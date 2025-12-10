Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Abel cita falta de consistência do Palmeiras no ano e prevê mudanças 'pontuais' no elenco

Técnico reconheceu que o Palmeiras pecou nos jogos diante de Vitória e Fluminense, no Allianz Parque, nas rodadas finais do Brasileirão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/12/2025 - 23h00
O técnico Abel Ferreira analisou a temporada de 2025 do Palmeiras. Nesta quarta-feira, 10, o clube anunciou a renovação de contrato com o comandante até o final de 2027.

O treinador chegou ao Palmeiras em 2020. De lá para cá, tinha conquistado títulos em todas as temporadas, algo que não aconteceu esse ano. Abel Ferreira admitiu que faltou consistência à equipe na reta final para ter melhor sorte na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

"Esta equipe tem essa resiliência dentro dela, mas a verdade é que ainda não é consistente. Foi capaz de ter uma noite histórica, mágica, naquilo que é a Libertadores. Nunca na história nenhuma equipe tinha conseguido virar um jogo de 3 a 0 (contra a LDU, na semifinal do torneio continental)", lembrou Abel em entrevista à "TV Palmeiras".

"Claro que teve os seus custos depois, em termos emocionais, aquilo que foi o nosso desgaste. Mas a verdade é que as duas equipes que foram disputar a final da Libertadores (Palmeiras e Flamengo), naqueles dois últimos meses, perderam pontos (no Brasileirão). Mas a verdade é que foi apenas o nosso resultado que tivemos contra o Grêmio. Eu acho que fizemos uma bela partida, mas a forma como sofremos os gols... Nós sabemos os aspectos que temos de melhorar, que temos de corrigir. E, portanto, faltou um pouquinho desta consistência", repetiu.

Abel Ferreira reconheceu que o Palmeiras pecou nos jogos diante de Vitória e Fluminense, no Allianz Parque, nas rodadas finais do Brasileirão. O time alviverde empatou os dois duelos em casa por 0 a 0.

"Tivemos lesões, tivemos castigos. Temos que reconhecer. E tivemos jogos em que não fomos bons o suficiente. E, na minha opinião, olhando assim muito resumido, nós não lutamos ou nós perdemos o campeonato em casa com o Vitória e com o Fluminense", disse.

"Se nós quisermos ser muito sinceros, apesar das vezes que jogamos contra o nosso rival direto (Flamengo), estarmos numa delas quatro pontos à frente e, na segunda, três pontos à frente, antes do final do ano estar três pontos à frente e, mesmo assim, ter a possibilidade, em casa, de lutar pelo título estando à frente contra essas duas equipes, Vitória e Fluminense, não fomos consistentes o suficiente pelas expectativas que criamos de conseguir ser campeões. Este ano resume-se isso", lamentou.

"Passamos a jogar de forma consistente (depois do Mundial de Clubes da Fifa), mas, na fase final, não fomos consistentes o suficiente para lutar por este título de outra maneira", prosseguiu.

De contrato renovado por mais duas temporadas, Abel Ferreira explicou as razões que o fizeram permanecer na equipe paulista. Ele ainda citou um momento emblemático da temporada, que foi a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"(Decidi renovar) Por duas grandes razões. Ao longo do ano fui falando com a presidente e ela me falou várias vezes da vontade que tinha que eu ficasse nesse projeto. Falei que era um treinador de projeto e realizações. Falei também que era uma decisão em família, eles estão no Brasil há quatro anos, então, com as conversas que tivemos ao longo deste período, a nossa presidente manifestando o desejo que eu continuasse, queria estabilidade, consistência. Fomos falando, eu dizendo que não tínhamos conquistado títulos e ela me disse que, aconteça o que acontecer, que eu continuasse", discursou.

"Há um momento aqui que marca tudo. Foi a derrota a seguir para um de nossos rivais, o Corinthians, na Copa do Brasil, quando a presidente me chama e me coloca o contrato à frente para assinar Quando você sente essa confiança do líder, essa inspiração, é difícil encontrar no futebol de hoje, não só o nacional, quando ouve sua presidente, no momento mais difícil, te colocar o contrato para assinar. Me marcou muito, falei com a minha esposa, disse que não iria assinar naquele momento, mas disse que, aconteça o que acontecer, vamos seguir juntos", complementou.

Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras terá mudanças no elenco para a temporada de 2026. O planejamento já foi iniciado com a diretoria. No entanto, o português descartou uma grande reformulação na equipe.

"Esta temporada de 2026, nós estamos a trabalhar nela durante todo este período e, precisamente agora, que acabou também a época desportiva, estamos a trabalhar em cima dela e vamos precisar fazer pequenos ajustes", explicou.

"Sabemos aquilo que temos de corrigir, sabemos aquilo que temos de ajustar, sabemos, em termos de mentalidade e cultura, de cobrança, de exigência, que temos de implementar também, porque, como eu te disse anteriormente, durante o ano nós mostramos que fomos capazes de competir, mostramos que fomos capazes de estar à frente no campeonato e não fomos consistentes", enfatizou.

