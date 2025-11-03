A surpresa de Ancelotti: zagueiro "inesperado" é convocado e choca a lista final; veja quem é

A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.
Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.
O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília).
No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)
Neste ciclo, Brasil e Senegal já se enfrentaram em amistoso no ano de 2023, vencido pelos africanos por 4 a 2. O Brasil era comandado por Ramon Menezes, interinamente.
Já contra a Tunísia, o último jogo da seleção brasileira foi em setembro de 2022, às vésperas da Copa do Catar. O Brasil goleou por 5 a 1.
Em 2026, há dua Datas Fifa antes da Copa. A primeira será de 23 a 31 de março, amistosos contra seleções da Europa nos Estados Unidos. Depois, de 1º a 9 de junho, com jogos no Brasil e treinos na Granja Comary.
A Copa do Mundo tem a abertura prevista para 11 de junho. A CBF tentará mais um amistoso antes da estreia, já na América do Norte. Na Data Fifa mais recente, em outubro, os adversários foram Coreia do Sul (vitória por 5 a 0) e Japão (derrota por 3 a 2).
VEJA A LISTA CONVOCADA POR ANCELOTTI
GOLEIROS
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Danilo (Flamengo)
- Eder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Luciano Juba (Bahia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Wesley (Roma)
- MEIAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (West Ham)
- Casemiro (Manchester United)
ATACANTES
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vitor Roque (Palmeiras)
- Vini Jr. (Real Madrid)