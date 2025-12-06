A 42 dias do Estadual, Campo Grande não tem estádio apto para receber jogos

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com a virada se aproximando, um dos primeiros eventos esportivos a entreter os sul-mato-grossenses no ano é o Campeonato Estadual. Com começo previsto para dia 18 de janeiro, oito estádios estão liberados para receber os jogos, sendo que nenhum se localiza em Campo Grande, que consta com dois times (e ambos favoritos ao título) na lista de participantes da competição.

Assim como combinado no Conselho Arbitral do torneio, realizado em 18 de novembro, o prazo para encaminhar os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos estádios ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ia até a última quinta-feira (4).

Ao todo, oito clubes seguiram corretamente esse protocolo, sendo liberados: Noroeste, em Aquidauana; Saraivão, em Ivinhema; Virotão, em Naviraí; Ninho da Águia, em Rio Brilhante; Pereirão, em Bataguassu; Douradão, em Dourados; Laertão, em Costa Rica; e Arthur Marinho, em Corumbá.

Como observado, nenhum estádio de Campo Grande está presente na lista de aptos a receberem jogos do Estadual de 2026. Isso ocorre porque tanto o Operário quanto o Pantanal - os únicos dois times da Capital que vão participar da competição - não enviaram a documentação do Estádio Jacques da Luz.

Porém, o órgão acatou a justificativa dos clubes e resolveu estender o prazo para envio dos laudos para até a próxima sexta-feira (12). Caso isso não ocorra novamente, pode ser que Campo Grande não receba jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela primeira vez em sua história, mesmo concentrando 29 dos 46 títulos.

Morenão

Estádio mais icônico de Mato Grosso do Sul, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, popularmente conhecido como Morenão, deve passar mais um Estadual parado. “Em obras” desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde abril de 2022, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido.

Morenão não vê a 'cor da bola' há quase quatro anos em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time campo-grandense, por 1 a 0. Desde então, as equipes da Capital (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa - Atual SAF Pantanal) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Há meses, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) discutem sobre a passagem de concessão do Morenão para o executivo estadual por mais de 3 décadas. Contudo, até o momento, nada foi assinado e a pauta deve ficar para depois da virada do ano.

Em evento futebolístico festivo, realizado na semana passada, o governador Eduardo Riedel afirmou que pretende reabrir o Morenão no ano que vem, principalmente com o intuito de voltar a receber partidas e atrair investidores. Porém, descartou que uma Parceria Público-Privada (PPP) esteja sob cogitação neste momento.

Estadual 2026

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 será a 47ª edição do Estadual, e terá seu ponta-pé inicial no dia 18 de janeiro, com a partida antecipada da sétima rodada entre Operário e Pantanal. A antecipação ocorre a pedido dos clubes por causa dos confrontos da Copa do Brasil dos respectivos times.

A 1ª rodada será oficialmente no dia 24 e 25 de janeiro, com os jogos entre Bataguassu x Naviraiense, Aquidauana x Costa Rica, Corumbaense x Operário, Ivinhema x DAC e Pantanal x Águia Negra.

A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo de forma simultânea. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março.

