Esportes

EDIÇÃO 2026

A 42 dias do Estadual, Campo Grande não tem estádio apto para receber jogos

Desde a 'aposentadoria' do Morenão, clubes da Capital mandam suas partidas no Estádio Jacques da Luz, mas documentação ainda não foi enviada pelo Operário e Pantanal

Felipe Machado

06/12/2025 - 11h30
Com a virada se aproximando, um dos primeiros eventos esportivos a entreter os sul-mato-grossenses no ano é o Campeonato Estadual. Com começo previsto para dia 18 de janeiro, oito estádios estão liberados para receber os jogos, sendo que nenhum se localiza em Campo Grande, que consta com dois times (e ambos favoritos ao título) na lista de participantes da competição.

Assim como combinado no Conselho Arbitral do torneio, realizado em 18 de novembro, o prazo para encaminhar os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos estádios ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ia até a última quinta-feira (4).

Ao todo, oito clubes seguiram corretamente esse protocolo, sendo liberados: Noroeste, em Aquidauana; Saraivão, em Ivinhema; Virotão, em Naviraí; Ninho da Águia, em Rio Brilhante; Pereirão, em Bataguassu; Douradão, em Dourados; Laertão, em Costa Rica; e Arthur Marinho, em Corumbá.

Como observado, nenhum estádio de Campo Grande está presente na lista de aptos a receberem jogos do Estadual de 2026. Isso ocorre porque tanto o Operário quanto o Pantanal - os únicos dois times da Capital que vão participar da competição - não enviaram a documentação do Estádio Jacques da Luz.

Porém, o órgão acatou a justificativa dos clubes e resolveu estender o prazo para envio dos laudos para até a próxima sexta-feira (12). Caso isso não ocorra novamente, pode ser que Campo Grande não receba jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela primeira vez em sua história, mesmo concentrando 29 dos 46 títulos.

Morenão

Estádio mais icônico de Mato Grosso do Sul, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, popularmente conhecido como Morenão, deve passar mais um Estadual parado. “Em obras” desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde abril de 2022, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido.

Morenão não vê a 'cor da bola' há quase quatro anos em Campo GrandeMorenão não vê a 'cor da bola' há quase quatro anos em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time campo-grandense, por 1 a 0. Desde então, as equipes da Capital (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa - Atual SAF Pantanal) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Há meses, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) discutem sobre a passagem de concessão do Morenão para o executivo estadual por mais de 3 décadas. Contudo, até o momento, nada foi assinado e a pauta deve ficar para depois da virada do ano.

Em evento futebolístico festivo, realizado na semana passada, o governador Eduardo Riedel afirmou que pretende reabrir o Morenão no ano que vem, principalmente com o intuito de voltar a receber partidas e atrair investidores. Porém, descartou que uma Parceria Público-Privada (PPP) esteja sob cogitação neste momento.

Estadual 2026

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 será a 47ª edição do Estadual, e terá seu ponta-pé inicial no dia 18 de janeiro, com a partida antecipada da sétima rodada entre Operário e Pantanal. A antecipação ocorre a pedido dos clubes por causa dos confrontos da Copa do Brasil dos respectivos times.

A 1ª rodada será oficialmente no dia 24 e 25 de janeiro, com os jogos entre Bataguassu x Naviraiense, Aquidauana x Costa Rica, Corumbaense x Operário, Ivinhema x DAC e Pantanal x Águia Negra.

A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo de forma simultânea. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março. 

Esportes

Copa do Mundo 2026: veja como ficou cada grupo definido por sorteio da Fifa

Brasil está no grupo C; Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026

05/12/2025 15h13

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira Foto: Reprodução / X Fifa

O sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, foi realizado nesta sexta-feira (5), em Washington. A Copa será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

O Brasil será o cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti que estão na mesma chave.

A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.

A equipe verde e amarela estava no pote 1 do sorteio, ao lado dos outros cabeças de chave da competição: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

No sorteio, os países-sede - Canadá, México e Estados Unidos - foram alocados no pote 1. As outras 39 seleções classificadas foram distribuídas nos quatro potes de 12 equipes cada, de acordo com o Ranking Mundial Masculino da Fifa publicado no dia 19 de novembro de 2025.

Por fim, as duas vagas referentes ao torneio de repescagem da Copa do Mundo de 2026, assim como as quatro vagas da repescagem europeia, foram alocadas no pote 4.

Rio Ferdinand, ex-jogador da Inglaterra, e Samantha Johnson, ex-jogadora dos Estados Unidos, apresentaram o sorteio oficial da Copa do Mundo de 2026.

Já as seleções foram sorteadas por Aaron Judge, atleta de beisebol dos EUA, Shaquille O’Neal, ex-atleta de basquete da NBA, e Tom Brady, ex-jogador de futebol americano da NFL.

Confira o chaveamento de cada grupo da Copa do Mundo Fifa 2026

Grupo A

  • México;
  • África do Sul;
  • Coreia do Sul;
  • Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda).

Grupo B

  • Canadá;
  • Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia);
  • Catar;
  • Suíça.

