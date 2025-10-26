Após rodada decisiva da Série B, participantes da 1ª divisão de 2026 estão definidos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O CR Aquidauana e AA Bataguassu se enfrentaram neste sábado (25), no Estádio Noroeste, pela 9ª rodada da Série B do Sul-Mato-Grossense e, com gols de Marcos Papa e Pedro Neto, o Tricolor Pantaneiro conseguiu o acesso à primeira divisão do Estadual na sua primeira temporada no futebol profissional.

Com promoção garantida e invicto, o Bataguassu estava preparado para faturar o título da competição com uma rodada de antecedência. Porém, do outro lado, o CR Aquidauana precisava de uma simples vitória diante da sua torcida para garantir a classificação à elite do futebol estadual.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, as equipes foram para o vestiário sem gols, deixando toda a emoção para a etapa final. Logo no começo do segundo tempo, o meia do time bataguassuense Marcos Vinicius bateu com o braço na bola e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Pedro Neto converteu e abriu o placar para o mandante.

Já na reta final da partida, aos 35 minutos, o artilheiro Marcos Papa fez o segundo do time da casa, após cobrança de escanteio e antecipação na primeira trave, ele venceu os defensores adversários pelo alto e, de cabeça, marcou seu sétimo gol na competição.

Nos acréscimos, Chileno acertou um belo chute de fora da área e descontou para o Bataguassu, mas já era tarde demais. Mais três pontos para o CR Aquidauana e acesso conquistado. Com a vitória, as equipes empataram na liderança do campeonato, com 20 pontos cada, mas pelo critério de desempate, o Bataguassu está à frente por ter um saldo de gols melhor (12 a 10).

Nas redes sociais, o clube comemorou a promoção à elite sul-mato-grossense. “Hoje, o Portal do Pantanal volta ao topo — e esse é só o começo de uma nova era! Este acesso é o reflexo de um clube que pensa grande, cresce com responsabilidade e segue firme na construção de um futuro cada vez mais forte”.

Vale lembrar que o CR Aquidauana vai ocupar na Série A uma das vagas deixadas por outro clube da cidade, o Aquidauanense, que foi rebaixado no Estadual deste ano após acumular apenas quatro pontos em nove jogos e ficar na última posição.

Com os dois acessos definidos, irão jogar a primeira divisão em 2026 os seguintes clubes:

Operário (atual campeão)

Ivinhema

SAF Pantanal

Corumbaense

Naviraiense

Águia Negra

Costa Rica

Dourados AC

CR Aquidauana

AA Bataguassu

Jogam ainda esta rodada Maracaju e Comercial, que se enfrentam neste domingo (26), às 15h, no Estádio Loucão. Ambos não possuem mais chances de subir.

Última rodada

No próximo sábado (1º), a 10ª e última rodada será definitiva para decidir o campeão da Série B 2025, com as três partidas acontecendo de forma simultânea, às 15h. O AA Bataguassu recebe o Taveirópolis, atual 5º colocado. Já o CR Aquidauana também joga em casa contra o Maracaju. Enquanto isso, São Gabriel e Comercial irão apenas cumprir tabela no Laertão.

