.

Cálculo do fator 0,7 mostra que abastecer o veículo com álcool é mais barato. Isto porque, o etanol é mais barato do que a gasolina e, quando o carro é abastecido com etanol, percorre 30% a menos de quilometragem, com um litro, se fosse abastecido com a gasolina.

Crédito: Gerson Oliveira

Dos 20 postos percorridos pela reportagem, em todos compensam mais o álcool do que a gasolina.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, para saber qual combustível compensa mais, basta dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina.

Se o resultado for maior que 0,7 compensa mais a gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 compensa o álcool.

“Divide o preço de bomba do etanol pelo preço de bomba da gasolina, se o resultado for abaixo de 70% Compensa abastecer com etanol : EXEMPLO : Lt etanol 3,42 : lt Gasolina 4,99= 68,5% , nesse exemplo você pode optar em abastecer Etanol”, explicou Lazarotto.

Veja o cálculo na prática:

Etanol / Gasolina

Resultado abaixo de 0,7 = compensa etanol

Resultado acima de 0,7 = compensa gasolina

Em 21 de agosto, o preço do litro da gasolina varia de R$ 5,29 a R$ 5,52. Já o valor do álcool varia de R$ 3,32 a R$ 3,79.

Veja a tabela:

POSTO ENDREÇO GASOLINA – 21 DE AGOSTO ÁLCOOL – 21 DE AGOSTO O QUE COMPENSA MAIS? Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 5,47 R$ 3,33 Álcool * Fator: 0,60 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 5,47 R$ 3,55 Álcool * Fator: 0,64 Posto Morenão Costa e Silva R$ 5,49 R$ 3,79 Álcool * Fator: 0,69 Posto Vitória Costa e Silva R$ 5,45 R$ 3,33 Álcool * Fator: 0,61 Posto Modelo Costa e Silva R$ 5,41 R$ 3,35 Álcool * Fator: 0,61 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 5,47 R$ 3,49 Álcool * Fator: 0,63 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 5,29 R$ 3,33 Álcool * Fator: 0,62 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 5,35 R$ 3,39 Álcool * Fator: 0,63 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 5,39 R$ 3,35 Álcool * Fator: 0,62 Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 5,49 R$ 3,49 Álcool * Fator: 0,63 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 5,52 R$ 3,67 Álcool * Fator: 0,66 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 5,49 R$ 3,39 Álcool * Fator: 0,61 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,45 R$ 3,33 Álcool * Fator: 0,61 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 5,47 3,35 Álcool * Fator: 0,61 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 5,39 R$ 3,32 Álcool * Fator: 0,61 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 5,47 R$ 3,35 Álcool * Fator: 0,61 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 5,49 R$ 3,47 Álcool * Fator: 0,63 Posto 2017 Calógeras x Maracaju 5,39 R$ 3,35 Álcool * Fator: 0,62 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 5,49 R$ 3,69 Álcool * Fator: 0,67 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 5,39 R$ 3,49 Álcool * Fator: 0,64

* A pesquisa foi realizada das 8h45min às 10h de 21 de agosto de 2023, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande. O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-executivo da Sinpetro, Edson Lazarotto, afirmou que, no momento, o etanol é o combustível mais propício para abastecer.

“O consumidor sempre avalia a melhor condição de preços entre etanol e gasolina e nesse momento o mercado está propício ao etanol”, ressaltou.

Questionado pela reportagem sobre qual foi a última vez que o etanol ficou mais vantajoso do que a gasolina, Lazarotto respondeu que não tem o tempo exato, mas que não se lembra do fato ter ocorrido neste ano.

A Petrobras anunciou, em 15 de agosto de 2023, reajuste de 16,2% no preço da gasolina e 25,8% no preço do diesel, o que equivale aumento de R$ 0,41 e R$ 0,78 por litro, respectivamente. Não houve aumento no preço do etanol.

Mas, em Mato Grosso do Sul, o aumento previsto é de R$ 0,30 no litro da gasolina e R$ 0,69 no litro do diesel, de acordo com Lazarotto.

ECONOMIZE

Algumas atitudes simples contribuem para economizar gasolina, fazendo-a render mais. O Correio do Estado preparou dicas de como economizar o combustível. Confira:

Não carregue peso em excesso

Peso em excesso pode causar maior consumo de combustível. Ao pegar a estrada procure levar apenas o necessário, como roupas e objetos pessoais.

Faça revisão no carro

É importante fazer a revisão no carro de acordo com as recomendações do fabricante. Um detalhe simples pode estar colaborando para um consumo do combustível além do normal. Um veículo com a manutenção em dia ajuda na economia dos recursos e ainda garante segurança de pessoas que transitam pelas vias públicas.

Mantenha vidros fechados

Dirigir com vidros abertos gasta mais combustível, principalmente se o veículo estiver em alta velocidade. Dirigir com janelas abertas pode elevar a resistência do ar e fazer com que seu veículo consuma mais combustível. Portanto, o mais recomendado é deixar vidros do carro fechados.

Dirija com pneus calibrados

Os pneus murchos, além de reduzirem suas vidas úteis e ajudar no aumento do consumo de combustível, podem forçar o sistema de suspensão e direção do veículo. Por isso sempre é bom mantê-los calibrados.