Grupo C

  • Brasil;
  • Marrocos;
  • Haiti;
  • Escócia.

Grupo D

  • Estados Unidos;
  • Paraguai;
  • Austrália;
  • Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).

Grupo E

  • Alemanha;
  • Curaçao;
  • Costa do Marfim;
  • Equador.

Grupo F

  • Holanda;
  • Japão;
  • Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia);
  • Tunísia.

Grupo G

  • Bélgica;
  • Egito;
  • Irã;
  • Nova Zelândia.

Grupo H

  • Espanha;
  • Cabo Verde;
  • Arábia Saudita;
  • Uruguai.

Grupo I

  • França;
  • Senegal;
  • Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia);
  • Noruega.

Grupo J

  • Argentina;
  • Argélia;
  • Áustria;
  • Jordania.

Grupo K

  • Portugal;
  • Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia);
  • Uzbequistão;
  • Colômbia.

Grupo L

  • Inglaterra;
  • Croácia;
  • Gana;
  • Panamá.

Corrida de rua

Bonito 21K promete disputa entre tetracampeão da prova e campeão do Pan

Glenison Gilbert de Carvalho e Franck Caldeira estão confirmados na corrida de rua que acontece amanhã

05/12/2025 10h30

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencer

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencer Foto: Gleison Nascimento / Divulgação

A 11ª edição da Bonito 21K, prova de corrida de rua que acontece amanhã, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

A competição também promete emoção com a disputa entre dois campeões. Glenison Gilbert de Carvalho, tetracampeão dos 21 km em Bonito e o campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, Franck Caldeira, estão confirmados na prova.

A prova promete inovação para este ano, com um novo percurso, buscando melhorar a logística na cidade e aprimorar a experiência dos atletas.

Glenison Gilbert de Carvalho, atleta de elite e tetracampeão dos 21 km, vai participar novamente este ano e pretende defender o título. E já confirmou que deve rivalizar com o agora morador de Bonito, Franck Caldeira, atleta olímpico, campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, atual campeão da Maratona de Campo Grande. Franck, inclusive, já venceu a Bonito 21K em 2019.

“Vai ter uma rivalidade sim entre mim e o Franck Caldeira, mas, com certeza, vai ser uma rivalidade muito saudável, porque tenho uma grande admiração pelo Franck. Vou estar muito feliz de estar ali correndo ao lado de um grande campeão e ídolo brasileiro”, comenta Glenison.

“As expectativas são muito boas, este ano eu me sinto ainda mais bem preparado do que no ano passado”, completa o atleta, que classificou o novo percurso como “mais rápido”.

Já Franck fala da emoção de voltar a correr a prova, agora como morador de Bonito.

“A Bonito 21K foi o meu primeiro encontro com a cidade, e eu amei. Me senti em casa e muito feliz com o resultado da prova. Para 2025, espero fazer o meu melhor, independente do resultado, estarei muito feliz em estar lá no momento da largada e participar mais uma vez”, resume.

Apesar de ter enfrentado dificuldades nos treinamentos neste ano, ele diz que vai lutar pelo título.

“Quanto ao Glenison, ótima pessoa e um excelente atleta. Esforçado e lutador pelo seu espaço como eu, ele é um adversário forte e é meu amigo. Não corro contra os meus adversários, e sim contra os meus limites”, finaliza Caldeira.

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencerGlenison Gilbert venceu as últimas três edições da Bonito 21K - Foto: Divulgação

Os dois vão enfrentar ainda o queniano Dismas Nyabira Okioma.

Na categoria feminina, destaque para a atleta paraguaia Nancy Diaz Gonzalez.

A prova deste ano foi escolhida pela Olympikus Brasil para integrar a seleta lista de 50 provas que a marca selecionou para comemorar seus 50 anos.

PREOCUPAÇÃO

A expectativa é de que a prova leve mais de 7 mil pessoas para Bonito durante o fim de semana. Este evento é considerado o maior no meio esportivo do município e um dos maiores no âmbito geral. A ocupação da rede hoteleira para o período do evento já ultrapassou 95%, com atletas vindos de todo o Brasil.

Segundo a organização, a Bonito 21K se preocupa em crescer sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente. É um evento com compromisso lixo zero e, desde o ano passado, a primeira prova de corrida de MS com selo carbono neutro, além de dar oportunidade de trabalho para muitos bonitenses.

“A Bonito 21K cresce a cada ano sem esquecer de onde está localizada, se preocupando em auxiliar na preservação ambiental. Em 2025, batemos um novo recorde de participantes, o que nos deixa muito felizes pela confiança depositada pelos atletas, e tivemos o privilégio de termos sido escolhidos para representar Mato Grosso do Sul na comemoração dos 50 anos da Olympikus Brasil”, afirma Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

PROGRAMAÇÃO

Hoje começa a entrega de kits e as ativações e programações na arena montada pela prova, localizada na Praça da Liberdade, no centro da cidade, das 13h às 22h.

No sábado, a entrega de kits vai das 9h às 13h, e após a prova um show do músico Chicão Castro com banda fecha a programação em clima de festa.

