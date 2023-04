Água Santa choca Palmeiras e abre decisão do Paulista em vantagem

Água Santa e Palmeiras abriram a decisão do Campeonato Paulista com uma partida muito mais equilibrada do que muitos imaginavam.

Incomparável em tamanho, tradição e capacidade financeira ao poderoso adversário, a equipe de Diadema o surpreendeu e venceu por 2 a 1, graças a um gol marcado por Bruno Mezenga nos acréscimos.

O clube azul e branco, que iniciou o século atuando na várzea, encarou de maneira corajosa o tricampeão da Copa Libertadores, criou múltiplas oportunidades e abriu o placar, com Mezenga, no fim do primeiro tempo. Endrick empatou no início da etapa final, mas Mezenga, aos 47, definiu o marcador.

A partida foi realizada na Arena Barueri, em Barueri, porque o estádio do Água Santa em Diadema não tinha condições de receber a decisão.

O campeão será conhecido no próximo domingo (9), no Allianz Parque, em São Paulo. Nenhum dos times jogará pelo empate, embora a campanha da formação alviverde tenha sido melhor. Em caso de nova igualdade, haverá disputa por pênaltis.



FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 x 1 PALMEIRAS

Competição: Final do Campeonato Paulista de 2023 - 1º jogo

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 22.896 pessoas

Data e hora: 2 de abril de 2023, às 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Marcondes (AGU), Didi (AGU), Igor (AGU), Bruno Mezenga (AGU) e Reginaldo (AGU); Gabriel Menino (PAL)

Gols: Bruno Mezenga (AGU), aos 42 minutos do 1º tempo; Endrick (PAL), aos 6 minutos, e Bruno Mezenga (AGU), aos 47 do 2º tempo

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Kadi), Igor Henrique (Cristiano) e Luan Dias (Patrick Allan); Lucas Tocantins (David), Junior Todinho (Bruno Xavier) e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Dudu (Giovani), Breno Lopes (Endrick) e Rony. Técnico: Abel Ferreira