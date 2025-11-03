Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A surpresa de Ancelotti: zagueiro "inesperado" é convocado e choca a lista final; veja quem é

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

03/11/2025 - 15h15
A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.

O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília).

No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)

Neste ciclo, Brasil e Senegal já se enfrentaram em amistoso no ano de 2023, vencido pelos africanos por 4 a 2. O Brasil era comandado por Ramon Menezes, interinamente.

Já contra a Tunísia, o último jogo da seleção brasileira foi em setembro de 2022, às vésperas da Copa do Catar. O Brasil goleou por 5 a 1.

Em 2026, há dua Datas Fifa antes da Copa. A primeira será de 23 a 31 de março, amistosos contra seleções da Europa nos Estados Unidos. Depois, de 1º a 9 de junho, com jogos no Brasil e treinos na Granja Comary.

A Copa do Mundo tem a abertura prevista para 11 de junho. A CBF tentará mais um amistoso antes da estreia, já na América do Norte. Na Data Fifa mais recente, em outubro, os adversários foram Coreia do Sul (vitória por 5 a 0) e Japão (derrota por 3 a 2).

VEJA A LISTA CONVOCADA POR ANCELOTTI

GOLEIROS

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Eder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)
  • MEIAS
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Casemiro (Manchester United)

ATACANTES

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)
  • Vini Jr. (Real Madrid)

Continue Lendo...
