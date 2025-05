Alison dos Santos faz história nos 200m com barreiras com melhor tempo já registrado

ELITE DO VÔLEI

Saymon vence pela segunda vez ao lado de George (PB) uma etapa nacional do Top 16 nesta temporada

O campo-grandense Saymon conquistou ao lado de George (PB) a 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Foto: CBV / Divulgação

Pela segunda vez no ano, o campo-grandense Saymon Barbosa conquista a medalha de ouro do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A dupla George e Saymon foram campeões na manhã deste domingo (18) da 4ª etapa do circuito, disputada em Aracaju (SE). Repetindo assim o feito da 1ª etapa, quando subiram no lugar mais alto do pódio na etapa de Navegantes (SC), no mês de fevereiro.

Na final disputada nesta manhã, a dupla venceu por 2 sets a 1 os adversários Renato/Pedro (parciais de 21/16, 17/21 e 21/19).

Saymon ao lado de sua dupla vem sendo um dos grandes destaques do vôlei de praia nacional neste ano, já que George e Saymon chegaram na final de 3 das 4 etapas disputadas até o momento.

Nas semifinais George e Saymon derrotaram a dupla Arthur/Adrielson por 2 sets a 1, mesma dupla que enfrentaram em duas das três finais que disputaram no ano.

Saymon e George saíram na melhor na 1ª etapa contra Arthur e Adrielson, e logo na etapa seguinte, a final protagonizada novamente por este confronto terminou com a conquista dos atuais campeões da temporada 2024 do Circuito Brasileiro.

BRONZE DE MS

O três-lagoense Arthur Mariano junto com Adrielson (PR) ficou com a conquista da medalha de bronze nesta 4ª etapa.

A dupla venceu na disputa pelo terceiro lugar Jô e Denilson por 2 sets a 0 (21/13 e 21/12).

De fora da final nas duas ultimas etapas, Arthur e Adrielson nesta temporada conquistaram a medalha de ouro na 2ª etapa do circuito, disputada em Saquarema (RJ).

No ranking geral da temporada 2025 Arthur e Adrielson estão na liderança com 5600 pontos, logo atrás, na 2ª colocação estão George e Saymon com 5520 pontos.

O decorrer da etapa do circuito brasileiro deste ano promete uma disputa acirrada entre as duplas que tem os atletas sul-mato-grossenses Saymon e Arthur no páreo.

O Top 16 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é a principal competição do vôlei de praia nacional, o circuito acontece ao longo de 10 etapas, a dupla com a melhor pontuação ou longo das etapas se torna a campeã da temporada.