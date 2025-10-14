Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Volume de serviços em MS cai em agosto, mas supera nível de 2024

Após alta em julho, setor recua 1,4% em agosto, mas mantém crescimento de 14,3% em relação ao mesmo mês de 2024

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

14/10/2025 - 15h06
O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul recuou 1,4% em agosto de 2025 em relação a julho, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da retração mensal, o desempenho do setor ainda é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com alta de 14,3% na comparação com agosto de 2024.

O resultado interrompe o avanço de 5,5% observado em julho, mas mantém o Estado em trajetória positiva no acumulado do ano, que registra crescimento de 6,1% frente aos primeiros oito meses de 2024. 

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o volume de serviços sul-mato-grossense passou de uma queda de 1,3% em julho para alta de 1,3% em agosto — sinalizando recuperação gradual do setor.

O levantamento do IBGE mostra ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, Mato Grosso do Sul figura entre as unidades da federação com maior expansão no volume de serviços, ficando atrás apenas de poucos estados. 

A alta de 14,3% coloca o Estado entre os destaques nacionais, ao lado de São Paulo (4,0%), Distrito Federal (7,3%) e Paraná (2,9%).

Em contrapartida, na variação mensal, o desempenho negativo de Mato Grosso do Sul acompanhou o movimento de outras regiões importantes. Estados como São Paulo (-1,0%), Bahia (-2,5%) e Paraná (-0,8%) também registraram retração. No cenário nacional, 17 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no volume de serviços em agosto, com destaque para Ceará (2,0%), Santa Catarina (1,4%) e Rio Grande do Sul (1,2%).

Segundo o IBGE, o levantamento busca medir a evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros, responsável por uma fatia significativa da economia brasileira. A pesquisa considera tanto a receita nominal quanto o volume de serviços, ajustado por índices de preços específicos.

Apesar da queda pontual em agosto, os números indicam que o setor de serviços de Mato Grosso do Sul segue em trajetória de recuperação em 2025, com crescimento consistente no acumulado do ano e desempenho acima da média nacional em relação a 2024.
 

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3511, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/10/2025 08h30

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3511 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.667.353,17)
  • 14 acertos - 212 apostas ganhadoras, (R$ 2.355,83)
  • 13 acertos - 7894 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 99147 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 556161 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3511 são:

  • 19 - 14 - 05 - 20 - 06 - 15 - 13 - 23 - 08 - 03 - 09 - 07 - 24 - 02 - 12  

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3520

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3520. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 758, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/10/2025 08h28

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 758 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3  milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 20.618,11)
  • 5 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 1.732,61)
  • 4 acertos - 787 apostas ganhadoras, (R$ 74,85)
  • 3 acertos - 7.354 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 758 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 6
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 0

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 759

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 759. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

