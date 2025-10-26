Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

DISPUTADO

Após rodada decisiva da Série B, participantes da 1ª divisão de 2026 estão definidos

Os dois primeiros colocados, CR Aquidauana e Bataguassu, se enfrentaram neste sábado (25) e resultado deixou título para o próximo final de semana

Felipe Machado

26/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O CR Aquidauana e AA Bataguassu se enfrentaram neste sábado (25), no Estádio Noroeste, pela 9ª rodada da Série B do Sul-Mato-Grossense e, com gols de Marcos Papa e Pedro Neto, o Tricolor Pantaneiro conseguiu o acesso à primeira divisão do Estadual na sua primeira temporada no futebol profissional.

Com promoção garantida e invicto, o Bataguassu estava preparado para faturar o título da competição com uma rodada de antecedência. Porém, do outro lado, o CR Aquidauana precisava de uma simples vitória diante da sua torcida para garantir a classificação à elite do futebol estadual.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, as equipes foram para o vestiário sem gols, deixando toda a emoção para a etapa final. Logo no começo do segundo tempo, o meia do time bataguassuense Marcos Vinicius bateu com o braço na bola e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Pedro Neto converteu e abriu o placar para o mandante.

Já na reta final da partida, aos 35 minutos, o artilheiro Marcos Papa fez o segundo do time da casa, após cobrança de escanteio e antecipação na primeira trave, ele venceu os defensores adversários pelo alto e, de cabeça, marcou seu sétimo gol na competição.

Nos acréscimos, Chileno acertou um belo chute de fora da área e descontou para o Bataguassu, mas já era tarde demais. Mais três pontos para o CR Aquidauana e acesso conquistado. Com a vitória, as equipes empataram na liderança do campeonato, com 20 pontos cada, mas pelo critério de desempate, o Bataguassu está à frente por ter um saldo de gols melhor (12 a 10).

Nas redes sociais, o clube comemorou a promoção à elite sul-mato-grossense. “Hoje, o Portal do Pantanal volta ao topo — e esse é só o começo de uma nova era! Este acesso é o reflexo de um clube que pensa grande, cresce com responsabilidade e segue firme na construção de um futuro cada vez mais forte”.

Vale lembrar que o CR Aquidauana vai ocupar na Série A uma das vagas deixadas por outro clube da cidade, o Aquidauanense, que foi rebaixado no Estadual deste ano após acumular apenas quatro pontos em nove jogos e ficar na última posição.

Com os dois acessos definidos, irão jogar a primeira divisão em 2026 os seguintes clubes:

  • Operário (atual campeão)
  • Ivinhema
  • SAF Pantanal
  • Corumbaense
  • Naviraiense
  • Águia Negra
  • Costa Rica
  • Dourados AC
  • CR Aquidauana
  • AA Bataguassu

Jogam ainda esta rodada Maracaju e Comercial, que se enfrentam neste domingo (26), às 15h, no Estádio Loucão. Ambos não possuem mais chances de subir.

Última rodada

No próximo sábado (1º), a 10ª e última rodada será definitiva para decidir o campeão da Série B 2025, com as três partidas acontecendo de forma simultânea, às 15h. O AA Bataguassu recebe o Taveirópolis, atual 5º colocado. Já o CR Aquidauana também joga em casa contra o Maracaju. Enquanto isso, São Gabriel e Comercial irão apenas cumprir tabela no Laertão.

Assine o Correio do Estado

espanhos

Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico deste domingo

O craque do Barcelona afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama". Real está dois pontos à frente do rival

25/10/2025 20h00

Compartilhar
As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

Continue Lendo...

As provocações recentes do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal não caíram bem no Real Madrid antes do clássico entre as duas equipes, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O craque do time catalão afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a declaração irritou os jogadores do time da capital espanhola, que consideraram a fala desrespeitosa, e o capitão Dani Carvajal pretende falar com o atacante adversário após o apito final. Xabi Alonso, porém, preferiu ignorar a provocação do jovem de 18 anos.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações do lado do Barcelona e não posso avaliar todas. O importante é o que acontece em campo, de onde viemos, o que vem pela frente e como jogamos. É isso que mais nos preocupa e no que temos trabalhado", esquivou-se o treinador da equipe merengue, que estará no banco pela primeira vez no El Clásico.

"É um jogo importante e há muitos ingredientes para jogarmos bem e aproveitarmos. É isso que mais nos anima", comentou o treinador. "O mais importante somos nós: nossa qualidade e nossa força. Temos de estar juntos, controlar os momentos de pressão e encurtar as distâncias. É nisso que estamos trabalhando para sermos mais consistentes."

