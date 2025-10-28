Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Alcaraz cai na estreia em Paris e abre caminho para Sinner retomar liderança do ranking

Italiano pode resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/10/2025 - 23h00
Carlos Alcaraz assumiu o risco de perder o topo do ranking ao abrir mão dos torneios da semana passada. Ao ficar fora dos ATPs 500 da Basileia ou de Viena e ver Jannik Sinner ganhar na Áustria, teve a distância reduzida para 840 pontos. Nesta terça-feira, a precoce eliminação na estreia do Masters 1000 de Paris pela segunda vez na carreira abriu caminho para o italiano resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França.

Alcaraz entrou em quadra central da Paris La Défense Arena diante do perigoso Cameron Norrie, ex-Top 10 e atual 31º do mundo e até começou bem, com 6 a 4 no primeiro set. Ocorre que o britânico se impôs em quadra e buscou a virada, com 6/3 e 6/4 para aproveitar os tantos erros e desbancar o favorito.

Com 40 a 15 no saque decisivo, Norrie viu a fita impedir sua vitória no primeiro match point, com a bolinha indo para fora. A torcida inflamou na quadra central para incentivá-lo e o saque forte acabou devolvido para fora. O britânico aplaudiu o público um tanto incrédulo após batalha de 2h22.

Alcaraz defendia 100 pontos em Paris, onde não costuma se dar bem e caiu nas oitavas em 2024 - já havia sido eliminado na estreia em 2023, contra Roman Safiullin. Depois de bye na estreia, o platinado espanhol não conseguiu impor seu jogo ofensivo, oscilou em grande parte do jogo e acabou derrotado de maneira dura, mas merecida.

Como não esteve na competição na temporada passada, Sinner retomará a liderança, caso conquiste o título e os 1000 pontos da disputa. Bastava alcançar as quartas para o espanhol chegar ao ATP Finals em primeiro. Curiosamente, Sinner havia dito na segunda-feira que já não acreditava em chegar ao topo do ranking prevendo grande torneio do "descansado" Alcaraz.

A missão do italiano ainda é dura tamanho o nível da competição. Sinner inicia sua busca para retornar ao topo nesta quarta-feira diante do belga Zizou Bergs. Ele foi desbancado do primeiro lugar justamente por Alcaraz, ao ser batido na final do US Open, em setembro.

VITORIOSO

Thiago Camilo vence prova principal no retorno da Stock Car para Campo Grande

Etapa no Autódromo Internacional Orlando Moura foi a 9ª da temporada e a 650ª da história da modalidade no Brasil

26/10/2025 12h10

Thiago Camilo venceu a prova principal da Stock Car em Campo Grande

Thiago Camilo venceu a prova principal da Stock Car em Campo Grande Foto: Reprodução

No final de semana que marcou a volta da Stock Car Pro Series para Campo Grande, no Autódromo Internacional Orlando Moura, o piloto Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, conquistou a vitória na prova principal da 9ª etapa da temporada, em corrida que durou cerca de 50 minutos.

Com a pista molhada por causa da chuva que atingiu a Capital nesta manhã, os pilotos tiveram ainda mais dificuldade na pista, que já havia sido apontada por Cacá Bueno, pentacampeão da competição, como reportado pelo Correio do Estado recentemente.

“Existem buracos e falhas no asfalto em áreas críticas da pista. Como alguém que aprecia a cidade, espero que Campo Grande modernize seu autódromo, para que as categorias de automobilismo continuem a vir, pois há outras opções no país", disse na sexta-feira (24), após realizar dois treinos no autódromo.

Mesmo assim, às 11h10 começou a corrida. Logo nos minutos iniciais, Felipe Massa, que havia largado em 2º, rodou e abandonou a competição cedo. O ex-piloto de Fórmula 1 era um dos mais aguardados pelo público campo-grandense que se fez presente no espaço. Porém, as pessoas viram um domínio de Thiago Camilo.

O piloto da Ipiranga Racing liderou a corrida do início ao fim, visto que havia largado em 1º após conquistar uma volta perfeita de 1min25s417 na manhã de sábado (25). 

Inclusive, Thiago tem um histórico de sucesso em Campo Grande, com duas vitórias (agora três) e seis pódios. Agora, Thiago Camilo vai a 334 pontos na classificação, saltando de 9º para 5º colocado. 

Por enquanto, Gaetano Di Mauro é o líder, com 415 pontos. Na tarde deste sábado (25), o ele venceu a corrida sprint e, por isso, somou mais 55 pontos em seu histórico nesta temporada.

SAIBA

O Autódromo Internacional Orlando Moura possui 3.443m de extensão e nove curvas de alta à baixa velocidade, onde só a reta oposta do traçado possui 960 metros. A primeira vez que Campo Grande recebeu a modalidade foi em 2002, depois disso tiveram mais 15 corridas da Stock Car na cidade.

