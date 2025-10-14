Volume de serviços em MS cai em agosto, mas supera nível de 2024

Setor de serviços, como o de alimentação, teve queda em setembro - Gerson Oliveira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul recuou 1,4% em agosto de 2025 em relação a julho, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da retração mensal, o desempenho do setor ainda é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com alta de 14,3% na comparação com agosto de 2024.

O resultado interrompe o avanço de 5,5% observado em julho, mas mantém o Estado em trajetória positiva no acumulado do ano, que registra crescimento de 6,1% frente aos primeiros oito meses de 2024.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o volume de serviços sul-mato-grossense passou de uma queda de 1,3% em julho para alta de 1,3% em agosto — sinalizando recuperação gradual do setor.

O levantamento do IBGE mostra ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, Mato Grosso do Sul figura entre as unidades da federação com maior expansão no volume de serviços, ficando atrás apenas de poucos estados.

A alta de 14,3% coloca o Estado entre os destaques nacionais, ao lado de São Paulo (4,0%), Distrito Federal (7,3%) e Paraná (2,9%).

Em contrapartida, na variação mensal, o desempenho negativo de Mato Grosso do Sul acompanhou o movimento de outras regiões importantes. Estados como São Paulo (-1,0%), Bahia (-2,5%) e Paraná (-0,8%) também registraram retração. No cenário nacional, 17 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no volume de serviços em agosto, com destaque para Ceará (2,0%), Santa Catarina (1,4%) e Rio Grande do Sul (1,2%).

Segundo o IBGE, o levantamento busca medir a evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros, responsável por uma fatia significativa da economia brasileira. A pesquisa considera tanto a receita nominal quanto o volume de serviços, ajustado por índices de preços específicos.

Apesar da queda pontual em agosto, os números indicam que o setor de serviços de Mato Grosso do Sul segue em trajetória de recuperação em 2025, com crescimento consistente no acumulado do ano e desempenho acima da média nacional em relação a 2024.