Yamal acirrou a rivalidade na véspera do clássico enquanto participava de uma live em um jogo da Kings League na Espanha. Questionado se o Porcinos, adversário da equipe do qual é dono, o La Capital, poderia ser comparado ao Real Madrid, o atleta disparou: "Parece que sim, roubam e estão sempre reclamando", respondeu.

Após nove rodadas, o Real Madrid lidera La Liga com 24 pontos, dois a mais que o rival catalão.

em crise

Liverpool perde a 4ª seguida na Premier League e cai para o 6º lugar

Campeão inglês da temporada passada está com apenas 15 pontos e perdeu por 3 a 2 para o Brentford neste sábado

25/10/2025 18h37

Compartilhar
O brasileito Igor Thiago comemora após marcar, de penalti, o terceiro do Brentford contra o Liverpool

O brasileito Igor Thiago comemora após marcar, de penalti, o terceiro do Brentford contra o Liverpool

Continue Lendo...

Atual campeão, o Liverpool voltou a sofrer com sua vulnerabilidade defensiva e amargou sua quarta derrota seguida na Premier League neste sábado. O time do técnico Arne Slot foi superado pelo Brentford por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em Londres. O Liverpool permanece com 15 pontos, desceu para a sexta posição e pode cair mais colocações com os jogos que acontecem neste domingo. O Brentford subiu para o décimo posto, com 13.

O novo revés trava o que parecia ser o início de um processo de recuperação do Liverpool, que no meio da semana aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League. Como já havia acontecido nas três rodadas anteriores no campeonato nacional, o Liverpool foi vazado logo no início da partida.

Após cobrança de lateral na área, Ajer deu uma casquinha de cabeça e Ouattara aproveitou para finalizar com liberdade, de voleio, de frente para o gol, e fazer 1 a 0 aos 5 minutos. Com vantagem no placar, o Brentford se posicionou atrás, sem se preocupar com a posse de bola e procurava os contra-ataques em velocidades. Foi assim que saiu o segundo gol já no final do primeiro tempo.

Damsgaard aproveitou a defesa desorganizada do Liverpool e conseguiu um belo lançamento em diagonal para Schade, que avançou e marcou o segundo do Brentford aos 45 minutos. O Liverpool, que tentava chegava ao gol superpovoando a área rival, conseguiu diminuir no último lance da primeira etapa. O lateral Kerkez fechou para o centro da área após cruzamento rasteiro de Ekitike e só empurrou para o gol aos 50 minutos.

O Brentford conseguiu ampliar aos 15 minutos do segundo tempo. O zagueiro Van Dijk derrubou Ouattara, quando o rival saía da área Inicialmente, o árbitro marcou falta, fora da área, mas após revisão do VAR foi anota pênalti. O brasileiro Igor Thiago cobrou e marcou. Foi o sexto gol do atacante revelado pelo Cruzeiro. Ele está empatado com Semenyo e só atrás de Haaland (11) na artilharia da Premier League.

O Liverpool conseguiu diminuir aos 43 minutos, com Salah, que encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar com a camisa do time inglês. Os visitantes aproveitaram uma falha na saída de bola do Brentford. Após cruzamento de Szoboszlai, o egípcio ajeitou com a esquerda e chutou forte, no alto, com a direita. O jogo foi até os 56 minutos do segundo tempo e terminou com intensa pressão do Liverpool em busca do empate.

Depois do quarto revés seguido fora de casa contra equipes londrinas, o atual campeão tenta se reabilitar em casa, no Anfield, contra o Aston Villa, no sábado. O Brentford enfrenta o Crystal Palace no mesmo dia.

COM GOLS BRASILEIROS, UNITED VENCE

O time de Manchester enfileirou a terceira vitória consecutiva na Premier League ao derrotar o Brighton, neste sábado, por 4 a 2, no Old Trafford. Matheus Cunha e Casemiro marcaram um gol cada um, e Mbeumo anotou duas vezes para os anfitriões. Welbeck e Kostoulas fizeram para os visitantes.

A vitória deixa o Manchester United com 16 pontos na quarta colocação da Premier League. O Brighton está na 13ª posição, com 12 pontos. Na próxima rodada, o United visita o Nottingham Forest, e o Brighton recebe o Leeds. Os dois jogos serão no sábado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS
JUSTIÇA

/ 2 dias

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 2 dias

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica
Campo grande

/ 2 dias

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6862, sábado (25/10)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6862, sábado (25/10)

5

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 1 dia

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.