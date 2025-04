Alison dos Santos volta a vencer na Jamaica, desta vez nos 400m rasos

FUTEBOL

Derrotado no jogo de ida, o Ivinhema precisava vencer o adversário em casa, mas acabou perdendo novamente por 1 a 0

O Operário derroutou o Ivinhema e é campeão Sul-Mato-Grossense de Futebol pela 14ª vez, se solidificando como o clube com maior número de títulos.

O time de Campo Grande, que já tinha vantagem por ter vencido a primeira partida da final, voltou a vencer o azulão por 1 a 0 neste domingo (6), no Estádio Saraivão, em Ivinhema.

O lance do gol começou com uma cobrança de falta, com a bola lançada para a área e desviada pela zaga do Ivinhema. O Operário recuperou e João Vilela cabeceou para o gol aos 11 minutos do primeiro tempo.

O Ivinhema teve a chance do empate aos 39 minutos, quando, em lance controverso, Fabinho do azulão e o zagueiro Dogão, do Operário, se chocaram na área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança do atacante Wendel, o goleiro Ellison caiu para o lado certo e defendeu.

Nos minutos finais do jogo, houve uma confusçao generalizada após a marcação de falta para o Operário. Jogadores de ambos os times iniciaram uma discussão, que evoluiu para uma briga envolvendo jogadores da linha e do banco. O goleiro reserva do Operário foi agredido com chutes.

A polícia entrou em campo para conter a confusão e, cerca de sete minutos depois, a partida foi retomada com três jogadores expulsos, sendo dois reservas do Ivinhema e um do Operário.

O jogo terminou minutos dois sem mais gols.

No jogo de ida, no dia 29 de março, o Galo venceu o Azulão com um gol de pênalti nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Matheus Bidick.

Na soma dos placares, o confronto da final ficou em 2 a 0 para o Operário. O Ivinhema não é campeão desde 2008.

Além do título, o Operário receberá R$ 45 mil e o vice, R$ 25 mil.

O título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 também garante vaga para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D de 2026 e da Copa Verde, também no ano que vem.

Ambas as equipes, porém, já estão garantidas na disputa da Copa do Brasil de 2026.

No sábado, em Campo Grande, o Galo venceu o Azulão com um gol de pênalti nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Matheus Bidick, o qual virou o artilheiro do time na competição, com três gols.

Com o título, o Operário abre cinco títulos de distância para o segundo maior campeão do Estadual, o Comercial, que tem nove conquistas.

A arbitragem foi de Paulo Henrique Vollkopf, com assistência de Eduardo Gonçalves da Cruz e Diego dos Santos Ruberdo, além dos árbitros auxiliares Renan Machado de Freitas Lima e Karina Carvalho Rocha.

Assine o Correio do Estado