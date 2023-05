Três Lagoas exporta mais e balança comercial de MS ostenta superávit já há 6 anos

A balança comercial de Mato Grosso do Sul ostentou superávit de US$ 2,009 bilhões de janeiro a abril deste ano. O resultado representa 20,9% superior ao apurado no mesmo período do ano passado, segundo informação divulgada na tarde desta sexta-feira (5) pela assessoria de imprensa da Semadesc, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Diz comunicado divulgado pela secretaria que a soma das exportações negociadas em MS, entre janeiro e abril deste ano, alcançou a importância de US$ 3,087 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 1,077 bilhão.

Dados acima aparecem na Carta de Conjuntura do Setor Externo de número 90 produzida pela assessoria especial de Economia e Estatística da Semadesc.

O superávit é a diferença para maior entre tudo o que o Estado exportou, descontando tudo o que foi importado.

Atingida a condição superavitária quer dizer que mais recursos entra no Estado, aumentando a economia e, também, gerando mais renda para a região.

Caso resultado ficasse no negativo, ou seja, o total das importações superasse o das as exportações, a balança comercial fecharia em déficit.

Ainda de acordo com a Semadesc, MS não anota déficit desde que a pasta começou a divulgar a Carta de Conjuntura, em 2017, há seis anos.

LÁ NO TOP

O levantamento indica que a soja assumiu o topo da lista como principal produto exportado no período, deslocando a celulose que tem se firmado na primeira posição há meses.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o chefe da Semadesc, por meio da assessoria, disse que a safra agrícola acabou de ser colhida e negociada, portanto é natural que o volume de exportações de soja tenha um aumento.

“Esse efeito da safra ainda será sentido no fechamento das contas de maio porque tem muita soja sendo transportada”, assegurou o secretário.

Foram exportadas 2,121 milhões de toneladas de soja entre janeiro e abril, apurando um valor de US$ 1,156 bilhão.

Isso sinaliza mais de 37% de todo o montante das exportações do Estado. Na sequência surge a celulose com 1,436 milhão de toneladas e US$ 493 milhões.

Trilhando a pesquisa: o milho, com 366 mil toneladas e a carne bovina com 281 mil toneladas completam o ranking dos quatro principais produtos sul-mato-grossenses destinados ao comércio exterior, isso no primeiro quadrimestre de 2023.

FORÇA CHINESA

A China se revigora como principal destino das exportações sul-mato-grossenses. Entre janeiro e abril os chineses compraram 40,70% de tudo que o Estado exportou. Depois, aparecem a Argentina (7,56%), os Estados Unidos (5,85%) e o Japão (5,29%).

O principal município exportador no período de janeiro a abril de 2023 foi Três Lagoas, com cerca de 26,85% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo no setor de papel e celulose.