PONTO A PONTO

Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão

Fortaleza vence o Rubro-negro por 1 a 0 em casa, com gol de Breno Lopes, ex-atacante do Verdão

26/10/2025 10h30

Breno Lopes marca e Fortaleza bate o Flamengo na luta contra a degola

Breno Lopes marca e Fortaleza bate o Flamengo na luta contra a degola Foto: Mateus Lotif/FEC

O torcedor do Flamengo esperava acordar na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Faltou, porém, combinar com o Fortaleza. A derrota rubro-negra para o Leão do Pici, por 1 a 0, na noite de sábado (25), na Arena Castelão, foi comemorada também pelo Palmeiras, que não apenas manteve o primeiro lugar como pode abrir distância na ponta da tabela ainda neste domingo (26).

A equipe carioca tem os mesmos 61 pontos do Verdão, mas fica atrás pelo número de vitórias. Às 20h30 (horário de Brasília), o Alviverde recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, no Allianz Parque, em São Paulo. Em caso de triunfo, a equipe paulista recupera a vantagem de três pontos que tinha para o rival antes desta 30ª rodada. Já os mineiros, se vencerem, diminuem para dois pontos a diferença para Palmeiras e Flamengo e deixam a briga pelo título mais embolada.

O Fortaleza, por sua vez, ganhou respiro na luta pela permanência na elite do Brasileirão. A equipe cearense foi a 27 pontos, no 18º lugar, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que reúne as quatro piores campanhas da competição (o chamado Z-4). O Leão do Pici pode ser ultrapassado pelo Juventude (26 pontos), que visita o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena tricolor, em Porto Alegre.

O gol da vitória dos anfitriões saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Breno Lopes. O atacante - ironicamente, ex-Palmeiras - recebeu na intermediária pela direita, avançou e chutou rasteiro e cruzado, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi. O Flamengo pressionou atrás da virada ou, pelo menos, do empate, mas o Tricolor resistiu e garantiu os três pontos, para delírio da torcida local - e do Palmeiras.

Mais jogos de sábado

Quem também comemorou o resultado da Arena Castelão foi o Mirassol. Sensação do Brasileirão, os paulistas bateram o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife. O Leão do interior, caçula da Série A e quarto colocado, chegou a 55 pontos e está a seis de Flamengo e Palmeiras - mas com um jogo a mais que o Rubro-Negro carioca e dois a mais que o Verdão. Os pernambucanos, com 17 pontos, continuam na última posição.

O Sport perdeu o meia Matheusinho logo aos 20 minutos, expulso. Sete minutos depois, o Mirassol aproveitou a vantagem numérica e saiu na frente com Negueba. Os donos da casa conseguiram igualar aos 37, com o também atacante Derik Lacerda, de cabeça. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, porém, o meia Guilherme Marques deu o triunfo aos paulistas.

O Ceará, por sua vez, lamentou a vitória do Fortaleza. E não somente pela rivalidade. É que o Vozão perdeu do Atlético-MG por 1 a 0, em confronto direto para se distanciar do Z-4. O volante Alan Franco balançou as redes da Arena MRV, em Belo Horizonte, aos 23 segundos do primeiro tempo, marcando o gol mais rápido do Brasileirão. O Galo agora tem 36 pontos e subiu para 12º. O Alvinegro cearense, com 35 pontos, caiu para 14º.

Outro time em situação complicada no Brasileirão é o Internacional, superado pelo Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O lateral Samuel Xavier, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória tricolor no Rio de Janeiro. Os cariocas foram a 44 pontos, em sétimo, a dois pontos do Botafogo, última equipe na zona de classificação à próxima Libertadores, que envolve os seis primeiros colocados (o chamado G-6). O Colorado, com 35 pontos, continua perto do Z-4, na 15ª posição.

Primeiro time dentro do Z-4, o Vitória teve a chance de dormir fora da zona de rebaixamento, mas foi derrotado em casa pelo Corinthians, por 1 a 0. O Timão teve Breno Bidon expulso aos 33 minutos da etapa final, mas chegou ao triunfo no Barradão, em Salvador, mesmo com um a menos, com o gol do também volante Charles, aos 41.

O Alvinegro soma 39 pontos, na décima posição. O Rubro-Negro baiano segue na 17ª posição, com os mesmos 31 pontos do Santos, mas ficando atrás por ter uma vitória a menos. Neste domingo, o Peixe encara o Botafogo às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e pode aproveitar a derrota do Leão para se afastar do Z-4. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Na última partida de sábado, o São Paulo freou a sequência de três derrotas seguidas e venceu o Bahia por 2 a 0, no Morumbis. O atacante Luciano - que chegou ao centésimo gol pelo clube - e o volante Damián Bobadilla marcaram para o time da capital paulista, que foi a 41 pontos, na oitava posição. O Esquadrão de Aço, que buscava a terceira vitória consecutiva, permanece com 49 pontos, em quinto.

