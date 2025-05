Ancelotti confirma acerto com a CBF e assume Seleção Brasileira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ancelotti dá sinal verde para assumir Seleção e CBF já projeta estreia do treinador

Após diversas reviravoltas, Carlo Ancelotti finalmente se acertou verbalmente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e irá assumir o comando da Seleção Brasileira após a finalização do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

A confirmação do acordo veio do próprio treinador, que durante coletiva de imprensa destacou que será o técnico da Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio, portanto, tem mais três jogos pelo Real Madrid.

“A partir do dia 26, serei o técnico do Brasil. É um grande desafio, mas ainda sou o treinador do Madrid. Quero encerrar bem essa fase dessa aventura fantástica. Tenho muito respeito por este clube e pela sua torcida, então estou totalmente focado nesta reta final. Temos partidas importantes pela frente. Isso está muito claro para mim. Depois, no dia 26, terei outra missão”, destacou Carlo Ancelotti.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid é válido até 2026. No entanto, o treinador e o clube espanhol vão rescindir de forma amigável, deixando o comandante livre para assumir a Seleção Brasileira.

CBF planeja primeiros dias de Ancelotti

A CBF já tem um cronograma para os primeiros dias de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro no dia 26 de maio, após se despedir do Real Madrid no dia 24.

Dessa forma, o italiano já terá que confirmar os nomes para a primeira convocação, diante de Equador e Paraguai.

Vale destacar que a CBF entregará uma lista de pré-convocados para a FIFA até o dia 18, com 50 nomes. Portanto, Ancelotti terá que escolher os jogadores finais a partir dessa lista, informando no dia 26.

A estreia de Carlo Ancelotti como treinador será no dia 5 de junho, contra o Equador. O primeiro compromisso em casa será no dia 10 do mesmo mês, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45.

O Brasil é atualmente o quarto colocado, com 21 pontos nas Eliminatórias, e está próximo de garantir a vaga para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

O salário de Carlo Ancelotti no Brasil

No comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti receberá 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,21 milhões na cotação atual) por ano, aproximadamente R$ 5,3 milhões por mês. Além disso, existe uma bonificação de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,61 milhões) para buscar o sonhado hexacampeonato em 2026.