Prefeitura ilumina 40 campos de futebol na capital

APOIO

Pelo menos 500 atletas de aproximadamente 30 municípios, inclusive de Jardim, participaram da competição no Ginásio Ticão

Com apoio da Prefeitura de Jardim, o Ginásio de Esportes Ticão recebeu, no dia 18 de maio, a 4ª etapa do Circuito MS - Open Jardim de Jiu-Jitsu, realizado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Esportes (Fundesporte).

Pelo menos 500 atletas de aproximadamente 30 municípios, inclusive Jardim, sob os olhares atentos de familiares e amigos, demonstraram todas suas habilidades e técnicas da "arte suave", como é conhecido mundialmente o jiu-jitsu.

Graças à Prefeitura de Jardim, o evento disponibilizou atendimento às equipes, com socorristas disponíveis e ótima estrutura para os atletas. Pela manhã do dia 18 de maio, foram realizadas as lutas das categorias infantis, na sequência, os atletas graduados.

No período vespertino, foram promovidas as "super lutas", que envolveram "atletas revelações". Houve também a modalidade "No Gi", ou sem kimono, muito contemplada pelos atletas.

O presidente da FSMJJ, Fábio Borges, agradeceu a presença de grande público, das equipes e dos atletas, destacando a parceria da Prefeitura de Jardim na realização do evento.

“A competição foi um sucesso, com arquibancadas lotadas, grandes combates e disputas de cinturão. Esperamos voltar logo para Jardim para realizarmos mais uma mega etapa para todos nós", disse Fábio Borges.

O jiu-jitsu é uma técnica milenar derivada do judô que tem por filosofia finalizar o adversário com eficiência, por meio de alavancas, imobilizações e finalizações.