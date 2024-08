Tem conta de FGTS? Saiba qual sua cota do lucro bilionário

Lucro do FGTS será distribuído a trabalhadores

A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de R$ 15,21 bilhões de lucro para os trabalhadores que têm contas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A Caixa Econômica Federal, banco gestor do fundo dos trabalhadores, irá fazer o pagamento.

Conforme o anúncio, o valor distribuído aos trabalhadores corresponde a 65% do resultado do fundo em 2023. No ano passado, o FGTS teve um resultado recorde, de R$ 23,4 bilhões.

Mesmo confirmado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o percentual passará por análise em reunião extraordinária do Conselho Curador, prevista para esta quinta-feira (8).

Na reunião deve ser confirmado um índice de distribuição de 0,026448 sobre o saldo que o trabalhador tinha em sua conta do FGTS em 31 de dezembro de 2023. Ou seja: a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,64.

Por exemplo: quem tem R$ 1 mil na conta do FGTS receberá R$ 26,45. Já os que têm R$ 10 mil, R$ 264,48. Os cálculos são feitos com arredondamento.

Saiba quanto cada trabalhador receberá:

Valores em R$

Valor no FGTS - Lucro a ser creditado

100 - 2,64

200 - 5,29

300 - 7,93

400 - 10,58

500 - 13,22

1.000 - 26,45

1.500 - 39,67

2.000 - 52,90

2.500 - 66,12

3.000 - 79,34

3.500 - 92,57

4.000 - 105,79

4.500 - 119,02

5.000 - 132,24

5.500 - 145,46

6.000 - 158,69

6.500 - 171,91

7.000 - 185,14

7.500 - 198,36

8.000 - 211,58

8.500 - 224,81

9.000 - 238,03

9.500 - 251,26

10.000 - 264,48

20.000 - 528,96

30.000 - 793,44

40.000 - 1.057,92

50.000 - 1.322,40

60.000 - 1.586,88

70.000 - 1.851,36

80.000 - 2.115,84

90.000 - 2.380,32

100.000 - 2.644,80

110.000 - 2.909,28

120.000 - 3.173,76

130.000 - 3.438,24

140.000 - 3.702,72

150.000 - 3.967,20

160.000 - 4.231,68

170.000 - 4.496,16

180.000 - 4.760,64

190.000 - 5.025,12

200.000 - 5.289,60

300.000 - 7.934,40

400.000 - 10.579,20

500.000 - 13.224,00

600.000 - 15.868,80

700.000 - 18.513,60

800.000 - 21.158,40

900.000 - 23.803,20

1.000.000 - 26.448,00

O FGTS passou a distribuir os resultados em 2017. Neste ano, contudo, veio seguida de maior expectativa por causa da revisão do FGTS pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Supremo determinou em julgamento no mês de junho, que a remuneração das contas deve ser de, pelo menos, a inflação aferida pelo IPCA.

Por sete votos a quatro, os ministros aceitaram proposta do governo e decidiram manter a correção atual - de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), incluindo o pagamento do lucro - garantindo ao menos a inflação oficial do país.

Em 2023, assim como em anos anteriores, os trabalhadores devem receber rentabilidade maior com o fundo, acima de 3%.

Quem recebe?

- Os trabalhadores que tem 31 de dezembro de 2023 tinham saldo em suas contas.

- Ao todo, 218,6 milhões contas se enquadravam nesta situação, segundo a Caixa Econômica Federal. Estas contas correspondem a referentes a 130,8 milhões de trabalhadores.

O total de trabalhadores é menor do que o de contas porque um profissional pode ter mais de uma conta, já que a cada emprego com carteira assinada o empregador deve abrir uma nova em nome do trabalhador.

Como é feito pagamento?

A distribuição é feita pela Caixa, que administra o fundo. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)”.

E o saque?

O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações de retirada previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave, por exemplo.

Como consultar?

- A consulta pode ser feita no no aplicativo FGTS, por meio do extrato do fundo. É possível, ainda, conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa.

- Para cada empresa em que o trabalhador foi contratado, há uma conta vinculada aberta, é preciso observar o valor em cada conta e somar o quanto tem, ao todo.

- Abra ou baixe o aplicativo FGTS (no caso de primeiro acesso, crie uma senha);

- Clique em “Entrar no aplicativo”;

- Aparecerá a frase “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão”; vá em “Continuar”;

- Informe seu CPF e clique em “Próximo”;

- Digite sua senha e vá em “Entrar”; caso não se lembre, clique em “Recuperar senha”;

- Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou;

- O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações;

- Para guardar os dados, clique em “Gerar extrato PDF”, logo abaixo do saldo, e salve em seu celular;

- Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em “Ver todas suas contas”, na página inicial;

- Clique sobre cada uma das empresas para abrir o extrato; em cada tela, aparecerá o saldo total.