"Portanto, projetar o ano de 2026, isso está a ser feito, foi feito ao longo do ano de 2025 e está a ser feito neste momento, naquilo que tem a ver com estas correções, ajustes e melhorias que têm de ser feitas. Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais", disse.

Segundo Abel Ferreira, alguns reforços se adaptaram bem ao clube em 2025, como Andreas Pereira, Vitor Roque e Lucas Evangelista. Jogadores como Facundo Torres e Sosa ainda têm margem de crescimento. Outros atletas, porém, não ficarão no clube.

"Tem outros que temos que trocar, porque não se adaptaram. E essa é a minha função. Minha, do (Anderson) Barros (diretor-executivo) e da nossa presidente. Falarmos, sentarmos e percebermos os jogadores que nós temos que ter paciência", avisou.

 

Onde assistir à semifinal da copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade

10/12/2025 09h15

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, em jogo que promete casa cheia, clima de rivalidade e duas equipes vivendo momentos distintos na temporada.

Desempenho das equipes até a semifinal

Corinthians

O Timão chega à semifinal embalado pelos resultados recentes e pela solidez defensiva apresentada nas fases anteriores. A equipe eliminou adversários de peso e teve como destaque a evolução do sistema ofensivo, que passou a criar mais oportunidades, especialmente com a boa fase de seus atacantes.

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade.

Cruzeiro

O Cruzeiro faz uma campanha marcada pela regularidade e pela força do conjunto. Com transições rápidas e organização no meio-campo, a equipe celeste mostrou maturidade para avançar diante de confrontos difíceis.

A Raposa eliminou adversários tradicionais e chega à semifinal com um dos sistemas defensivos mais seguros da competição, além de viver um bom momento coletivo sob comando do técnico.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, além do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Clima para o jogo

A semifinal coloca frente a frente dois clubes multicampeões da Copa do Brasil. O Corinthians busca reencontrar o protagonismo no torneio, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar seu domínio histórico na competição, onde é o maior vencedor.

Com promessa de estádio lotado, o confronto deve ser equilibrado, marcado por estratégia, intensidade e forte disputa por cada detalhe que pode levar um dos gigantes à grande final.

COPA INTERCONTINENTAL

Confira o que a IA projeta como uma possível final da Copa Intercontinental 2025

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo

09/12/2025 14h15

Uma IA, se baseia em análise de dados, histórico de desempenho, força dos elencos e o formato da competição.

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo.

Análise da competição e dos participantes

O torneio de 2025 conta com seis campeões continentais, com o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da UEFA Champions League, entrando diretamente na final.

 

O Caminho para a final

O adversário do PSG na final será o vencedor da FIFA Challenger Cup, que é determinado em duas etapas:

1. Derby das Américas (Cruz Azul vs. Flamengo)

  • Cruz Azul (México): O campeão da Concacaf é um time forte, mas o nível técnico e a profundidade de elenco do futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, geralmente se sobressaem.
  • Flamengo (Brasil): O campeão da Libertadores é historicamente o time mais forte fora da Europa. Com um elenco de alto valor e experiência em grandes decisões, o Flamengo é o favorito para vencer o Derby das Américas.

2. Challenger Cup (Pyramids FC vs. Vencedor do Derby)

  • Pyramids FC (Egito): O campeão africano já demonstrou força ao vencer o Auckland City e o Al Ahli. O futebol africano tem crescido em competitividade.
  • Vencedor do Derby (Provavelmente Flamengo): Este seria o confronto mais equilibrado do caminho. No entanto, o Flamengo ainda leva uma ligeira vantagem devido à sua qualidade individual e ao nível de exigência da Libertadores.

Previsão: o Flamengo é o mais provável a chegar à final.

A Grande Final: Paris Saint-Germain vs. Flamengo

A final colocaria o campeão europeu contra o campeão sul-americano (na minha previsão).

  • Paris Saint-Germain (PSG): O campeão da UEFA Champions League é o franco favorito. O futebol europeu, impulsionado por um poder financeiro incomparável, concentra a maioria dos melhores jogadores do mundo. O elenco do PSG é recheado de estrelas de nível mundial, e o time entra na final descansado, sem o desgaste das fases anteriores.
  • Flamengo: Embora seja o melhor time da América do Sul, a diferença técnica e tática para o campeão europeu é considerável. Além disso, o time sul-americano chegaria à final com o desgaste de duas partidas eliminatórias recentes.

Conclusão e Previsão

Considerando a superioridade técnica e financeira do futebol europeu, o fato de o PSG entrar diretamente na final e a qualidade de seu elenco, a previsão mais fundamentada é:

O Paris Saint-Germain é o provável campeão da Copa Intercontinental da FIFA 2025.
Embora o Flamengo tenha a capacidade de surpreender, como já fez em outras ocasiões, o PSG possui uma vantagem estrutural e técnica que o coloca como o favorito esmagador para conquistar o título.

A final, no entanto, promete ser um grande espetáculo, especialmente se o Flamengo conseguir chegar lá e representar a força do futebol sul-americano.

