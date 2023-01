Voto de qualidade daria mais verba ao Fundo de Participação de Estados e municípios, diz Sindifisco

Presente no pacote econômico do novo governo, o retorno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é visto com bons olhos pelo presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) em Mato Grosso do Sul, pois, segundo a entidade, seria mais dinheiro aos cofres públicos.

Em entrevista ao Correio do Estado, Anderson Novaes (presidente do Sindifisco Nacional no MS) aponta que a entidade, de uma maneira geral, é favorável ao retorno do chamado voto de qualidade, extinto ainda em 2020.

Na prática, esse mecanismo serve como desempate em casos de discordância tributária entre Receita e contribuinte.

"Acreditamos que isso foi uma derrota para o governo lá atrás com a queda dele [voto de qualidade]. Com a perca desse voto de qualidade, há uma estimativa que a união deixou de arrecadar de R$ 40 a R$ 50 bilhões durante essa vigência", afirma Anderson Novaes.

Segundo o governo Federal, esse prejuízo à União, citado pelo presidente, chegou a casa dos R$ 60 bilhões por ano. Conforme publicado pela Agência Folhapress, o Executivo aponta retorno da prática seria uma forma de reduzir disputas fiscais pendentes no Carf.

Anderson, em complemento, explica que - paralelo aos prejuízos - a extinção do voto atravancou o número de julgamentos registrados no Conselho.

"Então o estoque de processos, que era antes em torno de 600 bilhões no Carf, ele foi para um trilhão", expõe Anderson Novaes.

Órgão colegiado, a formação do Carf é composta por um conselho paritário, sendo:

Quatro membros da União (indicados pelo Ministério da Economia, sendo todos auditores fiscais)

(indicados pelo Ministério da Economia, sendo todos auditores fiscais) Quatro membros indicados pelos contribuintes (que vêm pelo Conselho Nacional das Indústrias; do Comércio; Fiesp; Fierj e pessoas que tem interesse nas causas contrárias).

Na última quinta-feira (12), foi publicada a medida provisória que retoma o voto no Carf. Entre os efeitos, a MP isenta de multa o devedor que confessar dívida, até 30 de abril deste ano, efetuando o pagamento integral dos débitos, depois de iniciado o procedimento fiscal e antes da constituição do crédito tributário.

Mais verba para investir

Ainda, segundo ele, esse retorno da medida seria um benefício para toda a sociedade, justamente por se refletir em mais dinheiro aos cofres públicos, citando os possíveis benefício que podem chegar ao povo.

"Para que o governo possa adotar suas políticas públicas, como um aumento real do salário mínimo; aumento da isenção da alíquota do imposto de renda, ou o próprio antigo Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família", diz.

Anderson destaca que cada uma dessas medidas precisam de recursos para serem concretizadas, e que essa verba poderia advir justamente dessa medida que prevê o retorno do voto de qualidade.

Do que pode ser percebido à nível regional, ele complementa dizendo que o reflexo direto seria no Fundo de Participação, tanto dos Estados quanto dos Municípios.

"Quanto maior a arrecadação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Imposto de Produtos Industrializados (IPI), mais fundo. Terá mais dinheiro para repasse dos municípios, também para eles poderem adotar suas políticas públicas".

