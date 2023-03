Alonso domina 2º treino livre, mas diz preferir pista seca no GP da Austrália de F-1

estadual

Vitória convincente contra o Coxim deixa o DAC mais próximo de vaga na semifinal

Em preparação para o jogo de volta das quartas de final contra o Coxim, o Dourados Atlético Clube (DAC) procura se manter com “os pés no chão”, em busca de confirmar a classificação no Estadual.

Na primeira partida das quartas de final entre as equipes, no fim de semana, o Dourados venceu no estádio André Borges, por 2 a 0.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Alessandro Firmino, o Coruja, ainda no primeiro tempo de jogo.

Na segunda etapa, o zagueiro Douglas Ferreira, o Alemão, marcou o segundo gol do visitante Dourados, que abriu vantagem para a partida de volta contra o Coxim, que ocorrerá neste domingo, às 15h30min, no estádio Douradão.

Em entrevista, o técnico do Dourados, Chiquinho Lima, analisou a atuação da equipe em campo.

“Foi um jogo desafiador, não só pela qualidade da equipe adversária, com uma transição muito boa, mas a temperatura estava elevada, tanto que os atletas do Coxim, acostumados com aquele cenário, estavam passando mal em campo, o que mostra a força coletiva do nosso grupo e o tamanho da importância do resultado que construímos”.

Segundo Lima, o time segue focado para manter o desempenho no jogo de volta.

“Temos um grupo que sabe reconhecer as fragilidades e tem muito respeito pelos adversários. Sabemos que precisamos ser competitivos, sólidos e eficientes nos próximos 90 minutos e fazer por merecer o resultado. Essa tem sido a base do nosso trabalho, foco jogo a jogo”, completou o treinador do Dourados.

COXIM

Derrotado jogando em casa, o Coxim Atlético Clube não será comandando pelo técnico Ederson Araújo na segunda partida contra o Dourados.

Segundo informações da diretoria do clube, o treinador voltou para São Paulo, para resolver assuntos pessoais.

O auxiliar técnico Douglas Barbosa comandará a equipe no estádio Douradão. Ao Correio do Estado, Barbosa analisou o desempenho do Coxim na primeira partida das quartas de final.

“Fizemos um bom primeiro tempo diante de uma equipe fortíssima, que é o Dourados. Poderíamos ter saído para o vestiário com resultado positivo no intervalo, talvez não foi assim por infelicidade da arbitragem não ter marcado um pênalti para nossa equipe no começo da partida. No segundo tempo, nosso time não conseguiu manter o ritmo, cansamos bastante e o adversário veio mais forte e ampliou o placar”, analisou.

Sobre a preparação da equipe durante a semana, Douglas Barbosa comanda os treinamentos com o objetivo de explorar pontos fracos da equipe douradense, para tentar reverter o placar negativo.

“Estamos trabalhando forte durante esta semana, explorando algumas deficiências da equipe do Dourados. Mesmo sabendo de nossas limitações, vamos trabalhar para tentar surpreender na partida”, declarou o técnico do Coxim.

O vencedor do confronto entre Dourados e Coxim vai enfrentar nas semifinais do Sul-Mato-Grossense a equipe vencedora do duelo entre Novo e Operário.

BOA FASE

Autor do primeiro gol contra o Coxim, o atacante Alessandro Firmino, o Coruja, de 26 anos, falou ao Correio do Estado sobre o desempenho do elenco do Dourados neste Estadual.

“O bom momento é porque nosso grupo é fechado e unido, estamos fazendo tudo que o Chiquinho [treinador] pede e estamos bem focados. Todo mundo está dando o seu melhor no dia a dia para chegar bem nos dias de jogos”, declarou o jogador.

Questionado sobre o favoritismo nesta reta final do campeonato, Firmino acredita que o Dourados é um dos candidatos a ser campeão do Estadual.

“Sabemos da força do nosso grupo e sabemos que o nosso time é um dos candidatos a ser campeão, mas temos a noção do quanto é difícil, todos os jogos agora são decisivos e não podemos falhar, temos de estar atentos nos 90 minutos, para conquistarmos nosso sonho, que é o título. Por isso estamos trabalhando firme para conseguir a vitória e a classificação”, declarou Coruja.

Saiba: O atacante Alessandro Firmino é um dos reforços do Dourados Atlético Clube, contratado no meio da fase de grupos do Estadual. Vindo do Falcon, do Sergipe, o atleta já marcou dois gols, contra o Coxim e contra o Operário de Caarapó, em quatro partidas pelo DAC.

