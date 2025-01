Destaques sul-mato-grossenses para ficar de olho no esporte em 2025

Eleição na FFMS, Yeltsin no Mundial e Estadual são alguns dos destaques de 2025 no esporte - Foto: Montagem

Como reportado pelo Correio do Estado no final do ano passado, 2024 foi um ano movimentado para o esporte sul-mato-grossense, e 2025 não deve ser diferente. Do campo ao extra-campo, muitas coisas já estão certas que vão acontecer, enquanto outras há grandes chances de acontecer no âmbito esportivo.

Campo-grandense vendido por quase meio bilhão?

Segundo portais europeus, a Atalanta (Itália) deve receber propostas pelo volante Éderson, natural de Campo Grande. Gigantes do velho continente como Real Madrid e Manchester United sondam fortemente o jogador, mas uma oferta deve ser oficializada por outro clube, o Manchester City.

Com apenas duas vitórias nos últimos 14 jogos, o time inglês comandado pelo histórico treinador espanhol Pep Guardiola sofre uma de suas piores fases na última década, muito influenciada pela lesão do volante Rodri, vencedor da Bola de Ouro e pilar da equipe.

Diante disso, uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 449,4 milhões na cotação atual) deve ser enviada ao clube italiano pelo futebol do sul-mato-grossense já nesta janela de transferências, que fecha para a maioria dos principais países europeus em fevereiro.

Atualmente, a Atalanta é líder no Campeonato Italiano e 13º colocado na Liga dos Campeões, posição que o faz ir para os playoffs da competição continental, com Éderson sendo um dos destaques brasileiros e da equipe em ambos os torneios, ganhando notoriedade mundial.

Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025

No próximo dia 18 começa a 47ª edição do estadual de Mato Grosso do Sul, com 10 equipes participantes e muitos fatores “em campo”. O Operário é o atual e maior campeão da competição, com 13 títulos, e é um dos quatro clubes que mantiveram o técnico de 2024 para 2025, junto com a SAF Pantanal FC (antiga Portuguesa), Aquidauanense e Águia Negra, que retorna à Série A após ficar na segunda colocação na segunda divisão no ano passado.

O Sul-Mato-Grossense de 2025 vai se estender por quase três meses, até a primeira semana de abril, contrariando até uma recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que estabeleceu as disputas estaduais no período de 12 de janeiro a 26 de março.

Ademais, o estadual deste ano será disputado em um novo formato, do qual não há mais divisão em dois grupos de cinco equipes, mas sim uma tabela única, onde todos os times se enfrentam durante a competição. Os dois clubes que mais somarem pontos estarão classificados diretamente para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

As quartas de finais terão dois jogos: O terceiro colocado contra o sexto, e o quarto contra o quinto. Todas as fases de mata-mata serão em jogos de ida e volta, ou seja, de 18 de janeiro a 06 de abril, o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025 terá 55 jogos. Segundo Estevão Petrallás, a ideia de aplicar este novo formato partiu do Dourados (DAC), atual vice-campeão.

Eleição na FFMS

Por falar em estadual, a eleição para presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) deve ser realizada dois dias após o fim da competição, no dia 08 de abril. Foi assim que votaram a maioria dos membros da Assembleia Geral extraordinária, em dezembro do ano passado, para decidir quando seria feito o próximo pleito.

Todo este movimento foi ocasionado pelo principal caso esportivo do futebol sul-mato-grossense nos últimos anos: a prisão de Francisco Cezário. Isso aconteceu em maio do ano passado, durante a Operação Cartão Vermelho, deflagrada pela Polícia Federal, do qual foi apontado um esquema de desvio de dinheiro de quase R$ 6 milhões.

Ao todo, sete candidatos foram aprovados pela Comissão Eleitoral da FFMS para disputarem o maior cargo do futebol do estado: Estevão Petrallás (atual presidente interino da instituição), André Baird, Cláudio Barbosa, Américo Ferreira, Paulo Telles, Marco Araújo e Antonio Vieira.

MS no Super Mundial de Clubes

Em junho, começa a primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA, apelidado de “Super Mundial”, onde 32 clubes dos quatro cantos do mundo irão disputar o título de melhor equipe do planeta. Além de gigantes europeus, como o Real Madrid, Manchester City, Juventus e Bayern de Munique, a competição contará com a participação de quatro times brasileiros, um deles o Botafogo, atual campeão da Libertadores.

