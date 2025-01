"A concessão do Morenão para o Estado é um alívio", diz presidente do Operário

Coronel Nelson, presidente do Operário, durante coletiva nesta manhã - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante a apresentação dos uniformes e elenco para 2025, o presidente do Operário, Coronel Nelson, falou sobre vários assuntos, dentre eles a mudança de concessão do Morenão, que está perto de sair das mãos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e, finalmente, ficar sob administração do Estado, após longas conversas entre as partes.

Ao Correio do Estado, o presidente afirmou que é um alívio a mudança de direção, mas que precisa ter urgência na liberação do tradicional estádio.

“Eu sei que vai ser um processo longo esse ano, nós não vamos ter nem o início de obra lá, porque vai ser pelo planejamento do Governo do Estado, vai ser colocado ainda na Bolsa de Valores para que uma concessionária assuma o Morenão”, disse o Coronel Nelson.

Ainda, o chefe do Operário destacou a atitude do Estado em querer assumir o controle do estádio, reforçando que se o Morenão estiver “saudável”, o futebol sul-mato-grossense como um todo tem o que ganhar, principalmente a longo prazo.

“Isso na realidade vai refletir positivamente no futuro do desenvolvimento do futebol aqui, na atração de importantes investidores que vêm pra cá para investir no futebol. Sem estádio, nenhum investidor vai vir aqui, como que o cara vai vir investir num local onde ele não vai ter retorno nenhum, né?”, pontuou o presidente.

Protagonismo de volta?

O governador Eduardo Riedel, em coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (16), afirmou que, caso seja concedido ao Estado, o Morenão terá um projeto para resgatar protagonismo estadual e nacional.

Acerca da concessão, Riedel disse que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está em negociações com o Governo do Estado. Ainda, reforçou que o mais importante é “dar destino e uso efetivo” ao estádio, que sofre com a paralisação para obras há quase três anos.

“A partir do momento que a gente assinar esse convênio e o estádio estiver conosco, aí a gente tem condição de estabelecer um projeto para o estádio. E é isso que nós vamos buscar, para resgatar um pouquinho o protagonismo que o Morenão teve no futebol sul-mato-grossense e brasileiro”, destacou o governador em coletiva após a entrega de novos veículos e recepção de novos veterinários integrados à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

Assunto voltou à tona

Na manhã desta terça-feira (14), durante o lançamento oficial do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025, Marcelo Miranda falou sobre o assunto e afirmou que a concessão está nas tratativas finais, mas ainda em conversas. Porém, salientou que o caso deve ser resolvido de forma definitiva em 15 dias, com provável final feliz para o Governo do Estado.

"Já tinhamos observado o interesse da reitora Camila e sua posição pessoal favorável. No entanto, era necessário passar pelo Conselho Universitário, que aprovou a proposta. Agora, já recebemos uma resposta oficial positiva e estamos em tratativas para definir os detalhes do período de concessão", disse.

"São questões simples, como a manutenção durante esse período em que trabalharemos na viabilidade técnica. Acredito que esses pequenos detalhes poderão ser resolvidos em 10 a 15 dias. Assim, poderemos finalmente iniciar o estudo técnico necessário para planejar uma PPP que transforme o Morenão em um grande centro de eventos e de futebol. Até fevereiro, tudo deve estar resolvido", acrescentou o secretário.

Em nota, a UFMS disse que foi aprovada no dia 5 de novembro de 2024 a possibilidade da assinatura do convêncio de delegação para a concessão do estádio para o Governo do Estado, por um período de 35 anos. A Universidade diz ainda que aguarda devolutiva do estado para assinatura do referido instrumento jurídico.

Fora do estadual pelo 4º ano seguido

Parado para obras desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde o dia 23 de maio de 2021, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido. O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time douradense, por 4 a 2.

Desde então, as equipes campo-grandenses (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Caso a concessão ao Estado seja assinada, é provável que o estádio possa receber jogos do estadual na edição do próximo ano, ou seja, no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026.

*Colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado