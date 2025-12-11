Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

INSS já ressarciu quase R$ 40 milhões a aposentados que tiveram desconto indevido em MS

Devolução do recurso no Estado já contemplou 55,6 mil pessoas; Em todo o País, valor ressarcido supera R$ 2,7 bilhões e contempla quatro milhões

Glaucea Vaccari

11/12/2025 - 16h30
Mais de R$ 39,68 milhões já foram devolvidos a aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul que tiveram descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. Segundo o governo federal, ao todo, 55.666 pessoas no Estado foram ressarcidas até esta quinta-feira (11).

Em todo o Brasil, foram pagos R$ 2,74 bilhões no acordo de ressarcimento a quatro milhões de aposentados e pensionistas.

O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial. 

O prazo para aderir ao acordo segue aberto. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de fevereiro de 2026. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.

Veja se você tem direito

Podem aderir ao acordo de ressarcimento:

  • Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.
  • Quem recebeu resposta irregular da entidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos.
  • Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.
  • Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores (nesse caso, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo).

Como funciona

1. Contestar o desconto indevido

É o primeiro passo. Pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou nas agências dos Correios até 14 de fevereiro de 2026.

2. Aguardar a resposta da entidade

Prazo: até 15 dias úteis.

3. Sem resposta da entidade?

O sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo.

4. Recebeu resposta irregular?

Nesta nova etapa, o INSS também está liberando a adesão para beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio.

5. Aderir ao acordo

Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

No aplicativo Meu INSS:

  • Acesse com CPF e senha;
  • Vá em “Consultar Pedidos” → “Cumprir Exigência”;
  • Role até o último comentário, selecione “Sim” em “Aceito receber” e envie.

Importante: não é possível aderir ao acordo pela Central 135.

Cuidado com golpes

  • O INSS não envia links, SMS ou mensagens com pedido de dados;
  • Não cobra taxas nem solicita intermediários;
  • Toda a comunicação é feita pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/inss, pela Central 135 e pelas agências dos Correios.

Fraude no INSS

Em abril deste ano, a Controladoria-Geral da União em conjunto com a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), operação realizada em 34 cidades do país.

Segundo a PF, entidades que representavam aposentados e pensionistas descontaram irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários.

Além do Presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, também foram afastados de suas funções -  o procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho; o coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente do INSS, Giovani Batista Fassarella Spiecker; o diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos; e o coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios do INSS, Jacimar Fonseca da Silva, além de um policial federal. 

As investigações tiveram início em 2023, contudo, o inquérito foi instaurado em junho de 2024 após a CGU observar a formação de uma organização criminosa.

Ao todo, 29 entidades foram investigadas, destas 11 foram alvos de medidas judiciais: 

  • Ambec;
  • Sindnapi/FS;
  • AAPB;
  • AAPEN (anteriormente denominada ABSP);
  • Contag;
  • AAPPS Universo;
  • Unaspub;
  • Conafer;
  • Apdap Prev (anteriormente denominada Acolher); 
  • ABCB/Amar Brasil;
  • Caap. 

Cerca de 1,3 mil aposentados foram entrevistados e 97% destacaram não saber da existência dos descontos junto a suas contas junto à previdência. Atualmente o INSS conta com 40,6 milhões de beneficiários, destes, cerca de 6 milhões possuem algum tipo de associativismo em suas contas. 

IBGE

Comércio varejista de MS se recupera e tem 5ª maior alta do País

A alta acompanhou a tendência nacional no mês de outubro após queda em 15 das 27 UFs no mês de setembro

11/12/2025 15h00

Em comparação ao mês de setembro, comércio varejista de MS registra alta em outubro

Em comparação ao mês de setembro, comércio varejista de MS registra alta em outubro FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O volume de vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 1,8% no mês de outubro em comparação ao mês de setembro, a 5ª maior do Brasil.

As taxas foram divulgadas pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11) na Pesquisa Mensal de Comércio, que permite acompanhar o comportamento do comércio varejista no País mês a mês, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas de venda de varejo com 20 ou mais pessoas ocupadas. 

No mês de setembro, foram observadas taxas negativas em 15 das 27 Unidades da Federação, inclusive em Mato Grosso do Sul, que registrou queda de 0,5% em comparação ao mês de agosto. 

O cenário se inverteu no mês seguinte, com taxas positivas em 19 das 27 UFs. 

Em Mato Grosso do Sul, na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista registrou alta de 1,2% em relação ao mês de outubro de 2024. Nos últimos 12 meses, o acumulado do ano se manteve estável em 0,0% e na variação acumulada, foi registrada uma leve alta de 0,1%. 

Já no comércio varejista ampliado, aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume das vendas registrou queda de 0,6% na série no Estado. 

Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado registrou queda de 0,4%. No acumulado no ano ficou em 0,9% e em 12 meses, alta de 0,5%.

Nacional

A nível nacional, o volume de vendas do comércio varejista no mês de outubro de 2025 cresceu 0,5% com relação ao mês de setembro. 

Essa foi a primeira alta estatisticamente significativa do indicador desde o mês de março. 

Em comparação ao mês de outubro de 2024, as vendas no varejo cresceram 1,1%, acumulando 1,5% no ano e 1,7% nos últimos 12 meses. 

“A alta de 0,5% na série com ajuste sazonal rompe com o padrão observado, de variações pequenas ou negativas. Foi uma alta espalhada, pois o volume de vendas cresceu em sete dos oito setores investigados pela pesquisa”, afirmou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio. 