Com isso, se nada mudar em seis meses, o campo-grandense Matheus Martins deve fazer parte do elenco botafoguense que jogará o Super Mundial. Em dezembro, após a conquista continental, o clube carioca jogou a Copa Intercontinental de Clubes, mas foi eliminado logo na estreia para o Pachuca (México) por 3x0. Na fase de grupos, o clube vai enfrentar o Paris-Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA).

Sul-mato-grossenses no Brasileirão

Em 2025, alguns sul-mato-grossenses jogarão a primeira e segunda divisão do campeonato nacional e merecem destaque por aqui. Primeiro, o goleiro douradense João Paulo, que deve retornar à titularidade no Santos após romper o Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo e ficar sete meses fora de ação. O alvinegro praiano voltou à elite do futebol brasileiro depois de ser campeão da segunda divisão em 2024.

Outro douradense para ficar de olho é o Ferreirinha, atacante do São Paulo. Mesmo com números abaixo do esperado em 2024 (49 jogos, oito gols e duas assistências), o jogador foi um dos poucos que se salvou na análise dos torcedores e deve receber mais chances como titular na sua segunda temporada pelo clube paulista. Em 2025, o tricolor vai disputar a Copa Libertadores, além das competições nacionais (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) e o estadual.

Agora, um campo-grandense é um dos destaques, o volante Rômulo Zwarg, que foi contratado em definitivo pelo Internacional em janeiro de 2024, após ter boas atuações no clube gaúcho durante o período de empréstimo. No ano passado, o jogador atuou em 47 partidas, 30 pelo Brasileirão, sendo 20 como titular e outras 10 vindo do banco. Atualmente, o jogador vale 4 milhões de euros (R$ 25,7 milhões na cotação atual) e deve ser peça importante do clube comandado por Roger Machado.

Natural de Japorã, município de apenas 9.110 habitantes, o lateral-direito Raí Ramos foi um dos destaques do Ceará na última temporada, com 42 jogos, quatro gols e duas assistências. Emprestado pelo São Paulo, o sul-mato-grossense participou da campanha de acesso do clube cearense à elite do futebol brasileiro, que teve uma arrancada na final da competição. Com o fim do empréstimo e fora dos planos do tricolor, o lateral foi liberado para acertar com o Atlético-GO e deve jogar novamente a segunda divisão nacional.

Para finalizar, outro campo-grandense deve fazer parte da curta lista de sul-mato-grossenses na primeira divisão de elite do campeonato nacional em 2025: o volante Dudu Vieira, do Juventude. Dudu fez parte do elenco do clube gaúcho que conseguiu manter a equipe na Série A e, até o momento, não há rumores que apontem sua saída. Na equipe desde agosto, atuou em seis partidas (cinco pelo Brasileirão e uma na Copa do Brasil).

Rufino no Mundial de Paracanoagem

Entre os dias 20 e 24 de agosto, MIlão (Itália) vai receber os principais canoístas e paracanoístas do mundo, dentre eles, o sul-mato-grossense Fernando Rufino, medalhista de ouro em Tóquio-2021 e Paris-2024.

Atualmente, Rufino é tricampeão mundial e vai em busca do tetra em 2025, para cravar de vez seu nome na história da modalidade. A primeira conquista foi em 2021, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. O segundo título veio em 2023, em Duisburg, na Alemanha. Em 2024, o atleta chegou ao tricampeonato em maio, alcançando o primeiro lugar em Szeged, na Hungria.

Após conquistar seu último ouro paralímpico em Paris, o paratleta concedeu entrevista exclusiva para o Correio do Estado e contou um pouco dos planos para o futuro. Clique aqui para conferir o bate-papo com Fernando Rufino.

Yeltsin no Mundial de Atletismo Paralímpico

Assim como o Rufino, Yeltsin Jacques é outro campeão paralímpico que terá um mundial pela frente. Desta vez, a competição será em Nova Délhi (Índia), entre os dias 26 de setembro e 5 de outubro.

Cinco vezes medalhista mundial (dois ouros, uma prata e dois bronzes), o paratleta também é o atual campeão dos 1.500m e bronze nos 5.000m nos Jogos Paralímpicos de 2024. Ao Correio do Estado, ele disse como será a preparação para Los Angeles-2028, que até lá terá a disputa de dois mundiais e um Para-pan.

