Aumento no café ? Variação de 59% entre mercados já pode ser sentida no bolso do campo-grandense

12 DE JUNHO

Presentes e comemorações devem injetar R$ 360 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, movimentação 7% menor do que no mesmo período do ano passado

Dia dos Namorados terá movimentação financeira menor neste ano em Mato Grosso do Sul Arquivo/Correio do Estado

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 360,22 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, movimentação 7% menor em relação ao ano passado, considerando o valor real. O montante leva em conta gastos com presentes e comemorações.

É o que aponta pesquisa de intenção de consumo e comemorações para o Dia dos Namorados, divulgada hoje (13) pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae-MS.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, afirma que a redução dos percentuais de pessoas que não irão presentear ou comemorar a data, é em razão da maioria dos entrevistados, de 52,67%, não estar namorando.

“O valor médio a ser gasto com comemorações também está um pouco menor, já o valor médio a ser gasto com presentes teve um leve aumento”, explica a economista.

Presentes

Apenas com relação aos presentes, a movimentação financeira deve ser de R$ 189,60.

Entre os que pretendem presentar, o gasto médio será de R$ 247,06. As opções mais apontadas foram:

roupas (25%)

perfumes (24%)

calçados (15%)

flores (13%)

As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (65,16%) e a escolha do namorado/a vai ser essencial para a compra (25,79%).

“O Dia dos Namorados cria memórias, então, no geral, as pessoas procuram por presentes especiais para o seu par, o que faz com que a data seja propícia para movimentação no comércio local", diz o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel.

"Assim, os pequenos negócios, como lojas de presentes, chocolaterias artesanais, floriculturas, restaurantes e entre outros ramos devem se preparar para receber esses casais em busca ‘daquele algo a mais’ para agradar os parceiros. Logo, os empresários devem considerar a criatividade como um fator relevante para encantar os seus clientes e criar essas experiências”, acrescenta.

Comemorações

O aporte na economia com as comemorações representará R$ 170,61 milhões para o período, com gasto médio de R$ 215,49.

Nestes casos, as principais formas de celebração com o parceiros será: