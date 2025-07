Alison "Mamute" anuncia aposentadoria do vôlei de praia

Decisão

Torneio define os representantes na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem

Com jogos decisivos, a reta final do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-20 pode encaminhar o primeiro classificado para as semifinais da competição neste fim de semana. Em sua oitava rodada , o torneio define os representantes do Mato Grosso do Sul na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

No sábado (19), às 15h, o Estádio André Borges, em Coxim, o time da casa enfrenta o São Gabriel. A partida é crucial para o grupo B, já que São Gabriel, terceiro colocado com cinco pontos, precisa vencer para entrar de vez na briga pelas duas vagas da chave. O duelo pode acirrar a disputa com o Grêmio Santo Antônio, líder com nove pontos, e o Grêmio Real FC, segundo colocado com sete. Já o Coxim, com apenas um ponto somado, está virtualmente eliminado da competição e joga apenas para cumprir tabela.

No domingo (20), às 16h, o Naviraiense enfrenta o União AC no Estádio Virotão e pode se tornar o primeiro classificado para a próxima fase. Com dez pontos, o CEN divide a liderança do Grupo A com o Campo Grande e, caso vença, garante matematicamente uma das duas vagas na semifinal — dependendo ainda dos resultados das rodadas seguintes. O União, por outro lado, ainda não pontuou no torneio e já não tem chances de classificação.