Segundo a pesquisa, sete das oito atividades do comércio varejista apresentaram taxas positivas no volume de vendas na série com ajuste sazonal. 

  • Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,2%);
  • Combustíveis e lubrificantes (1,4%);
  • Móveis e eletrodomésticos (1,0%);
  • Livros, jornais, revistas e papelaria (0,6%);
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,4%);
  • Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%); e 
  • Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,1%).

A única queda foi em Tecido, vestuário e calçados (0,3%)

Sobre o comércio varejista ampliado, também houve aumento de 1,1% na série com ajuste sazonal. No segmento, duas atividades mostraram taxas positivas no volume de vendas: 

Veículos e motos, partes e peças (3,0%); e
Material de construção (0,6%). 

Para o gerente da pesquisa, “esse resultado do varejo ampliado foi bastante influenciado por veículos, motos, partes e peças, e pela atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.

As altas nas vendas foram observadas em 19 das 27 UFs brasileiras, com destaque para o Espírito Santo (2,7%), Rondônia (2,6%) e Distrito Federal (2,5%). Entre as que tiveram resultados negativos, vemos Mato Grosso (-1,8%), Rio Grande do Sul (-1,2%) e Maranhão (-1,0%). 

Citricultura

Produção de laranja deve gerar 10 mil empregos em MS

A estimativa foi dada durante o Encontro Regional de Capacitação da Citricultura, realizado em Três Lagoas

11/12/2025 14h15

Mairinco de Pauda / Semadescc

A expansão da citricultura em Mato Grosso do Sul deve impulsionar a geração de empregos no estado, com projeção de pelo menos 10 mil vagas diretas à medida que o setor avance para os 50 mil hectares plantados até 2030.

A estimativa foi apresentada durante o Encontro Regional de Capacitação da Citricultura, realizado em Três Lagoas, que reuniu equipes técnicas de cerca de 20 municípios, além de representantes da Semadesc, Iagro, Agraer e prefeitura.

Segundo Rogério Thomitão Beretta, secretário-executivo da Semadesc, o cálculo considera o ritmo atual de expansão.

“A expectativa é gerar um emprego a cada 5 hectares. Se considerarmos os 50 mil hectares projetados, devemos atingir a marca de 10 mil empregos”, afirmou.

O secretário Jaime Verruck reforçou que, no longo prazo, a área plantada pode chegar a 100 mil hectares, o que dobraria esse número. Ele também destacou que parte dessa mão de obra poderá ser suprida por trabalhadores indígenas, especialmente em regiões próximas às aldeias, onde há tradição em atividades agrícolas.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 15 mil hectares plantados, distribuídos em 60 propriedades, com cerca de 7 milhões de mudas em desenvolvimento. Técnicos apontam que a disponibilidade de terras, o clima favorável e os investimentos em logística têm estimulado novos produtores e empresas a ingressar no setor.

Durante o encontro, foram discutidos procedimentos de fiscalização, manejo, atualizações sanitárias e o impacto da crise que reduziu em 44% os pomares de São Paulo, principal polo citrícola do país.

Para evitar problemas enfrentados pelos vizinhos paulistas, Verruck destacou que o estado será rigoroso no controle da murta, planta hospedeira do greening.

“Teremos tolerância zero com a murta, e, diferentemente do que ocorreu nos pomares de São Paulo, se identificarmos um pé de laranja com a presença do hospedeiro, imediatamente substituiremos essa planta”, afirmou.

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, ressaltou que a vigilância tem sido intensificada para evitar a entrada de doenças presentes em outros estados. Já o secretário-adjunto Artur Falcette afirmou que a capacitação das equipes municipais é essencial para garantir padrões adequados de manejo e fiscalização.

Para o agrônomo e professor da USP Marcos Fava Neves, o deslocamento da citricultura para Mato Grosso do Sul é resultado das limitações enfrentadas em São Paulo.

“A citricultura vem para cá porque em São Paulo está com problemas, porque não faria sentido fazer uma produção longe da fábrica. Então a citricultura foi para Minas Gerais e veio para cá. Se nós chegarmos a uma produção de 25 mil toneladas, as fábricas chegam junto”, disse.

Ele acrescentou que a expansão amplia a arrecadação, o PIB e a geração de empregos no estado.

Juliano Aires, do Fundecitrus, avalia que Mato Grosso do Sul reúne condições para pomares de alto padrão.

“Teremos uma citricultura top mundial, sadia e de altíssima qualidade. A proximidade de São Paulo vai nos aproximar da produção de suco futuramente”, afirmou.

Por sua vez, o governador Eduardo Riedel (PP) destacou que o aumento da produção está intrinsecamente ligada à industrialização futura.

"A gente está atraindo as pessoas, trabalhadores de Minas Gerais, do Nordeste, as pessoas tem que vir trabalhar, é mais que isso trazer a família. Muitas delas voltam aos seus estados, temos que buscar meios dessas pessoas se estabelecerem. Temos que pensar toda a cadeia produtiva, não adianta a gente pensar no pequeno produtor se ele não tiver pra quem vender essa laranja, toda a cadeia produtiva tem que ser levada em consideração", disse.

O encontro integrou a programação do MS Citrus Summit e antecedeu a visita técnica do governador Eduardo Riedel à Fazenda Paraíso, no Distrito de Garcias, que possui 110 hectares de laranja em produção.

Além disso, projeções discutidas por Fava Neves indicam que, caso o estado alcance 25 milhões de caixas de laranja, o volume seria suficiente para atrair indústrias de processamento de suco, hoje concentradas no interior paulista, fator que ampliaria ainda mais o impacto econômico da atividade no território sul-mato-grossense.

