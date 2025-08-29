Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vanderson para jogos da seleção brasileira

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/08/2025 - 23h00
A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul sofreu mais uma mudança nesta sexta-feira. Vitinho, do Botafogo, foi chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Vanderson, do Monaco. O jogador foi cortado após uma conversa entre as equipes médicas do clube francês e da CBF.

O lateral-direito sofreu uma lesão na panturrilha esquerda após ser submetido a um exame e não reúne condições de enfrentar o Chile e a Bolívia, os dois últimos adversários da seleção brasileira pelo torneio internacional.

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton, do Newcastle. Em seu lugar, ele convocou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação na tabela com 25 pontos. A Argentina figura em primeiro (35), seguida do Equador, que tem a mesma pontuação do Brasil, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate.

A equipe comandada por Ancelotti inicia essa rodada dupla no próximo dia 4, diante do Chile, no Maracanã, e encerra a sua participação cinco dias depois visitando a Bolívia no estádio Municipal El Alto, na cidade de La Paz.

Disputa acirrada

Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º

Britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri

29/08/2025 13h45

Foto: McLaren / X

As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim. Mas o domínio da McLaren, não. Os pilotos voltaram para a pista nesta sexta-feira para os dois primeiros treinos livres do GP da Holanda. E Lando Norris e Oscar Piastri continuam ditando o ritmo da temporada. O britânico foi o maior destaque do dia, mais veloz nas duas sessões. O segundo treino foi marcado por batidas e bandeiras vermelhas.

O britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca na segunda sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo, após ser o nono mais veloz no começo do dia.

Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar.

O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos.

Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente.

Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista.

Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos.

Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino.

Os pilotos voltam à pista no sábado para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113

12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122

20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo
 

MATO GROSSO DO SUL

Pantanal SAF ganha primeiro investidor em noite solene no Bioparque

Projeto nasce com o aporte de R$ 13 milhões, que foram viabilizados via Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte

26/08/2025 12h40

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas Reprodução/Divulgação

Antiga Portuguesa, o agora Futebol Clube Pantanal Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou seu primeiro investidor, anunciado com pompa e circunstância durante evento na noite de segunda-feira (25) no Bioparque em Campo Grande. 

Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do presidente do FC Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro, e do atual chefe da Federação de Futebol de MS, Etevão Petrallás, o clube anunciou que Guto Dobes Filho é quem abraçou a ideia de potencializar o esporte. 

Para o presidente do FC Pantanal SAF, popularmente conhecido como Mazinho, além de crescimento e profissionalização do futebol local, há a chance de impulsionar uma categoria de base e impactar socialmente a vida das famílias. 

Conforme o presidente, a projeção é fazer com que o FC Pantanal SAF alcance a Série B do Campeonato Brasileiro no intervalo dos próximos três anos. 

Por fim, Mazinho destaca a importância do passo dado nesse início de semana, no que considerou uma parceria para fazer Mato Grosso do Sul e o Pantanal entrem para a história.

"Acreditamos no fortalecimento da base e na estruturação do elenco para a temporada de 2026. Nossa meta é, até 2028, ver o Pantanal disputar a Série B do Campeonato Brasileiro", conclui.

Novos rumos

Na estreia do FC Pantanal SAF, há muito o que ser percorrido, como bem ressalta Estevão Petrallás, porém o clube tem chance de deixar uma marca na história. 

“O Pantanal SAF terá uma missão inspiradora. Um time forte, organizado e sustentável refletirá no entusiasmo da torcida e no futuro do esporte sul-mato-grossense. Desejamos sucesso”, afirmou. 

Vale lembrar que o FC Pantanal é mais uma entre as 117 SAFs nacionais, sendo a primeira sociedade sul-mato-grossense nesse modelo, que tem o intuito de atrair ainda mais empresários e até pessoas físicas, para que essas últimas, por exemplo, destinem parte do Imposto de Renda para o clube por meio de incentivos fiscais. 

Nesse sentido, os organizadores fazem questão de esclarecer que não há qualquer custo para o bolso do consumidor, apenas um redirecionamento de valores que já seriam pagos. 

"Mas agora com impacto direto no nosso Estado, na vida de jovens e no fortalecimento do futebol", frisa a nota do grupo divulgada à imprensa. 

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo DallasGuto Dobes.

Dobes se diz apaixonado por futebol desde a infância, sendo essa oportunidade mais do que uma chance de apenas aportar dinheiro em um projeto em busca de ser recompensado. 

"Investir no Pantanal não é apenas sobre números, mas sobre perpetuar o êxito. É garantir um centro de treinamento estruturado, equipamentos de primeira geração, salários dignos para os jogadores e, principalmente, enxergar o clube como um canal de impacto social”, ressaltou.

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas, conquistando bolsas de estudos como atleta durante sua jornada de vida. 

Esse projeto nasce com o aporte de R$ 13 milhões, que foram viabilizados via Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte, destinados principalmente às categorias de base. 

Pantanal SAF

Fundada em 1972, a antiga Portuguesa cresceu nos campos de terra e participou da liga amadora, com a sinalização da transformação em SAF acontecendo ao fim de 2024

Além do investimento no time profissional, o FC Pantanal SAF planeja desenvolver programas de cunho social e educacional, sendo que a transformação em sociedade se tornou uma opção após a criação da Lei 14.193/2021. 

Em resumo, o texto conhecido como "Lei SAF"  incentiva os clubes a migrarem de associações civis para o modelo de clube-empresa, permitindo uma gestão com  normas de governança empresarial e controle financeiro, o que por sua vez atrai investimentos e possibilidades de financiamento. 

Nacionalmente, clubes como o Cruzeiro e o Botafogo já adotaram o modelo, que se mostra uma opção viável para dar sustentabilidade ao futebol.
**(Com assessoria)

 

